Китай напомнил Японии об особых правах государств-основателей ООН
Китай напомнил о праве государств-основателей ООН вести военные действия против враждебных государств
Китай напомнил о положении Устава ООН о «враждебном государстве» на фоне высказываний премьер-министра Японии по вопросу Тайваня, сообщает китайский международный новостной телеканал CGTN.
Посольство КНР в Японии напомнило о статьях 53, 77 и 107 Устава ООН, которые касаются так называемых «враждебных государств», передает CGTN. Поводом стали высказывания премьер-министра Японии о ситуации вокруг Тайваня. В посольстве подчеркнули, что эти статьи позволяют странам-основателям ООН применить военные меры против милитаристских государств Второй мировой войны, если те возобновят агрессивную политику.
Дипломаты отметили, что положения были включены в Устав ООН в 1945 году специально для предотвращения новой агрессии со стороны бывших противников. Они отдельно напомнили, что Япония неоднократно обращалась с просьбой исключить этот раздел из документа, однако изменений не последовало.
Страны-основатели ООН обладают правом предпринимать любые действия против «вражеских государств», с которыми воевали во время Второй мировой войны в случае возобновления ими «агрессивной политики», заявил ведущий научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин в Telegram-канале.
Лямин отметил, что такие положения были включены в Устав ООН в 1945 году. Несмотря на то что статья 107 относилась к «мероприятиям по безопасности в переходный период», четких временных ограничений для нее не установлено.
В 1995 году Генассамблея ООН рекомендовала исключить эти нормы как устаревшие. Однако их до сих пор официально не отменили, и они остаются действующими статьями Устава, наряду с остальными.
Ранее премьер Японии Санаэ Такаити отказалась извиняться перед Китаем за слова о Тайване.
Власти Китая выразили протест Японии из-за заявлений Такаити о Тайване. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не допустит возрождения японского милитаризма и не позволит нарушения послевоенного мирового порядка.
Газета ВЗГЛЯД писала, что жесткая реакция Китая на слова главы японского правительства объясняется обеспокоенностью Пекина и может привести к дальнейшей эскалации отношений.