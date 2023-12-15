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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    21 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    35 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    11 комментариев
    15 декабря 2023, 22:47

    Путин предложил вернуть флаг царского корабля «Александр III» на одноименную АПЛ

    Путин предложил вернуть из музея флаг дореволюционного корабля «Александр III» на одноименную АПЛ

    Путин предложил вернуть флаг царского корабля «Александр III» на одноименную АПЛ
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Флаг последнего дореволюционного российского флагмана «Александр III» следует вернуть из музея и передать на новый одноименный подводный крейсер, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что следует с «коллегами в музее договориться и вернуть его на новый атомный подводный крейсер». По его мнению, «это будет справедливо», передает РИА «Новости».

    Андреевский флаг корабля «Александр III» был спущен, когда после Гражданской войны барон Петр Врангель увел флот в Турцию, а позднее – в Африку. Флаг попал в Австралию, но несколько лет назад его удалось вернуть в Россию.

    Напомним, 11 декабря в Северодвинске Путин принял участие в церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

    15 декабря 2023, 06:26
    Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина

    Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американский конгрессмен Стени Хойер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о «халяве» для Киева, которая «заканчивается помаленьку».

    По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».

    Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.

    Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции,  решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.

    Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».


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    15 декабря 2023, 14:59
    Путин: Россию ожидают десять лет большой стройки
    Путин: Россию ожидают десять лет большой стройки
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грядущее десятилетие в стране станет периодом «большой стройки», заявил президент Владимир Путин в ходе железнодорожного съезда в пятницу.

    «Предстоящее десятилетие станет для страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что будущее железнодорожного транспорта России – за высокоскоростным пассажирским сообщением.

    Также он отметил, что Российские железные дороги надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия.

    Коментарии (51)
    15 декабря 2023, 21:57
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В последнее время зафиксирован резкий рост числа военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сдающихся в плен, заявил президент России Владимир Путин.

    «Количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», – сказал глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, передает ТАСС.

    Ведется работа по обмену пленными между Россией и Украиной, добавил Путин.

    Как ранее сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

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    15 декабря 2023, 15:55
    Путин: Решение о строительстве Крымского моста принималось еще при Николае II и Сталине
    Путин: Решение о строительстве Крымского моста принималось еще при Николае II и Сталине
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос строительства Крымского моста рассматривался еще при императоре Николае II и при лидере СССР Иосифе Сталине, заявил президент России Владимир Путин на Съезде железнодорожников.

    «Я думаю, что такое историческое решение по строительству принималось и до нас. Первое такое решение было принято Николаем II, второе решение – Иосифом Виссарионовичем Сталиным», – сказал российский лидер, комментируя слова главы РЖД Олега Белозерова о строительстве моста, передает ТАСС.

    Путин добавил, что Россия реализовала это решения «здорово, с блеском». Глава государства также поблагодарил работников железной дороги за мужество и героизм в ситуациях с атаками на Крымский мост.

    «А что касается перевозок и тех известных событий, которые были на [Крымском] мосту, то здесь, конечно, особая благодарность железнодорожникам, особая. Я не буду вдаваться в детали, но они проявили мужество и героизм в прямом смысле этого слова. И за это им отдельные слова благодарности», – сказал Путин.

    Ранее Путин отметил рост пассажиропотока в Крым.

    Коментарии (9)
    15 декабря 2023, 14:42
    СПбГУ подтвердил, что дипфейк с Путиным организовал студент вуза

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дипфейк с президентом Владимиром Путиным на прямой линии с главой государства устроил именно студент Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), подтвердили в вузе.

    Университет не участвовал в подготовке дипфейка, но руководству учреждения удалось выяснить, кто является автором обращения, в котором к президенту обратился его цифровой «двойник», указали в СПбГУ, передает ТАСС.

    Там пояснили, что это не студент первого курса, учащийся с высокими оценками, он преуспевает в учебе. Данные студента не разглашаются.

    В вузе пояснили, что в СПбГУ большое внимание уделяется развитию образовательных направлений и научных исследований, связанных с ИИ, специалистов готовят математики, программисты, менеджеры, экономисты и другие эксперты.

    Напомним, в ходе прямой линии и пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным в среду один из обратившихся показал дипфейк с лицом главы государства.

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    15 декабря 2023, 16:48
    Путин открыл железнодорожные объекты в Амурской и Мурманской областях

    Путин принял участие в открытии двух железнодорожных объектов в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в пятницу по видеосвязи поучаствовал в открытии железнодорожных объектов в Амурской и Мурманской областях.

    Глава государства по видеосвязи принял участие в открытии нового Керакского тоннеля, самого длинного на Забайкальской железной дороге, расположенного в Амурской области, передает ТАСС.

    Первый Керакский тоннель построили в 1910 году, но в 2010 году он был признан аварийным, а его ремонт – нецелесообразным. Возведение нового тоннеля начали в 2021 году.

