Атомный крейсер «Император Александр III» вернулся на Камчатку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» Тихоокеанского флота вернулся в базу на Камчатке по итогам трехмесячного похода, передает РИА «Новости». Экипаж выполнял задачи в акватории, находящейся под контролем флота, и успешно справился с поставленными задачами.

По прибытии экипаж встречали командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал Валерий Варфоломеев, личный состав дивизии, семьи военнослужащих и представители администрации. Как заявили в пресс-службе флота, контр-адмирал поздравил подводников, подчеркнув важность их вклада в безопасность России.

В соответствии с морской традицией, командиру подлодки вручили запеченного поросенка, а отличившимся военнослужащим – ведомственные награды и новые погоны. После отдыха и пополнения запасов экипаж продолжит выполнение плановых задач боевой подготовки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России предложил вернуть исторический флаг царского корабля «Александр III» одноименной атомной подводной лодке. Атомоходы «Император Александр III» и «Красноярск» прибыла на Камчатку. Оба атомохода ранее совершили подледный переход в Арктике.