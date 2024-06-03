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В России создали дроны с самонаведением
Конструкторское бюро «Стратим» разработало квадрокоптер-камикадзе «Русак» и ударный дрон «Тювик», оснащенные системой самонаведения на финальном участке траектории полета.
«Оба аппарата уже применяются в зоне СВО в тестовом режиме, проходят апробацию, сейчас разворачивается серийное производство», – сообщили в КБ «Стратим» ТАСС.
Отмечается, что благодаря системе самонаведения дроны не подвержены влиянию средств радиоэлектронной борьбы.
Также система позволяет эффективно поражать цель вне зависимости от рельефа местности.
Новые беспилотники будут впервые показаны на международной выставке HeliRussia-2024, которая пройдет в Москве с 10 по 12 июня.