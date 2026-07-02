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В зоне СВО начались боевые испытания дрона-перехватчика с ИИ «Сварог про»
Российские подразделения в зоне специальной военной операции начали боевые испытания новейшего перехватчика беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Сварог про», сообщил официальный представитель научно-производственного центра (НПЦ) «Сварог».
Российские подразделения в зоне специальной военной операции приступили к боевым испытаниям новейшего перехватчика беспилотных летательных аппаратов «Сварог про», передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель научно-производственного центра «Сварог».
«В зоне СВО проходит боевая апробация нового изделия, зенитного дрона (FPV-ПВО) «Сварог про» с системой донаведения с искусственным интеллектом. Дрон апробируется совместно с мобильными огневыми группами, которые занимаются противодействием БПЛА», – рассказали в организации. Аппарат запускается с руки и поражает цели на расстоянии до 17 км.
В дальнейшем разработчики планируют устанавливать комплекс на транспортные средства. Интеграция с радиолокационными станциями позволит мобильным группам прикрывать важные объекты, управляя дроном прямо из машины. Аппарат использует аналоговую связь и зашифрованное цифровое видео, что исключает перехват сигнала и повышает качество изображения.
Скорость нового беспилотника превышает 300 км/ч, а максимальная высота полета достигает четырех километров. Габариты устройства составляют 540 на 410 на 410 мм.
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