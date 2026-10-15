Суд в США приговорил тренера к 90 годам тюрьмы за детскую порнографию

Associated Press: Тренер в США получил 90 лет тюрьмы за детскую порнографию

Tекст: Мария Иванова

Тренер тайно записывал на видео несовершеннолетних в период с декабря 2017 года по апрель 2018 года. За это суд в Миссисипи назначил ему по 30 лет тюрьмы по каждому из трех федеральных обвинений в производстве детской порнографии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

По данным ФБР, осужденный американец по фамилии Гарднер совершал эти преступления во время своей непосредственной работы тренером. Окружной судья Кристи Джонсон вынесла ему максимально возможный по длительности приговор за подобные уголовные деяния.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце полиция Италии арестовала 17 человек за детскую порнографию.

В феврале эксперт призвал создать законодательную базу для выявления педофилов в интернете.