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В зоне спецоперации появились новые навигационные системы для беспилотников
ВС России применили новые навигационные системы для дронов в зоне СВО
Российские войска применяют новые системы навигации для беспилотных летательных аппаратов «Комета», «Звездочет» и «Сусанин» в зоне спецоперации, сообщил эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКбр) Дмитрий Кузякин.
О применении отечественных разработок в зоне специальной военной операции рассказал генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин, передает ТАСС.
«Главная сложность в применении дальнобойных дронов в навигации. Противник сделал ставку на турецкие, европейские и американские решения. Мы же развиваем собственные компетенции, которые приносят плоды в виде таких решений как «Комета», «Сусанин» или «Звездочет», – отметил эксперт. По его словам, каждый из этих комплексов представляет собой полноценное бортовое решение с аналитикой и сложным программным обеспечением.
Специалист подчеркнул, что ключевым преимуществом российских систем является именно программное обеспечение, способное провести беспилотник к цели через помехи и системы противовоздушной обороны. Кузякин пояснил, что новые комплексы собирают данные из множества источников и выстраивают максимально достоверную навигационную картину. Даже если противник найдет обломки устройств, он не сможет получить доступ к уникальным программным алгоритмам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали применять автономную оптическую систему навигации «Сусанин» для беспилотников. Президент Владимир Путин анонсировал назначение Дениса Лямина руководителем войск беспилотных систем. Ранее конструкторское бюро «Стратим» разработало квадрокоптер-камикадзе «Русак» с системой самонаведения.