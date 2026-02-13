  • Новость часаФигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    9 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    17 комментариев
    13 февраля 2026, 17:55 • Новости дня

    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России

    Министр обороны ФРГ Писториус назвал российский Северный флот очень «мощным»

    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Германии Борис Писториус отметил значительную мощь и активность российского Северного флота в арктическом регионе.

    Министр обороны Германии Борис Писториус назвал российский Северный флот очень мощными военно-морскими силами, передает ТАСС. «Это очень-очень мощные военно-морские силы, о которых мы говорим», – заявил он журналистам в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

    Российский Северный флот активно действует в Арктике, добавил Писториус, комментируя тему участия ФРГ в миссии НАТО Arctic Sentry («Арктический часовой»).

    Напомним, что Северный флот считается одним из ключевых оперативно-стратегических объединений ВМФ России. Его основными задачами являются защита территориальной целостности России и поддержание стратегических ядерных сил в постоянной боевой готовности в рамках политики ядерного сдерживания.

    Флагманом Северного флота является тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». В состав объединения входят более 40 подводных лодок и свыше 40 надводных кораблей и катеров, что подчеркивает его значительную военную мощь в Арктическом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Писториус назвал Северный флот России серьезной угрозой для блока НАТО. Он также заявил, что Балтийское море становится ареной противостояния между Западом и Россией.

    До этого президент России Владимир Путин назвал стратегические атомные подводные лодки, действующие в Арктике, военным преимуществом страны.

    13 февраля 2026, 10:21 • Новости дня
    Axios: Лазер LOCUST перекрыл небо над Эль-Пасо в Техасе на восемь часов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Использование лазерной системы LOCUST мощностью 20 киловатт привело к почти восьмичасовому закрытию неба над техасским Эль-Пасо из-за опасений Федерального авиационного управления по координации действий.

    Вооруженные силы США применили лазерную систему LOCUST против предполагаемого беспилотника, из-за чего Федеральное управление гражданской авиации (FAA) закрыло воздушное пространство вокруг Эль-Пасо в Техасе, сообщает Axios.

    LOCUST – это лазерное оружие мощностью двадцать киловатт, разработанное BlueHalo и приобретенное компанией AeroVironment в прошлом году. По данным издания, решение о применении оружия приняли сотрудники Таможенной и пограничной службы, а не военные, несмотря на то, что система находится на военном балансе.

    Закрытие неба продолжалось почти восемь часов, хотя ранее заявлялось, что оно может продлиться десять дней. Источники утверждают, что FAA приняло меры из-за недостаточной координации при применении лазерного оружия, а не из-за реальной угрозы со стороны беспилотников. Официальных комментариев от AeroVironment не поступило.

    LOCUST был замечен на транспортном средстве пехотного отделения у границы с Мексикой в августе 2025 года. Как отмечается, применение лазерного оружия на передовой до сих пор остается редкостью, несмотря на значительные вложения Пентагона и наличие более двух десятков проектов по направленным видам вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля анонсировала получение лазерной системы ПВО «Железный луч».

    Компания LazerBuzz разработала лазерный комплекс для уничтожения дронов.

    Армия США объявила конкурс по разработке лазеров против БПЛА.

    Комментарии (4)
    13 февраля 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи

    Эксперт Анпилогов: Обещание Германии поставить Украине пять ракет PAC-3 демонстрирует немощь

    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи
    @ U.S. Army/Capt. Frank Spatt

    Tекст: Анастасия Куликова

    С учетом того, что в каждом ежедневном ударе по Украине задействуется десятки ОТРК «Искандер», Запад не в силах покрыть потребности украинской стороны в ракетах-перехватчиках, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал обещание Германии передать Киеву пять PAC-3 для Patriot при условии, что другие страны-партнеры соберут еще 30 таких боеприпасов.

    «Заявление министра обороны ФРГ выглядит абсолютно комично и демонстрирует всю немощь блока НАТО», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил о проблемах западной системы ПВО. «Во-первых, она оказалась дорогой и неэффективной против российской стратегии комбинированных ударов по целям на Украине, когда используется большое количество достаточно дешевых дронов, а также крылатые и баллистические ракеты», – отметил собеседник.

