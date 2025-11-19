Китай дал обещание не допустить возрождения японского милитаризма

МИД КНР: Китай не допустит возрождения японского милитаризма

Tекст: Вера Басилая

Мао Нин заявила, что Китай решительно не допустит возрождения японского милитаризма и не позволит никому бросать вызов послевоенному международному порядку, передает Синьхуа.

Представитель МИД КНР подчеркнула, что Пекин внимательно следит за военными шагами Японии, особенно на фоне заявлений японских чиновников о возможном восстановлении ряда армейских званий, включая звание «тайса», ранее использовавшееся в армии Японии.

Мао Нин отметила, что за последние годы Япония пересматривает свою оборонную политику, увеличивает военные расходы, ослабляет ограничения на экспорт вооружений и планирует отказаться от трех неядерных принципов. Эти шаги вызывают серьезную тревогу у соседних государств и всего международного сообщества, особенно с учетом исторического опыта эпохи колониального правления и военной агрессии Японии.

По словам дипломата, действия ультраправых сил в Японии направлены на дальнейшее отступление от пацифистских принципов, зафиксированных в японской конституции.

«Вызывает тревогу тот факт, что в последние годы Япония из года в год увеличивает оборонный бюджет, ослабляет ограничения на экспорт оружия, стремится разрабатывать наступательное вооружение и планирует отказаться от трех неядерных принципов», – заявила Мао Нин.

Она также подчеркнула, что захватнические войны японских милитаристов нанесли тяжелейшие страдания странам Азии и всему миру. Мао Нин считает, что забывать уроки истории недопустимо, а любые попытки пересмотра событий Второй мировой войны могут привести к опасным последствиям для международной стабильности.

Ранее власти Китая выразили протест Японии в ответ на слова премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване.

Китай ранее отказался комментировать угрозу генерального консула Сюэ Цзяня «отрубить голову» премьеру Японии. Дипломат пригрозил Такаити после заявлений о военной угрозе у Тайваня, после чего скандальную запись удалили.

Газета ВЗГЛЯД писала, чем объясняется столь жесткая реакция Китая на слова главы японского правительства и к чему может привести эта эскалация.