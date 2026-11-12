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    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

    5 комментариев
    12 ноября 2026, 14:49 • Новости дня

    ПВО Украины столкнулась с проблемами из-за сбоев в работе Starlink

    Советник Зеленского Бескрестнов заявил о сбоях ПВО из-за ограничения Starlink

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов заявил, что украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает трудности в борьбе с российскими беспилотниками на фоне перебоев в работе спутниковой связи Starlink.

    Украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает проблемы в противодействии российским беспилотникам из-за сбоев в работе спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщил советник Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, передает ТАСС.

    «Скорость работы Starlink во время движения снова ограничили. Мы недолго радовались. Поэтому снова возникли проблемы со связью с вертолетами, преследующими «Шахеды», и с реактивными перехватчиками, сбивающими реактивные «Шахеды», – написал Бескрестнов в своем телеграм-канале.

    В четверг Владимир Зеленский заявил о новых значительных сбоях в работе системы Starshield. По его словам, скорость работы спутниковой связи упала до 161 км в час.

    Ранее бывший заместитель министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил о срыве ряда боевых задач из-за ограничений в работе спутниковой сети Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины лишились десятков беспилотников на сумму не менее 1 млн долларов после ограничения работы системы Starshield.

    До этого Бескрестнов уже также сообщал о серьезном подрыве украинской обороноспособности из-за падения скорости работы терминалов.

    12 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    Военный эксперт: Взрыв в Петербурге требует ответного применения силы

    Военный эксперт Кнутов: Минобороны обязано усилить защиту офицеров от терактов

    Военный эксперт: Взрыв в Петербурге требует ответного применения силы
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевский режим объявил охоту на наиболее способных и подготовленных российских военнослужащих, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал взрыв автомобиля в Пушкинском районе Петербурга, в результате которого, по некоторым данным, погиб офицер ПВО. Аналитик призвал Минобороны усилить охрану старшего командного состава.

    «Буквально накануне завершились переговоры в Абу-Даби: по их итогам стороны выразили определенный оптимизм относительно перспектив мирного урегулирования. Однако меньше чем через сутки в Петербурге произошел подрыв автомобиля российского военного», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, за ЧП стоит киевский режим, который фактически объявил охоту на наиболее способных и подготовленных военнослужащих. «Этих людей выявляют с помощью агентурной сети, действующей на территории нашей страны, и пытаются устранить. Цель противника – лишить российскую армию талантливых офицеров», – добавил собеседник.

    Он назвал такие действия терроризмом. «Украина по своей природе остается государством, склонным к нацистской идеологии и не соблюдающим принципы гуманитарного права, а также, по большому счету, избравшим тактику террора одним из основных элементов ведения войны. Мы наблюдаем это на примере ударов крылатыми ракетами и беспилотниками по жилым домам, школам и объектам социальной инфраструктуры – особенно в приграничных областях», – уточнил Кнутов.

    Аналитик также напомнил, что за последние три месяца на Колпинском шоссе происходит уже второй подрыв автомобиля военнослужащего. «Дело в том, что в свое время с Украины приехало большое количество беженцев. Среди них были и «спящие» агенты: эти люди интегрируются и зачастую оказываются на хорошем счету, но когда поступает команда, они «просыпаются» и переходят к диверсиям», – рассуждает он.

    «Совершив теракт, такие кадры пытаются через третьи страны выехать на Украину или в европейские страны, как это сделала убийца Дарьи Дугиной. Обезвредить, ликвидировать такие ячейки – крайне сложная задача», – добавил спикер.

    В связи с этим, по его мнению, Минобороны следует в первую очередь усилить меры безопасности для генералов и старших офицеров, занимающих ключевые должности. «Возможно, стоит прикреплять к ним одного-двух человек. Причем они должны не просто ходить с табельным оружием, но и, например, осматривать с помощью зеркал днища автомобиля», – уточнил эксперт.

    Как бы то ни было, взрыв автомобиля в Петербурге в очередной раз подтверждает: Киев понимает только язык силы. «Он наиболее эффективен для того, чтобы избавить народ Украины от так называемых властей и дать людям возможность развиваться в правильном направлении. Тот путь, по которому сейчас идет страна, – путь в никуда, путь к гибели государства, а значит, и украинского народа», – заключил эксперт.

    Ранее следственные органы ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе. По информации «Фонтанки», ЧП произошло около 7:00 мск на Колпинском шоссе в микрорайоне Славянка поселка Шушары.

    По данным 78.ru, взрывное устройство было закреплено на днище машины и приведено в действие дистанционно, когда мужчина выезжал из двора. Военнослужащий погиб на месте. В салоне он находился один.

    Следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками проводят осмотр места происшествия, назначается ряд необходимых судебных экспертиз, сообщает ГСУ СК по Петербургу. Личность военнослужащего не раскрывается. По неподтвержденным данным, погибший был полковником и служил в 6-й армии ВВС и ПВО.

    Напомним, в конце августа на Колпинском шоссе взорвался другой автомобиль. За рулем находился подполковник ВВС и ПВО, он погиб. При этом находившаяся в салоне пассажирка выжила. Самодельное взрывное устройство, ставшее причиной взрыва, установила 24-летняя девушка. Она успела покинуть Россию, сообщало издание «Фонтанка».

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    11 ноября 2026, 22:46 • Новости дня
    Журналистка обнародовала адреса пыточных на Украине
    Журналистка обнародовала адреса пыточных на Украине
    @ БЕЛТА

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская журналистка Диана Панченко опубликовала в своем YouTube-канале видео с адресами тайных тюрем и пыточных, расположенных по всей Украине.

    Украинская журналистка Диана Панченко опубликовала видеоролик с перечнем адресов тайных тюрем и пыточных на территории Украины, передает РИА «Новости».

    На кадрах продемонстрированы объекты в Киеве, Одессе, Харькове, Чернигове, Запорожье, Николаеве и других городах, а также на подконтрольной украинским властям территории ДНР. Панченко уточнила, что незаконные места содержания размещаются в государственных зданиях, среди которых подвалы поликлиник, детские лагеря, бывший наркодиспансер и завод.

    База данных формировалась на основе более тысячи писем от пострадавших граждан, в которых детально описывались издевательства, и будет регулярно пополняться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще одному участнику протеста против тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке.

    Во вторник группа депутатов Европарламента потребовала от властей Украины закрытия пыточных тюрем.

    В понедельник Диана Панченко заявила о получении более тысячи писем с адресами незаконных тюрем и описанием пыток.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 21:52 • Новости дня
    Врач сборной России оказал помощь потерявшему сознание украинскому самбисту

    Врач сборной России помог потерявшему сознание самбисту с Украины на ЧМ

    Врач сборной России оказал помощь потерявшему сознание украинскому самбисту
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Врач российской сборной оказал первую помощь украинскому спортсмену Владиславу Рудневу, который потерял сознание после удушающего приема на чемпионате мира по самбо в Ташкенте.

    Инцидент произошел 8 ноября по ходу поединка 1/8 финала в весовой категории до 79 кг, передает РИА «Новости». Украинский спортсмен Владислав Руднев лишился чувств в результате удушающего приема российского самбиста Асланбека Кодзаева. Врач сборной России совместно с сотрудником команды Грузии оказал пострадавшему спортсмену первую помощь.

    По итогам турнира Кодзаев завоевал золото. Юбилейный, 50-й чемпионат мира прошел в Узбекистане с 6 по 8 ноября. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 18 золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды. Россияне выступали на турнире под национальным флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские спортсмены завоевали семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медали в предпоследний день чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

    Российский самбист Степан Солдатенков стал серебряным призером турнира из-за травмы руки в финале.

    Министерство спорта сообщило о получении российской сборной пяти медалей в первый день соревнований.

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    12 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России

    Kyodo News: Министры стран G7 осудили Китай и Иран за поддержку России

    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министры иностранных дел стран «Большой семерки» по итогам встречи в Париже приняли совместную декларацию с осуждением Китая, КНДР и Ирана за военную поддержку Москвы на фоне конфликта на Украине.

    В совместном заявлении по итогам двухдневной встречи в Париже главы внешнеполитических ведомств стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины, пишет Kyodo News.

    Участники встречи осудили предоставление военной помощи России со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия, компонентов двойного назначения и военную подготовку со стороны Китая.

    «Мы ясно дали понять о нашем намерении продолжать принимать меры против этих стран», – заявили министры.

    Кроме того, представители «Большой семерки» выразили обеспокоенность действиями Пекина к востоку от Тайваня, отметив угрозу региональной стабильности и безопасности международного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти КНР официально подтвердили европейским чиновникам нейтральный статус в украинском конфликте. В июне Пекин начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах около Тайваня. В мае в Брюсселе приступили к созданию плана готовности европейских государств оказывать вооруженную поддержку Киеву.

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    11 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    ЕС официально разрешил разместить своих военных консультантов на Украине

    ЕС официально разрешил разместить персонал миссии военной помощи на Украине

    ЕС официально разрешил разместить своих военных консультантов на Украине
    @ Marine Gonard/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Евросоюза официально позволил размещать персонал своей военной тренировочной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории для координации взаимодействия с ВСУ.

