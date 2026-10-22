TV 2: Дания решила оснастить самолеты F-35 ударными ракетами

Tекст: Мария Иванова

Ракеты будут установлены на самолеты F-35. Как сообщает телеканал TV 2, в этом случае «Дания сможет использовать наступательные вооружения», передает ТАСС.

Ранее датское правительство назвало этот шаг «сменой парадигмы», поскольку армия королевства «всегда была предназначена для защиты от нападения».

Решение, что Дании нужно ударное оружие большой дальности, было объявлено правительством в сентябре прошлого года. Как утверждал министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен, речь шла «о закупке оружия, которое никогда не будет использовано».

Посол России в королевстве Владимир Барбин заявил, что Дания осуществляет подготовку сценария прямого военного столкновения с РФ, что «является откровенным безумием».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Болгария отказалась финансировать закупки оружия для Украины через фонд ЕС.

Летом власти Польши отказались рассекречивать данные о поставках оружия Киеву.