    «Чтобы сбить последние, используются ракеты PAC-3. Это высотные перехватчики с большой скоростью и хорошей маневренностью. Но их применение не гарантирует сбитие оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер» или гиперзвуковых «Кинжалов», не говоря уже о «Цирконах» или «Ониксах», – добавил аналитик.

    По его словам, масса целей становится для ЗРК Patriot фактически «экзаменом, который они проваливают». «Но даже если комплексу и удается сбить ракету, то на каждую затрачивается по две–три PAC-3», – заметил Анпилогов. Вторая проблема – производство. «Оно сосредоточено в США и Японии. Общий результат оценивается в 600–700 штук в год», – пояснил эксперт.

    «Если в каждом ежедневном ударе по Украине задействуется десяток, а то и два десятка ОТРК «Искандер», посчитайте, сколько перехватчиков получается за год», – призвал специалист. Он также указал на потребности других стран, в том числе Израиля, в ракетах для ЗРК Patriot. «На этом фоне заявление немецкого министра ничего, кроме смеха, не вызывает», – сказал Анпилогов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. По его мнению, пакет «30+5» перехватчиков для Patriot выглядит не усилением, а попыткой удержать украинскую ПВО от окончательного «обнуления» на ближайшие недели. «Украинские Patriot уже сталкивались с ситуацией, когда пусковые просто пустые – не по политическим заявлениям, а по факту, под ударами российских ракет по энергетике», – напомнил он.

    «Оценки самих западных структур и профильных изданий: Украине нужно более 60 PAC–3 в месяц только для того, чтобы закрывать текущий темп ударов, тогда как производство ограничено. И за эти же ракеты конкурируют и другие нуждающиеся», – написал Коц в своем Telegram-канале. Военкор подчеркивает: 35 ракет на выходе из «Рамштайна» – это не про стратегическое насыщение, а про латание дыр.

    «Один–два серьезных удара, и от пакета остаются единицы. При этом европейцы рапортуют о почти 38 млрд долларов помощи. Цифра красивая, но на земле Киев вынужден выбирать, какое небо закрывать, а какое оставлять под удар», – детализировал он. По его оценкам, для России это окно возможностей: «комбинированные массированные удары продолжают выбивать энергетическую и военную инфраструктуру, заставляя расходовать дорогие перехватчики по максимально неудобному для Киева сценарию».

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия поставит Украине еще пять ракет PAC-3, если другие страны пожертвуют Киеву в общей сложности 30 таких комплексов. «Мы все знаем, что речь идет о спасении жизней, и счет идет на дни, а не на недели или месяцы. У нас ряд анонсов не все еще утверждены, но я очень оптимистичен в том, что мы достигнем цели «30 плюс 5», – сказал он на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих».

    Министр также сообщил, что Берлин компенсирует деньгами Украине отсутствие поставок вооружения, если исчерпает собственные запасы. «Мы должны проверить собственные запасы на предмет того, что мы можем сделать, и если там не осталось того, что можно передать Украине, то нам нужно будет отдавать деньгами, как мы сделали в прошлом году», – отметил Писториус.

    Он напомнил, что Киеву в этом году «необходимо не менее 60 млрд от союзников для самообороны». Министр уточнил, что на прошлой неделе вместе с британским коллегой Джоном Хили, министром обороны Украины Михаилом Федоровым и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте направили письмо партнерам, в котором призвали все страны контактной группы по Украине оказать дополнительную поддержку.

    В январе Владимир Зеленский заявлял о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Однако через некоторое время он пожаловался, что поставка таких ракет задерживается, поскольку Европа не оплачивает транш.

    Комментарии (4)
    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 10:11 • Новости дня
    Пентагон ответил на слухи о поставках «слепых» истребителей F-35

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское военное ведомство заявило, что информация о поступлении в войска новейших боевых самолетов F-35 без установленных радиолокационных станций не соответствует действительности.

    Сообщения о приемке истребителей F-35A из последней производственной партии без установленных радаров не соответствуют действительности, заявили в ведомстве, передает портал The War Zone.