    Евросоюз официально одобрил присутствие сотрудников своей тренировочной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

    «Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории государств-членов, а также, исключительно в целях прямой координации и выполнения задач по изучению боевого опыта и консультативно-образовательной деятельности, на территории Украины», – говорится в опубликованном решении.

    Ранее деятельность европейских инструкторов ограничивалась границами стран Евросоюза, где проходили обучение военнослужащие ВСУ. Новые правила предусматривают постоянное нахождение представителей объединения на Украине для сбора и анализа боевого опыта, консультирования по вопросам оборонных реформ и модернизации системы военного образования. При этом проведение боевой подготовки непосредственно на украинской земле новым решением пока не предусматривается.

    Правовой статус, гарантии и иммунитеты европейских специалистов определит отдельное двустороннее соглашение. Кроме того, Совет ЕС продлил мандат миссии до 15 ноября 2028 года и заложил на ее финансирование 292,6 млн евро. Решение вступит в силу 16 ноября 2026 года.

    В понедельник Совет ЕС продлил мандат Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Киеву до 15 ноября 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона назвала европейские воинские подразделения правомерными целями для ударов в случае их появления на украинской территории.

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    12 ноября 2026, 00:20 • Новости дня
    Украина заявила о способности обходить ограничения Starshield
    Украина заявила о способности обходить ограничения Starshield
    @ GENE BLEVINS/Zuma/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор украинской компании Fire Point Ирина Терех призвала компанию SpaceX расширить зону покрытия спутниковой сети Starshield на 200–300 км за пределы границ страны, так как запрет на применение сети они научились обходить.

    Производитель ракет на Украине Fire Point добивается расширения действия лицензий на военные спутники Starshield для поиска и поражения целей, пишет Breaking Defense.

    По словам Терех, Fire Point нашла обходное решение для противодействия американским ограничениям на использование Украиной системы Starshield. Оно обеспечивает лишь 15-20% возможностей Starshield.

    «В данный момент мы пытаемся выжать максимум из этого обходного решения… но оно не может заменить Starshield ни по цене, ни по масштабируемости в качестве полноценной альтернативы», – сказала она.

    Сейчас сеть Starshield ограничена территорией Украины. Срок действия контракта на использование спутниковой системы истекает в середине 2027 года.

    Fire Point заявила, что взлом Starlink помог ВСУ при ударах по объектам в Омске и Тольятти 24 октября. Также 18 октября были осуществлены удары по объектам в Петербурге, 14 октября – по центру обработки данных «Сбербанка» в Балаково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представители Демпартии США выразили намерение расследовать замедление работы Starshield на Украине. В октябре Пентагон отказался проводить проверку сбоев в работе системы. США отклонили запрос Киева на доступ к Starshield для нанесения ударов вглубь российской территории.

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    12 ноября 2026, 10:46 • Новости дня
    Кушнер: Европу позовут на переговоры по Украине ради мира

    Politico: США намерены привлечь Европу к переговорам по Украине

    Кушнер: Европу позовут на переговоры по Украине ради мира
    @ Francisco Seco/AP/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что единственный способ добиться урегулирования на Украине – включить европейских представителей в следующий раунд переговоров, и анонсировал подготовку крупнейшего обмена пленными за время конфликта.

    По итогам двух дней трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби Кушнер признал отсутствие доверия между сторонами. «Реальность такова, что сейчас между сторонами нет доверия», – заявил он на брифинге для журналистов, добавив, что обсуждения были непростыми, а самым сложным остаётся вопрос о спорных территориях, пишет Politico.

    По словам Кушнера, стороны договорились о крупнейшем за время войны обмене пленными, однако окончательные цифры предстоит согласовать после визита Кушнера и спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву, где они рассчитывают получить одобрение Владимира Путина.

    Главной целью поездки в Москву Кушнер назвал получение согласия Путина на участие европейских представителей в следующем раунде переговоров – по его словам, Москва уже демонстрирует готовность к этому. После визита американские переговорщики планируют встретиться с Владимиром Зеленским в Дублине.

    Украинский президент настаивает, что Европа должна выбрать одного представителя для переговоров и определиться с кандидатурой до конца месяца, тогда как сейчас на встречах в Абу-Даби присутствуют сразу представители Еврокомиссии, Евросовета, НАТО, Британии, Франции, Германии и Италии.

    Немецкие чиновники, участвовавшие в переговорах, выразили скептицизм относительно перспектив процесса, назвав его «российской ловушкой».

