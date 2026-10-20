В МИД России заявили о стремлении НАТО повысить напряженность в Черном море

Tекст: Денис Тельманов

Как рассказал директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников в интервью изданию «Известия», интерес НАТО к черноморской акватории стабильно растет, однако теперь акцент сместился с морского присутствия на развитие военной инфраструктуры в прибрежных государствах – членах альянса.

«В регионе возросла и разведактивность союзников по Североатлантическому блоку. Самолеты-разведчики, базирующиеся в румынской Констанце, ведут постоянный мониторинг над водами Черного моря. Полученные данные натовцы передают киевскому режиму», – отметил дипломат.

Дипломат уточнил, что базирующиеся на румынском аэродроме в Констанце самолеты-разведчики осуществляют непрерывный мониторинг воздушного пространства, а собранные сведения передаются киевскому режиму.

По оценке главы департамента МИД РФ, подобные действия кратно увеличивают вероятность непреднамеренных столкновений, примеры которых уже фиксировались ранее, в частности при инциденте с американским беспилотным летательным аппаратом в марте 2023 года.

Владислав Масленников также обратил внимание на инициативу Бухареста по формированию единого военного командования прибрежных стран НАТО на Черном море, нацеленного на расширение коалиционных возможностей для защиты от низколетящих целей, что прямо подтверждает нежелание блока снижать градус региональной напряженности.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что Вооруженные силы России стали более инновационными и опасными.

При этом заместитель командующего объединенными ВВС НАТО генерал-лейтенант Гийом Тома рассказал, что альянс перешел к круговой противовоздушной обороне, однако не получил для этого дополнительных военных ресурсов.



19 октября американский самолет-разведчик заметили над Черным морем.