    Представитель Пентагона пояснил, что F-35A из 17-й партии поставляются с радарами APG-81.

    Работа над интеграцией новых систем продолжается в засекреченном режиме.

    Ранее в прессе появилась информация, что военные с июня прошлого года получают технику без РЛС из-за проблем с новым радаром AN/APG-85.

    Отмечалось, что вместо оборудования в носовую часть самолетов для балансировки закладывали груз, а полеты выполнялись только в сопровождении других бортов.

    Новый радар является частью масштабного пакета обновлений Block 4, реализация которого столкнулась с серьезными задержками и ростом расходов. Общая стоимость программы создания и эксплуатации истребителя до 2070-х годов оценивается примерно в 2,1 трлн долларов.

    В 2021 году на Украине заявляли, что американские F-35 уязвимы перед российскими радиолокационными станциями.

    В декабре сообщалось, что Румыния собирается закупить у США 32 самолета F-35 Lightning II за 6,5 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 19:46 • Новости дня
    Слуцкий назвал слова Рютте о «сокрушительном ответе» русофобской провокацией
    Слуцкий назвал слова Рютте о «сокрушительном ответе» русофобской провокацией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Риторика генсека НАТО Марка Рютте о «сокрушительном ответе» НАТО на возможную блокаду Сувалкского коридора рассматривается как русофобская провокация, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

    «Заявления генсека НАТО Марка Рютте о «сокрушительном ответе» в случае блокады России Сувалкского коридора – провокация для повышения градуса русофобской истерии», – подчеркнул парламентарий, передает RT.

    Политик напомнил, что Москва неоднократно отвергала планы нападения на европейские государства. По его словам, североатлантический блок искусственно нагнетает ситуацию и выдумывает российскую угрозу ради оправдания милитаризации и увеличения расходов на оборону.

    Депутат предупредил, что подобная риторика лишь усиливает вероятность глобального столкновения. Он добавил, что любые агрессивные шаги в отношении России повлекут за собой не менее жесткие встречные меры.

    «Сокрушительный ответ»... повлечёт не менее сокрушительные встречные меры», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул готовность альянса к разрушительному ответу в случае блокировки Сувалкского коридора. Организация усиливает свой восточный фланг.

    Комментарии (2)
    13 февраля 2026, 05:05 • Новости дня
    La Repubblica: Мерц спланировал месть Макрону
    La Repubblica: Мерц спланировал месть Макрону
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель немецкого правительства Фридрих Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России, что может обернуться ударом по единству Евросоюза, пишет La Repubblica.

    Провал инициатив по передаче замороженных российских активов на Украине и борьбе против соглашения ЕС с Меркосур подтолкнул Мерца к разработке плана мести, передает РИА «Новости» со ссылкой на La Repubblica.

    По мнению издания, «итало-германская операция, по сути, возникла из желания берлинского лидера отомстить, и теперь – чего опасаются несколько правительств стран Южной Европы – она превращается в нечто большее».

    По данным газеты, Мерц винит председателя Евросовета Антониу Кошту и Макрона в том, что они подготовили для него «ловушку» в виде кредита на 90 млрд евро для Киева.

    Авторы материала считают, что целью Мерца стало достижение двух задач: прекращения выпуска новых еврооблигаций и построения оборонной системы на основе национальных армий.

    Накануне немецкая газета Handelsblatt указала, что позиции Мерца и Макрона расходятся как минимум по шести ключевым вопросам, включая использование еврооблигаций, сделку ЕС с Меркосур и недавнюю поездку французского представителя в Москву.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что ни французский лидер Эммануэль Макрон, ни немецкий канцлер Фридрих Мерц не пытались напрямую связаться с российским лидером Владимиром Путиным.

    Комментарии (2)
    13 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    Politico: США потребовали от Европы увеличить расходы на НАТО 3.0
    Politico: США потребовали от Европы увеличить расходы на НАТО 3.0
    @ IMAGO/Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское военное ведомство призвало европейских партнеров взять на себя больше ответственности за собственную безопасность в рамках новой концепции развития Североатлантического альянса, сообщают СМИ.

    Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби выступил в Брюсселе с речью о необходимости трансформации блока, пишет Politico.

    Он отметил, что Вашингтон смещает фокус на защиту собственных интересов и сдерживание в западной части Тихого океана. Это потребует от Европы сокращения зависимости от США.

    «Переломный момент наступил, и мы должны гордиться этим и быть уверенными в этом», – заявил Колби министрам обороны альянса на закрытой встрече.

    Предложенная концепция «НАТО 3.0» подразумевает, что европейские страны увеличат расходы на собственную оборону, а деятельность организации сосредоточится на защите территории стран-участниц. При этом Вашингтон сохранит за собой обязательства по ядерному сдерживанию, но в более ограниченном формате.

    Генсек альянса Марк Рютте поддержал позицию американской стороны, назвав выступление отличным. Европейские дипломаты также восприняли речь с облегчением, отметив ее спокойный тон по сравнению с предыдущей критикой со стороны представителей США.

    Ранее исследование показало, что большая часть жителей Германии, Франции, Канады и Британии считают Соединенные Штаты ненадежным союзником по НАТО.

    До этого Трамп говорил, что США никогда не нуждались в НАТО.

    Комментарии (3)
    13 февраля 2026, 17:15 • Новости дня
    Власти Германии не встретили Зеленского в аэропорту Мюнхена

    Зеленского в аэропорту Мюнхена встречал только украинский посол

    Власти Германии не встретили Зеленского в аэропорту Мюнхена
    @ REUTERS/Thilo Schmuelgen

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту Мюнхена украинского лидера по прибытии на конференцию приветствовали лишь представители украинского посольства, а не руководство принимающей страны.

    В аэропорту Мюнхена украинского лидера Владимира Зеленского встречал лишь посол Украины в Германии Алексей Макеев, о чем свидетельствует опубликованное им видео в соцсетях, отмечает РИА «Новости». На кадрах видно, что к трапу самолета подошли Макеев, военный атташе и другие сотрудники украинского посольства. Представителей руководства Германии на месте встречи не было.

    Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности ранее подтвердили, что Зеленский возглавит украинскую делегацию на форуме. В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что конференция себя дискредитировала, поскольку перестала приглашать участников с альтернативной точкой зрения.

    Ранее уже западные СМИ отметили отсутствие торжественной встречи Владимира Зеленского в США. Как писала газета ВЗГЛЯД, участники Мюнхенской конференции по безопасности чувствуют себя спокойнее на фоне отсутствия на мероприятии Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.

    Накануне госсекретарь США Марко Рубио вылетел в Германию, Словакию и Венгрию для представления американской стороны на Мюнхенской конференции и обсуждения с Венгрией и Словакией отказа от российских энергоресурсов.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    Захарова назвала Рютте страдающим синдромом информационной усталости

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала отказ генсека НАТО Марка Рютте следить за заявлениями России как проявление синдрома информационной усталости, отмечая снижение его работоспособности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА «Новости» прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что он не следит за высказываниями главы МИД России Сергея Лаврова. Захарова заявила: «Данная проблема генсека НАТО описана в научной литературе как синдром информационной усталости или хроническое информационное истощение».

    Она отметила, что впервые этот термин был введен британским психологом Дэвидом Льюисом еще в 1996 году. Захарова также подчеркнула, что для данного синдрома характерны снижение способности к анализу и принятию решений, ухудшение внимания и памяти, тревожность, иррациональное поведение и снижение работоспособности.

    Ранее Марк Рютте признался, что не следит за заявлениями российских официальных лиц, включая Сергея Лаврова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул готовность альянса к разрушительному ответу в случае блокировки Сувалкского коридора. Организация усиливает свой восточный фланг.


    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 01:11 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о попытках контратак ВСУ у Рождественского

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы ВС России продолжают отражать попытки контратак украинских войск в районах нескольких населенных пунктов Запорожской области, где сохраняется напряженная обстановка, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «По той информации, которая мне поступает по району населенного пункта Рождественское Запорожской области, могу сказать, что ситуация здесь стабильно напряженная и основные события развиваются в районах населенных пунктов Придорожное и Терноватое – там ведутся активные боевые действия», – заявил Марочко ТАСС.

