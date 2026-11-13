Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Украина увеличила интенсивность атак на критически важные объекты ЗАЭС
ВСУ увеличили интенсивность атак на критически важные объекты ЗАЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили интенсивность атак на критически важные объекты Запорожской АЭС, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Алексей Ртищев в день 108-летия со дня создания химической службы Красной Армии.
«Со стороны вооружённых сил Украины возросла интенсивность атак на критически важные объекты Запорожской АЭС. Под огонь попадает мирное население, обеспечивающее работу станции», – сообщил он в интервью газете «Красная звезда».
Несмотря на постоянную опасность, подразделения войск РХБ защиты готовы в полном объеме к немедленному реагированию и локализации возможных аварийных ситуаций, подчеркнул Ртищев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября глава Росатома Лихачев назвал действия ВСУ в отношении работников ЗАЭС целенаправленным преследованием. Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина рассказала о сохраняющейся напряженной обстановке на станции и в Энергодаре из-за обстрелов со стороны ВСУ.
В сентябре Лихачев заявил о гибели почти 30 человек и ранении около 100 из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару.