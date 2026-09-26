В Турции задержали журналиста за пост об отставке министра

В Турции задержали журналиста за пост об отставке «очень важного министра»

Tекст: Мария Иванова

Прокуратура Анкары выдала ордер на задержание Таракчи в рамках дела о публичном распространении информации, вводящей в заблуждение, передает ТАСС со ссылкой на газету Karar.

По ст. 217 турецкого УК о распространении фейков ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее турецкие СМИ сообщали о возможной отставке главы Минфина Мехмета Шимшека, но сам министр и Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента опровергли эти слухи. В ведомстве подчеркнули, что ведется расследование в отношении лиц, распространяющих фейки для манипуляции финансовыми рынками.

Слухи об отставке министра появились на фоне проблем с ликвидностью у некоторых инвестфондов, что вызвало падение основного индекса стамбульской биржи. В рамках расследования искусственного провоцирования паники арестованы 45 человек, включая бывшего главу биржи Мустафу Турхана, и ликвидированы более 130 инвестиционных фондов.

В августе прокуратура в Турции начала расследование из-за новости о «смерти Эрдогана».