    В среду МИД Швейцарии направил эмиссара для контактов со сторонами переговоров в Абу-Даби. Спецпосланник США Джаред Кушнер назвал непростым второй день трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Одним из итогов переговоров в Абу-Даби стало соглашение об обмене пленными.

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    11 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Оперативные службы начали работу на местах падения дронов в Омской области

    Оперативные службы работают на местах падения дронов в Омской области

    Tекст: Ольга Иванова

    На местах падения обломков беспилотников в Омской области начали работу оперативные службы, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

    «На местах падения обломков вражеских БПЛА работают оперативные службы», – сообщил Хоценко в «Макс». Губернатор призвал жителей региона не выходить на улицу, не фотографировать и не публиковать работу ПВО Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о начале отражения атаки украинских беспилотников российскими силами противовоздушной обороны.

    Во вторник губернатор Новгородской области Александр Дронов заявил о повреждении промышленного объекта и двух дачных домов в результате массированной атаки беспилотников.

    В понедельник в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области сообщили о гибели трех человек при атаках украинских дронов.

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    12 ноября 2026, 01:30 • Новости дня
    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби

    Российская делегация вернулась в Москву после встречи с США и Украиной

    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила работу в Абу-Даби и вылетела в Москву в среду вечером.

    Трехсторонние консультации с участием представителей России, США и Украины проходили в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

    Как сообщил возглавлявший российскую группу помощник президента Владимир Мединский, центральной темой прошедшей встречи стала архитектура европейской безопасности. Он отметил, что стороны договорились о новом масштабном обмене пленными между Москвой и Киевом, конкретные параметры которого огласят в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Источник сообщил о подготовке соглашения об обмене пленными по результатам трехсторонней встречи.

    ООН поддержала переговоры России, США и Украины в Абу-Даби.

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    12 ноября 2026, 06:59 • Новости дня
    Axios: США предложили России разработать соглашение о безопасности в Европе

    США предложили России подготовить соглашение по безопасности в Европе

    Axios: США предложили России разработать соглашение о безопасности в Европе
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты попросили Россию представить предложения для будущего соглашения о безопасности с Европой в рамках урегулирования на Украине, сообщают источники.

    США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое включало бы шаги Москвы по снижению напряженности на континенте, пишет портал Axios.

    Отмечается, что Россия долгое время добивалась соглашения по безопасности, ограничивающего расширение НАТО и его военное присутствие в Восточной Европе. Раньше США отвергали эти требования, но теперь готовы рассматривать их как часть более широкого соглашения по завершению украинского конфликта, хотя многие европейские правительства относятся к этому с подозрением.

    Ожидается, что спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в четверг встретятся в Москве с президентом России Владимиром Путиным, чтобы повторить эту просьбу.

    Они также предложат привлечь европейских представителей к следующему раунду мирных переговоров России и Украины.

    После визита в Москву Кушнер и Уиткофф направятся в Дублин, где в четверг вечером проведут встречу с Владимиром Зеленским. Прошедшие во вторник и среду переговоры стали первой с февраля встречей представителей России и Украины при участии американских посредников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Джаред Кушнер заявил о намерении обсудить с президентом России привлечение европейских стран к урегулированию.

    Кушнер также назвал Совет Россия – НАТО образцом для переговоров по европейской безопасности. При этом планы Вашингтона обсудить с Москвой безопасность в Европе назвали причиной тревоги в европейских странах.

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    12 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Вооруженные силы России поразили заводы по производству ракет и дронов в Киеве

    Минобороны: ВС России поразили заводы по сборке дронов в Киеве и области

    Вооруженные силы России поразили заводы по производству ракет и дронов в Киеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам оборонного и энергетического комплексов Украины в Киеве и Киевской области, сообщило Минобороны.

    Для ночной атаки применялось высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты, указало ведомство в Max.

    В украинской столице удар нанесен по агрегатно-детальному предприятию ракетно-космической промышленности «Генератор», которое выпускает беспилотники средней дальности типа «Хорнет». В Киевской области поражены площадки сборки дронов в Броварах, производство твердотопливных ускорителей для беспилотников на предприятии «Стеллар Джет» в Яготине и завод «Кератем» в Кузьминцах, выпускающий компоненты твердого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет.

    Кроме того, в Житомире поражены электроподстанции на 330 и 110 киловольт, обеспечивавшие энергией предприятия оборонного комплекса Украины. В акватории Черного моря уничтожен сухогруз на переходе в порт Одессы, осуществлявший доставку грузов для нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство обороны сообщило о новых ударах беспилотниками по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

    В воскресенье Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по военным объектам в Киеве.

    В субботу военный эксперт Ян Гагин назвал использование баллистических ракет способом гарантированно разрывать транспортные артерии.