    Он уточнил, что противник предпринял ряд контратакующих действий, в ответ на которые российские военнослужащие работают над тем, чтобы не дать противнику реализовать замысел.

    Ранее силовые структуры рассказывали о попытках ВСУ эвакуировать личный состав с позиций в Рождественском, большая часть из которых тяжелораненые бойцы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские операторы «Ланцета» уничтожили самоходку Caesar ВСУ в Запорожье. Российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины


    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 05:24 • Новости дня
    Писториус пообещал Киеву ракеты PAC-3 в случае поставок от других союзников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Берлин готов передать киевскому режиму пять ракет-перехватчиков PAC-3, если западные партнеры соберут для украинской армии еще несколько десятков таких боеприпасов, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

    Германия передаст пять дополнительных PAC-3 Киеву, если другие страны пожертвуют в общей сложности 30 таких ракет, заявил Писториус, передает РИА «Новости».

    По его словам, союзникам придется найти недостающее количество боеприпасов для формирования общего пакета.

    В январе Владимир Зеленский заявлял о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Через некоторое время он пожаловался, что поставка таких ракет задерживается, поскольку Европа не оплачивает транш.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 06:50 • Новости дня
    «Северяне» узнали о фейках ВСУ об успехах на фронте

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут в Сумской области ожесточенные бои, артиллерия помогает продвигаться штурм-подразделениям, авиация и «Герани» точечно бьют по целям, но противник наращивает расчеты БПЛА на передовой и атакует гражданские объекты Брянской области.

    «Враг активизировал информационные операции с целью убедить свое население в успехе на фронте в Сумской области. Помимо фальшивых установок флагов, противник активно продвигает нарратив, что ВС России пытаются пробиться на позиции ВСУ через какие-то трубы. Эта информация не соответствует действительности», – заявили бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурм-группы «Северян» Сумском районе штурмовые группы Северян продвинулись на семи участках, в Краснопольском – на пяти и в Глуховском – на пяти участках. Общее продвижение составило более 950 м. Артиллерия и расчеты FPV продолжают бить по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Искрисковщины.

    На Харьковском направлении в населенных пунктах и лесных массивах близ Волчанска бойцы с тяжелыми боями продолжают наступательные действия. Возле Старицы штурмовики продвигаются на двух участках, за сутки продвижение составило до 250 м. 

    Юго-Западнее Симиновки «Северяне» планомерно зачищают лесной массив, продвигаясь на трех участках. Общее продвижение до 300 м. А российская авиация отработала по выявленным целям в районе Графского. В районе Волчанских Хуторов расчеты ТОС-1А «Солнцепек» ударили по позициям 15 пого ГПСУ в лесных массивах.

    На Хатненском участке фронта авиация уничтожила позиции 22 омбр в районе Григоровки. Штурмовые группы по лесополосам продвинулись на 250 м. На Липцовском участке фронта без существенных изменений, но артиллерия и расчеты FPV уничтожили пункты управления БПЛА и огневые точки ВСУ в Липцах и окрестностях.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 85 в Сумской области и свыше 95 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» уничтожили обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир». Также бойцы выяснили, кто отдает приказы атаковать Брянскую область. Подозреваемого в хищениях полковника ВСУ перевели в штаб под Харьковом.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 08:54 • Новости дня
    Специалисты «Севера» разработали новую систему защиты орудий артиллерии от БПЛА

    Военнослужащие «Севера» разработали конструкцию для защиты орудий от дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие ремонтной роты группы «Север» внедрили накладную систему для защиты буксируемых артиллерийских орудий от атак беспилотников на передовой, сообщил командир подразделения группировки войск с позывным Пушкин.

    Разработка накладной защитной конструкции для артиллерийских орудий стала инициативой военнослужащих ремонтной роты 11-го армейского корпуса группировки «Север», передает ТАСС.

    По словам командира подразделения с позывным Пушкин, эта система уже опробована артиллерийскими расчетами и сейчас проходит доработку с учетом пожеланий бойцов, находящихся на передовой.

    Система защиты применяется при эксплуатации гаубиц Д-30 и М-46 7-го отдельного гвардейского мотострелкового полка в Харьковской области. Командир подразделения отметил, что новая конструкция проста в эксплуатации и обслуживании. защита восстанавливается и модернизируется в короткий срок.

    Ранее техники ВС России разработали специальный минный трал для наземного робототехнического транспортного комплекса, который прошел испытания и уже передан на фронт.

    Минобороны России получило партию инженерных машин разграждения ИМР-3М с современной антидроновой и радиоэлектронной защитой.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 06:58 • Новости дня
    Корабли Тихоокеанского флота отправились выполнять задачи в АТР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабли Тихоокеанского флота отправились в дальний поход для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщили в пресс-службе флота.

    Корабли Тихоокеанского флота России отправились в дальний поход для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе флота, в поход отправились корветы «Совершенный», «Резкий» и средний морской танкер «Печенга».

    «Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Совершенный», «Резкий» и среднего морского танкера «Печенга» вышел в дальний поход для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках предстоящих мероприятий корветы и танкер проведут в регионе ряд учений, совершат деловые заходы в порты дружественных стран», – заявили в пресс-службе.

    При выходе из пункта базирования в Японское море экипажи провели учения по отражению средств воздушного нападения и атак безэкипажных катеров условного противника. В заливе Петра Великого отряд выполнил противолодочные задачи с участием вертолета Ка-27 морской авиации, который базируется на одном из кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный крейсер «Император Александр III» вернулся на Камчатку после выполнения поставленных задач.

    Корветы «Резкий» и «Герой» начали совместные учения с атомными подлодками и береговыми ракетными комплексами «Бастион».

    Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» отразил налет беспилотников и катеров условного противника во время учений в Японском море.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 07:57 • Новости дня
    Япония завершила переброску первых F-35B для авианосцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Японии завершили размещение на базе Нютабару на острове Кюсю первых восьми боевых самолетов F-35B, которые будут использоваться на авианосцах. Они переброшены с американского острова Гуам и станут отрабатывать там в первую очередь технику вертикальной посадки, сообщает информационное агентство Киодо.

    Вооруженные силы Японии завершили переброску первых восьми боевых самолетов F-35B на авиабазу Нютабару на острове Кюсю, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо. Самолеты прибыли с американского острова Гуам и будут использоваться для тренировок по вертикальной посадке.

    Япония планирует закупить у США всего 42 истребителя-бомбардировщика F-35B пятого поколения производства Lockheed Martin. Эти самолеты специально адаптированы для авианосцев: они способны выполнять взлет с короткого разбега и вертикальную посадку на палубу.

    В настоящее время два вертолетоносца ВМС Японии – «Идзумо» и «Кага» – проходят модернизацию в легкие авианосцы. После завершения работ, что ожидается в ближайшие годы, каждый корабль водоизмещением 19,5 тыс. тонн и длиной 248 метров сможет нести до десяти самолетов F-35B. Сейчас на них размещаются 14 вертолетов и до 470 военнослужащих для проведения операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония разместила первые истребители F-35B для использования на авианосцах.

    Истребитель F-35B совершил экстренную посадку в аэропорту Японии.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 10:58 • Новости дня
    Лукашенко оценил боеспособность армии Белоруссии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белорусские вооруженные силы готовы к боевым действиям, доложил секретарь Совбеза страны Александр Вольфович главе государства Александру Лукашенко в ходе визита на военный полигон под Минском.

    Глава государства прибыл на 227-й общевойсковой полигон для личной инспекции войск, пишет близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

    В ходе визита белорусский лидер прямо спросил Вольфовича, могут ли вооруженные силы вести войну.

    «Способна!» – ответил секретарь Совбеза Белоруссии.

    Ранее секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщал, что в белорусскую армию планируется внедрять опыт российской армии, приобретенный в ходе специальной военной операции на Украине.

    До этого Лукашенко пояснял, что проверка вооруженных сил Белоруссии продолжится до весны.

    Комментарии (0)
