Чайный сомелье объяснил безопасность плесени в чайных пакетиках

Чайный сомелье Шумаков объяснил, почему не стоит бояться плесени в чайных пакетиках

Tекст: Татьяна Косолапова

Споры вокруг пакетированного чая ведутся уже давно, некоторые специалисты призывают от использования чайных пакетиках по самым разным причинам. Одни утверждают, что при их изготовлении используется пластик, который при заваривании чая выделяет токсины. Другие рассказывают, что в чае часто содержатся афлатоксины (плесень), причем как в рассыпном, так и в пакетированном. Однако во втором варианте ее заметить сложнее.



«На данный момент нет никаких весомых исследований, доказывающих вред микропластика, который используется для некоторых видов чайных пакетиков (пирамидок с листовым чаем). До сих пор непонятно, каким образом он воздействует на здоровье, хотя исследования проводят постоянно, причем в первую очередь в Китае. Поэтому я бы рекомендовал по этому поводу лишний раз не беспокоиться. Тем более, что большинство чайных пакетиков – бумажные, да и пирамидки некоторые изготавливают из биоразлагаемых волокон», – говорит Шумаков.

Что касается плесени, продолжает специалист, то чай, как и любой другой органический объект, плесневеет. Однако для этого должны быть созданы условия. Например, если допускаются ошибки в технологии изготовления, либо нарушаются нормы хранения. Как правило, крупные чаеразвесочные фабрики имеют жесткую систему контроля, поэтому риск продажи испорченного продукта сводится к минимуму.

При этом, пока товар может испортиться притранспортировке – может порваться тент у грузовика или во время перевозки чая на корабле протечет морской контейнер. От подобного рода ситуаций никто не застрахован.

«Бывает, что откуда-нибудь из Индии приплывает заплесневевший чай, а бывает, что уже расфасованный в пакетики чай оказывается в условиях, когда он плесневеет. Да, такое случается, но крайне редко – не чаще заплесневевшего варенья в холодильнике. Плесень в пакетированном чае действительно обнаружить сложнее, однако можно обратить внимания и на внешние факторы самого продукта», – подчеркивает эксперт.

Он говорит, что при покупке испорченный чай выдаст поврежденная упаковка – надо смотреть, не вскрыта ли она, не выглядит ли деформированной, мятой, намокшей. Простая оценка пакетированного чая по виду, причем как при покупке, так и перед употреблением, минимизирует риски плесени в чае, отмечает эксперт.

«Ну и если уж совсем начистоту говорить, то плесень, как известно, кипятком убивается. Поэтому, даже если вам в руки попал заплесневевший чайный пакетик, а вы эту плесень не заметили и заварили этот пакетик кипятком, то чай будет невкусным, противным, но вред организму нанесен не будет. Поэтому бояться здесь нечего, избегать чая в пакетиках нет необходимости. Такой чай более удобен для заваривания напитка на одного человека или если вы вне дома. Поэтому нет никакого смысла от него отказываться», – заключил Шумаков.

Ранее замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко подписал постановление, запрещающее в стране продажу четырех видов чая, производимых в России.