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    11 ноября 2026, 23:01 • Новости дня
    Бывший генсек НАТО призвал Запад немедленно отправить войска на Украину

    The Telegraph: Экс-генсек НАТО призвал Запад отправить войска на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал западные страны перейти к практическим действиям и немедленно отправить военный контингент на Украину, не дожидаясь завершения конфликта, сообщает The Telegraph.

    Расмуссен в интервью The Telegraph призвал Запад не откладывать размещение войск на украинской территории до установления мира, передают «Вести».

    Он отметил, что созданная Францией и Великобританией «коалиция желающих» пока больше напоминает объединение стран, которые лишь ожидают дальнейшего развития событий.

    «Но сейчас она больше похожа на „коалицию ждущих“», – подчеркнул экс-генсек.

    По его мнению, Парижу и Лондону следует прямо сейчас перейти к практическим действиям для размещения военного контингента, а не дожидаться официального окончания боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих в Польшу на учения по подготовке к отправке войск на Украину.

    Коалиция европейских стран запланировала разместить военных на Украине после окончания конфликта с Россией.

    В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня для размещения европейских военных.

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    11 ноября 2026, 23:09 • Новости дня
    Бульдог на СВО нашел под завалами спасшего его от гибели российского бойца

    Бульдог в зоне СВО помог найти под завалами раненого российского бойца

    Tекст: Катерина Туманова

    Французский бульдог по кличке Булка, которого ранее выходили российские штурмовики, нашел под разрушенным после атаки беспилотника зданием раненого хозяина.

    Военнослужащий с позывным «Виктор» оказался под завалами в результате прямого попадания вражеского ударного дрона, пишет «Комсомольская правда».

    Отсутствие штурмовика при отходе заметили не сразу. Однако в составе поисковой группы на место вернулся бульдог, который взял след и указал местонахождение хозяина. Он разгребал лапами землю и шифер, пока сослуживцы не подняли тяжелую деревянную балку, прижавшую раненого бойца.

    За несколько месяцев до этого штурмовик спас израненную собаку с перебитой челюстью из-под руин разрушенного здания во время зачистки населенного пункта. Бойцы извлекли осколки и выкормили животное.

    За хороший аппетит и пристрастие к хлебу спасенный бульдог получил кличку Булка. После эвакуации и лечения военнослужащий забрал четвероногого друга в родное село в Воронежской области, где питомец живет у родителей бойца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре рядовой Беляков эвакуировал тяжелораненых товарищей из загоревшейся при атаке БПЛА машины. А также щенок спас российских бойцов ценой жизни в зоне спецоперации.

    Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре Куклачева в Москве.

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    12 ноября 2026, 14:06 • Новости дня
    Рябков рассказал о поведении делегации Украины на переговорах

    Рябков: Поведение украинской делегации зависит от обсуждаемой тематики

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что поведение украинской делегации на переговорах зависит от обсуждаемой темы.

    Поведение представителей Киева в ходе диалога меняется в зависимости от вопросов, стоящих на повестке дня, передает РИА «Новости».

    «Слушайте, поведение наших оппонентов и украинской делегации зависит от той тематики, которая обсуждается. Напряженность, безусловно, чувствуется», – заявил дипломат.

    Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможном проявлении гибкости со стороны членов украинской делегации на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о риске срыва усилий по урегулированию украинского кризиса из-за привлечения европейских государств.

    Участники переговоров в Абу-Даби детально отработали повестку дня по Украине в различных форматах.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова указала на неуместность присутствия европейских стран за столом переговоров по урегулированию конфликта.

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    12 ноября 2026, 03:29 • Новости дня
    Минобороны в Max пообещало «долгую ночь» на фоне ведущей огонь РСЗО
    Минобороны в Max пообещало «долгую ночь» на фоне ведущей огонь РСЗО
    @ Nikita Tsitsagi/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство обороны России опубликовало снимок реактивной системы залпового огня (РСЗО), сопроводив его подписью о «долгой ночи».

    «Темнота – наш союзник, огонь – наш почерк. Ночь будет долгой, работаем», – говорится в сообщении военного ведомства.

    Иных подробностей о деятельности Минобороны в ночь на четверг не приводится.

    При этом украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове, Сарнах Ровненской области и Киеве, передает Telegram-канал «Общественное».

    Кроме того, военный аналитик Борис Рожин в Max-канале показал кадры множественных ракетных ударов по Киеву ночью.

    "Поражались различные инфраструктурные и логистические объекты", - уточнил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили две электроподстанции в Черниговской области Украины. ВС России поразили три электроподстанции и сухогруз с оружием для ВСУ. Во вторник российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.


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