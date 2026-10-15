Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
Суд в США приговорил тренера к 90 годам тюрьмы за детскую порнографию
Associated Press: Тренер в США получил 90 лет тюрьмы за детскую порнографию
Суд в американском штате Миссисипи приговорил местного тренера к максимально возможным 90 годам тюремного заключения за производство детской порнографии.
Тренер тайно записывал на видео несовершеннолетних в период с декабря 2017 года по апрель 2018 года. За это суд в Миссисипи назначил ему по 30 лет тюрьмы по каждому из трех федеральных обвинений в производстве детской порнографии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
По данным ФБР, осужденный американец по фамилии Гарднер совершал эти преступления во время своей непосредственной работы тренером. Окружной судья Кристи Джонсон вынесла ему максимально возможный по длительности приговор за подобные уголовные деяния.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце полиция Италии арестовала 17 человек за детскую порнографию.
В феврале эксперт призвал создать законодательную базу для выявления педофилов в интернете.