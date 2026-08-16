Боевикам ВСУ отключили Starlink из-за публичных жалоб Драпатому

Tекст: Катерина Туманова

Командование ВСУ отключило бригаде станции спутниковой связи Starlink после того, как военные пожаловались новому главнокомандующему Михаилу Драпатому на отсутствие ротации и проблемы с обеспечением, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

«Наши родные предупреждали нас, что такое может быть, что связь отключат. Это делается специально, чтобы больше никакая информация не распространялась. Командование боится еще большей огласки. Поэтому и идет на такие меры», – рассказала родственница одного из военнослужащих.

По ее словам, у солдат изъяли терминалы Starlink, приказав использовать только полевые рации.

Женщина добавила, что аналогичные трудности могут испытывать и другие подразделения, однако бойцы опасаются заявлять об этом публично.

11 августа солдаты этой бригады открыто обратились к главкому Драпатому, заявив о нехватке воды и еды, из-за чего им приходилось пить мочу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко сообщал, что Драпатый бросил солдат в «мясные штурмы», отметив потерю украинской армией более 10 тыс. солдат за одну неделю.. Также Драпатый назначил уволенного Сырским Ишкулова ответственным за Краматорск.



