Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Ушаков подтвердил переговоры с США о возможности снятия санкций с РФПИ
Москва и Вашингтон ведут диалог о возможном снятии санкций с Российского фонда прямых инвестиций, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Такой разговор ведется. Он, кстати, уже какое-то время ведется. Каков будет результат, я не знаю», – сказал Ушаков.
Ушаков добавил, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев активно контактирует с американцами, из-за чего соответствующая тема и возникла в публичном обсуждении, передает РИА «Новости».
По словам Ушакова, информация об этом проникла в средства массовой информации несколько дней назад, дискуссия по теме снятия санкций с фонда продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, New York Times сообщала, что американская администрация начала рассматривать возможность вывода РФПИ из-под санкций.
В октябре Соединенные Штаты приостановили действие ограничений на импорт российского дизельного топлива. При значительном содействии РФПИ в США уже отправились три танкера с горючим.