    Президент выразил благодарность строителям, инженерам и всем, кто работал над проектом. «Переключиться с тоннеля 1911 года на современный объект – это много значит для нас вообще, а для сегодняшней ситуации – в частности. С учетом роста значимости Восточного полигона. Здорово. Результат хороший», – сказал Путин.

    Также глава государства по видеосвязи поучаствовал в открытии железнодорожной линии Выходной – Лавна (Мурманская область) к морскому порту в Кольском заливе. Полностью ввести в эксплуатацию линию Выходной – Лавна планируют в 2024 году. В 2022 году правительство поручило РЖД завершить строительство линии, с 2014 года его строили частные компании.

    Путин заявил, что не сомневался в силах железнодорожных рабочих. Он призвал проанализировать возможность дальнейшего развития этого участка.

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    15 декабря 2023, 22:30
    Зюганов предложил выпороть того, кто позволил Путину выйти на мороз без шапки

    Зюганов предложил выпороть того, кто допустил участие Путина в церемонии поднятия флага на АПЛ без шапки

    Зюганов предложил выпороть того, кто позволил Путину выйти на мороз без шапки
    @ Кирилл Иодас/пресс-служба администрации губернатора и правительства Архангельской области/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что человека, который допустил выступление президента России Владимира Путина на улице в мороз без головного убора, следует выпороть.

    «Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки», – заявил Зюганов, указав, что температура воздуха – минус 15 градусов. Лидер КПРФ сказал, что в ситуации, когда продолжается военный конфликт, здоровье главнокомандующего – «это здоровье нации». «Мы им сделаем замечание», – приводит слова Зюганова РИА «Новости».

    Глава Российского государства Владимир Путин с улыбкой сказал, что «и на свой счет принимает замечания». «Выпорем – это мы легко, это у нас не заржавеет за этим, это мы умеем», – пошутил Путин.

    Напомним, речь идет об участии Путина в церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», которая состоялась 11 декабря в Северодвинске.


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    15 декабря 2023, 18:55
    Политолог: Качество жизни россиян растет с развитием транспортной инфраструктуры страны

    Политолог Линдигрин: Во всех социально-экономических процессах так или иначе участвует транспортная инфраструктура

    Политолог: Качество жизни россиян растет с развитием транспортной инфраструктуры страны
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Железнодорожная сфера России – одна из наиболее развитых в мире. Немаловажную роль в этом играет программа, действующая при поддержке главы государства. Строятся новые магистрали, мосты, тоннели, на Транссибирской магистрали и БАМе увеличивается грузопоток, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда.

    «Чем лучше в стране развита транспортная инфраструктура, тем выше качество жизни граждан. Ведь тут речь идет как о пассажирских, так и грузоперевозках. Практически во всех социально-экономических процессах так или иначе участвует транспортная инфраструктура», – напомнила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».

    «И транспортная отрасль России является одной из наиболее развитых в мире.  Благодаря железным дорогам жители нашей страны могут добраться до самых отдаленных уголков государства. Немаловажную роль в этом играет программа развития, действующая при поддержке президента. Строятся новые магистрали, мосты, тоннели, на Транссибирской магистрали и БАМе увеличивается грузопоток», – указала она.

    «Президент ставит новые масштабные задачи: полноценная модернизация инфраструктуры отрасли, широкое внедрение инновационных технологий, создание крупных логистических узлов и безопасных комфортных транспортных средств, подготовка квалифицированных кадров», – детализировала собеседница.

    «Таким образом можно сказать, что, несмотря на жесткий санкционный режим, транспортная система в России работает и продолжает эффективно обеспечивать экономику и производственный комплекс, а также жителей всеми необходимыми товарами и услугами», – резюмировала политолог.

    В пятницу президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. В режиме телемоста он пообщался с представителями предприятий и социальных объектов ОАО «РЖД», а также по видеосвязи принял участие в вводе в эксплуатацию двух железнодорожных объектов: Керакского тоннеля – самого длинного на Забайкальской железной дороге, и железнодорожной линии Выходной – Лавна в Мурманской области, сообщает Кремль.

    «Наша железнодорожная сеть занимает первое место в мире по интенсивности использования, обеспечивает 87% грузооборота страны и примерно треть пассажиропотока. Железными дорогами России пользуются свыше миллиарда пассажиров в год. Такие впечатляющие цифры», – указал президент.

    «Сегодня по железным дорогам курсирует свыше 1,3 млн грузовых вагонов – больше, чем когда-либо за всю нашу историю. Причем вагонный парк России – один из самых молодых в мире: средний возраст – около 13 лет. А в ближайшие три-четыре года предстоит полностью завершить обновление парка пассажирских вагонов», – сообщил Путин.

    Глава государства рассказал, что в России будет создана целая сеть высокоскоростных железных дорог, которая позволит значительно сократить время в пути между крупными городами. В перспективе такие магистрали дойдут в том числе до Луганска и Донецка.

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    15 декабря 2023, 15:07
    Путин: Обновление парка пассажирских вагонов в России завершится через три-четыре года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Парк пассажирских вагонов в России будет полностью обновлен в ближайшие годы, сообщил президент Владимир Путин, выступая на железнодорожном съезде.

    «Вагонный парк России – один из самых молодых в мире, средний возраст – около 13 лет», – передает ТАСС слова Путина.

    «В ближайшие три-четыре года предстоит полностью завершить обновление парка пассажирских вагонов», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что Российские железные дороги надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия.

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    15 декабря 2023, 21:28
    Путин пообещал жестко пресекать попытки вмешательства в выборы
    Путин пообещал жестко пресекать попытки вмешательства в выборы
    @ Наталья Горшкова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сторонние попытки вмешательства в избирательный процесс в России будут жестко пресекаться, заявил глава государства Владимир Путин.

    «Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться, и пресекаться жестко, в соответствии с законами России. Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее», – сказал Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы, передает ТАСС.

    Российский лидер подчеркнул, что только народ России является единственным источником власти в стране.

    В пятницу Путин встретился в Кремле с руководством Государственной думы и лидерами парламентских фракций.

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    15 декабря 2023, 15:21
    Путин попросил правительство сохранить 20% первого взноса по семейной ипотеке

    Путин попросил правительство сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на съезде железнодорожников сообщил, что попросил правительство страны сохранить 20% первого взноса по первой ипотеке для семей с детьми.

    «Я попросил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми для семейной ипотеки», – цитирует главу государства ТАСС.

    Он пояснил, что предложил руководству страны изучить вопрос о том, чтобы сохранить и субсидию в 450 тыс. рублей для погашения самого кредита.

    Для поддержки семей с детьми, материнства и детства создана система, поддерживающая с момента беременности женщины и до достижения ребенком 18 лет. При этом некоторые вопросы требуют особого внимания, подчеркнул Путин.

    «Один из ключевых вопросов – это, конечно, обеспечение жильем», – сказал он.

    В России есть две программы, работающие очень эффективно, это семейная ипотека и субсидии для выплаты основного тела кредита в 450 тыс. рублей на семью с тремя и более детьми. Обе программы заканчиваются в 2024 году.

    «Правительство, Центральный банк, думает о том, что у нас рынок ипотечного кредитования перегревается, это влияет на инфляцию и ее рост отчасти, думает о том, чтобы повысить первоначальный взнос, чтобы немножко там сдержать негативные процессы в экономике», – пояснил глава государства.

    Он акцентировал внимание на том, что эти программы важны для россиян.

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    15 декабря 2023, 12:19
    Опрос: Путину доверяют 77% россиян, его деятельность одобряют 79%

    ФОМ: Президенту России Путину доверяют 77% россиян, а его деятельность одобряют 79%

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% граждан, а его деятельность одобряют 79%, следует из данных опроса ФОМ.

    О доверии президенту России заявили 77% респондентов, только 12% придерживаются противоположного мнения.

    Деятельность Путина на посту главы государства одобряют 79% опрошенных, отрицательный ответ дали 11%, следует из данных на сайте ФОМ.

    Опрос «ФОМнибус» был проведен 8-10 декабря 2023 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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    15 декабря 2023, 13:30
    Песков: Путин дал поручения сразу после конференции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в четверг, после пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, встретился с премьером Михаилом Мишустиным и главой администрации президента и дал поручения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин в четверг дал поручения после прямой линии, он встретился с премьером и руководством администрации, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он уточнил, что были даны поручения по целому ряду вопросов, затронутых в ходе мероприятия. В администрации займутся версткой возможного перечня поручений, изучат, какие вопросы туда необходимо включить. Через несколько дней перечень должен быть опубликован.

    Напомним, встреча Путина с журналистами продолжалась четыре часа и три минуты. За это время глава государства прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.

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    15 декабря 2023, 15:01
    Путин отметил рост пассажиропотока в Крым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажиропоток на крымском направлении уверенно растет, заявил президент России Владимир Путин на Съезде железнодорожников.

    «Уверенно растет и пассажиропоток в Крым. Налаживается сообщение с регионами Донбасса и Новороссии», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    В апреле Путин поручил дополнительно поддержать турбизнес в Крыму.

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    15 декабря 2023, 15:35
    Путин заявил, что дефицит бюджета ожидается на уровне менее 2% ВВП

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дефицит бюджета в стране по итогам 2023 года, вероятнее всего, окажется ниже 2% ВВП, заявил президент Владимир Путин на съезде железнодорожников в пятницу.

    «Вчера только вечером председатель правительства [Михаил Мишустин] докладывал, что дефицит бюджета, скорее всего, будет ниже даже, чем 2%. А если это так, то это дает возможность правительству сохранить элементы поддержки на ключевых направлениях социальной политики, включая поддержку многодетных семей», – цитирует президента ТАСС.

    В четверг в ходе пресс-конференции Путин отметил, что России удалось «отыграть» ВВП в 2023 году после падения в 2022 году.

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