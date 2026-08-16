Социалисты и Зеленые раскритиковали Макрона за побег из горящей Франции

Оппоненты раскритиковали Макрона за побег из горящей Франции

Tекст: Катерина Туманова

«Во время жары, когда Франция горит, а часть французского населения не может поехать в отпуск, президент развлекается на гидроцикле в Брегансоне. Это что, намек ? Очень хорошо сделано», – приводит Liberation комментарий Олифье Фора.

Политический оппонент раскритиковал публикацию Макрона на первой полосе журнала Paris-Match. Президент Франции сфотографирован верхом на гидроцикле, в солнцезащитных очках и с заголовком: «Прошлым летом у власти … ».

Марин Тонделье из Зеленых также обрушилась с критикой на Макрона, который не первый раз вызывает гнев политический оппонентов своим отпуском в резиденции Брегансон на побережье департамента Вар, где он занимается боксом, бегом и сёрфингом.

«В разгар апокалиптического лета наш президент балует себя рекламной статьей о своем отпуске в журнале Paris Match. Среди прочего мы узнаем, что он дождался стабилизации пожара в Жиронде, прежде чем уехать 29 июля. Вот это джентльмен!» – написала она в соцсети Х.

Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние двадцать лет. Постпред в Вене прокомментировал обвинения Франции в адрес России из-за пожаров. Аномальная жара превратила Европу в зону масштабных лесных пожаров.