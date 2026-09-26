Глава парламента Крыма Константинов призвал ООН исправить политическую карту

Tекст: Тимур Шайдуллин

Организации Объединенных Наций следует признать волеизъявление крымчан и обозначить полуостров на новой политической карте как территорию России. Об этом заявил РИА «Новости» спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, жители Крыма сами внесли коррективы в карту еще 12 лет назад.

«Мы эту карту сами подкорректировали – в 2014 году. Это – акт политической воли крымчан, мечта нескольких поколений жителей нашего полуострова. Это в Крыму была сформулирована идея создания ООН, а не в ООН решают, где наша Родина. А карту поправят сами – рано или поздно», – подчеркнул Константинов.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил возмущение из-за того, что на новой политической карте ООН Крым выделен отдельным цветом, отличающимся как от российской, так и от украинской территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая назвала Крым неотъемлемой частью Российской Федерации.

До этого Владимир Константинов раскритиковал Владимира Зеленского за спекуляции на теме принадлежности полуострова. Глава крымского парламента также осудил идею передачи региона под мандат Организации Объединенных Наций.