Китай предостерег Японию от милитаризации

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, наращивание расходов на оборону достигло рекорда, и процесс ускорился с приходом нового правительства Японии, передает ТАСС.

Дипломат напомнил о последних заявлениях японского руководства, которые касались ситуации вокруг Тайваня и вопросов, связанных с ядерным оружием. «Япония отклоняется от своего последовательно провозглашаемого пути мирного развития и все дальше движется в опасном направлении», – подчеркнул Линь Цзянь.

Китай, по словам представителя МИД, намерен сотрудничать со всеми странами, выступающими за сохранение мира. Он подчеркнул, что Пекин будет решительно противодействовать попыткам возродить японский милитаризм, усиливая международные усилия по обеспечению мира и стабильности на планете.

Накануне правительство премьер-министра Японии Санаэ Такаити запланировало представить рекордный бюджет на 2026 финансовый год, сумма которого составит примерно 122,3 трлн иен (около 786 млрд долларов).

Ранее сообщалось, что бюджет Японии на новый финансовый год предусматривает почти четырехкратное увеличение господдержки для передовых полупроводников и искусственного интеллекта, суммарно достигнув примерно 7,9 млрд долларов.