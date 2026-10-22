Рябков: США должны понять логику Москвы по Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Рябков подчеркнул важность стопроцентного учета изменений на земле и конституционных реалий России. Он отметил, что с этих позиций ведется диалог с США, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что администрация Трампа сумеет воспринять логику и императивность таких решений, и именно в таком ключе будет вести дальнейшую работу как с подопечными, с клиентами в Киеве, так и с европейской группой», – заявил замминистра.

Рябков также признал, что поиски решения конфликта даются непросто, однако любое решение должно преодолеть базовые проблемы, которые сделали неизбежной спецоперацию.

Он добавил, что позиция Европы по конфликту остается крайне воинственной и опасной, но Россия в отношениях с США продолжает фокусироваться на урегулировании кризиса вокруг Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Трамп назвал Украину темой возможных переговоров с Россией и Китаем.

В среду он заявил о стремлении не совершать неверных шагов при контактах с Москвой.

В понедельник Трамп сказал, что Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки.