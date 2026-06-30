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    Химик дал рекомендации по выбору вуза набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьнице
    При атаке дронов в Подмосковье погиб шестимесячный ребенок
    Российские беспилотники поразили 25 автозаправок ВСУ
    Россия разоблачила в СБ ООН террористическую сущность режима на Украине
    При теракте в Монако пострадал украинский олигарх
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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    3 комментария
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оторвавшись от христианских корней, Европа породила хаос

    Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

    12 комментариев
    30 июня 2026, 09:52 • Новости дня

    Эксперт сказал, как повысить эффективность борьбы с украинскими дронами

    Эксперт Асафьев: Для борьбы с украинскими дронами нужны мобильные группы с FPV-перехватчиками

    Эксперт сказал, как повысить эффективность борьбы с украинскими дронами
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Эффективно противостоять атакам БПЛА ВСУ можно за счет использования дронов-перехватчиков и активного оснащения ими мобильных огневых групп. Большим подспорьем для работы МОГов также станет создание единой информационной системы обнаружения и целеуказания, сказал газете ВЗГЛЯД аналитик ИМИ МГИМО Александр Асафьев. Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об оснащении дронов ИИ и вооружении МОГ FPV-перехватчиками.

    «Дроны-перехватчики, о которых говорил Андрей Белоусов, наиболее эффективны при использовании по распространенному принципу зенитных управляемых ракет, то есть в соотношении две противоракеты на одну летящую цель. Поэтому крайне важно, чтобы такие аппараты были не только эффективными, но и стоили не намного дороже самой цели, как это происходит, например, с зенитными ракетными комплексами», – заявил газете ВЗГЛЯД специалист в области военной теории, аналитик ИМИ МГИМО Александр Асафьев.

    По его словам, существующие сегодня модели перехватчиков, в том числе «Елка», рассчитаны на кинетическое поражение цели – непосредственное столкновение с ней. На нынешнем этапе развития этого направления такой подход эксперт считает вполне оправданным.

    «Однако рано или поздно скорость, маневренность и программное обеспечение ударных дронов по типу украинских «Лютых» и наших «Гераней» будут совершенствоваться. При таком сценарии эффективность дронов-перехватчиков с кинетическим типом поражения ощутимо снизится», – считает аналитик.

    По его прогнозу, следующим этапом развития станут более дорогие, чем нынешние, но все еще значительно более дешевые по сравнению с зенитными ракетами перехватчики, оснащенные осколочно-фугасной боевой частью и системой дистанционного подрыва.

    «При идеальном сценарии все это должно работать в автономном или полуавтономном режиме, чтобы свести участие человека до уровня – вывести дрон на стартовую позицию и подтвердить поражение цели. Все остальное, включая наведение на цель, в перспективе может определять сама автоматика», – добавил собеседник.

    Отдельное внимание Асафьев уделил развитию мобильных огневых групп. По его словам, сегодня для выполнения задач в них по-прежнему вынужденно задействуется большое количество личного состава, особенно в расчетах с легким стрелковым оружием.

    «Использование автоматизированных пулеметных турелей могло бы высвободить ощутимое число людей для выполнения непосредственных боевых задач. Еще лучше было бы использовать пушечные турели с боеприпасами управляемого подрыва, но это уже орудия калибра 30 мм и выше. Впрочем, при грамотной работе и серьезных усилиях специалистов калибр может быть уменьшен до 20 мм и менее, однако это крайне экономически невыгодное решение», – отметил эксперт.

    По мнению Асафьева, для эффективного противодействия налетам беспилотников, в том числе на тыловые районы России, необходимо решить две ключевые задачи.

    «Во-первых, довести стоимость применения существующих средств поражения до уровня, сопоставимого со стоимостью ударных средств противника», – пояснил он. При этом даже если стоимость перехвата окажется несколько выше, это не станет критичной проблемой, поскольку необходимо учитывать потенциальный ущерб, который беспилотник мог бы нанести, выполнив свою задачу.

    «Вторая задача – обнаружение аппаратов ВСУ. Наиболее продвинутые из них сейчас используют алгоритмы искусственного интеллекта для автономной и полуавтономной навигации, а также низкоорбитальные группировки Starlink. Это делает их практически неуязвимыми для глушения, поскольку радиосигнал идет почти вертикально, а подавлять его наземными комплексами с точки зрения физики не слишком рационально, дорого и неэффективно», – указал аналитик.

    По его словам, подавить канал связи Starlink можно лишь с небольшого расстояния и при помощи очень мощного комплекса радиоэлектронной борьбы. «Для эффективного обнаружения таких аппаратов на малой высоте нужны самолеты ДРЛО, которых у нас откровенно не так много. И если наладить производство дронов-перехватчиков можно, то быстро построить новые такие машины не представляется возможным», – сказал Асафьев.

    Именно в этом контексте эксперт обратил внимание на слова Андрея Белоусова о необходимости объединения системы ПВО в единую сеть. «Насколько мне известно, у нас уже ведется работа на этом направлении. Однако говорить о полной интеграции сетецентрических технологий пока преждевременно. Но сама по себе эта задача весьма перспективна и сегодня крайне востребована. Поскольку именно единая система обнаружения и целеуказания с обменом данными отличает современную ПВО от несовременной», – подчеркнул он.

    В завершение Асафьев отметил, что России были бы полезны более легкие, чем самолеты ДРЛО, воздушные платформы с радиолокационными станциями обнаружения, которые могли бы обнаруживать цели в приграничных районах. При этом они должны быть объединены в единую сеть обмена данными в реальном времени и находиться на постоянном дежурстве. В качестве примера таких самолетов спикер, среди прочего, назвал Gulfstream E-550A CAEW.

    По его мнению, в сочетании с дронами-перехватчиками и оснащенными ими мобильными огневыми группами такая система могла бы значительно повысить эффективность противовоздушной обороны.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что созданные в ВС РФ подразделения беспилотных систем продемонстрировали высокую эффективность.

    «В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, подразделению ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов… примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов», – пояснил глава оборонного ведомства на встрече с военными корреспондентами.

    Он также сообщил о двукратном увеличении финансирования технико-эксплуатационных частей в зоне спецоперации. Так, дополнительные деньги пойдут на закупку комплектующих, запчастей, 3D-принтеров и расходных материалов для доработки поступающей техники.

    Говоря о беспилотниках, Белоусов также обратил внимание на оснащение аппаратов искусственным интеллектом (ИИ). По словам главы Минобороны, ведомство форсирует использование передовых вычислительных систем для распознавания целей, навигации дронов и повышения эффективности противовоздушной обороны.

    При этом ИИ используется в беспилотниках «в двух ипостасях». «Первое – все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе – это навигация. Нейросети должны обучаться», – сказал министр.

    Речь шла и о способах противодействия дронам противника. Так, в этих целях ВС России начали масштабное развертывание специальных подразделений. «Мобильные огневые группы (МОГ), вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем», – заявил глава ведомства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что МОГи играют важную роль в защите воздушного пространства. Между тем, в экспертной среде отмечали, что из-за своей эффективности мобильные группы стали лакомой целью для противника, поэтому сейчас им также требуется защита.

    29 июня 2026, 17:46 • Новости дня
    МИД: Зеленский перешел от угроз Белоруссии к террористическим атакам

    Галузин: Зеленский от вербальных угроз Минску перешел к террористическим атакам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский перешел от словесных угроз в адрес Белоруссии к организации террористических актов, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, комментируя удар украинского дрона по автобусу с детьми-спортсменами.

    «Целенаправленным убийством мирных граждан, целенаправленным нападением на абсолютно мирный объект – на автобус, который перевозил детей для участия в спортивных соревнованиях, – киевский режим показал, что он, так сказать, от вербальных угроз в адрес Белоруссии, которые его главарь Зеленский озвучивал в последнее время, перешел к практическим действиям. И, конечно же, подобные варварские акции заслуживают всяческого осуждения и решительного противодействия», – заявил дипломат, передает ТАСС.

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва полностью разделяет позицию Минска в оценке произошедшего.

    Белорусский МИД ранее охарактеризовал атаку как нацистскую и террористическую акцию, выразив решительный протест и потребовав наказания для виновных. Российское министерство в тот же день выпустило заявление с аналогичным жестким осуждением действий Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал этот удар открытым фашизмом. Белорусский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об акте терроризма.

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    29 июня 2026, 18:27 • Новости дня
    Химик дал рекомендации по выбору вуза набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьнице

    Профессор Оганов дал совет школьнице с рекордными результатами ЕГЭ

    Химик дал рекомендации по выбору вуза набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьнице
    @ mos.ru

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Выбор между химфаком МГУ и ФЭФМ МФТИ во многом зависит от того, какую именно профессию хочет получить школьница, набравшая 500 баллов на ЕГЭ, сказал газете ВЗГЛЯД профессор Сколтеха и РАН Артем Оганов, комментируя затруднения отличницы при выборе вуза.

    Школьница из Москвы, набравшая максимальные 500 баллов на ЕГЭ, рассказала, что пока не определилась с выбором университета. Сейчас девушка раздумывает между химическим факультетом МГУ и Физико-химическим факультетом МФТИ.

    «Выбор во многом зависит от того, какую именно профессию девушка хочет получить. В МГУ я бы рекомендовал химический факультет и факультет биоинженерии и биоинформатики – оба сильные, и уровень подготовки там высок. Что касается РХТУ, то там традиционно сильны специальности, связанные с химическими технологиями», – говорит Оганов.

    При этом, продолжает он, если говорить о биофизике, биоинженерии и биоинформатике, то РХТУ не очень известен в этих областях. А МФТИ традиционно очень силен в физике, и в последнее время также заметно усилился в материаловедении и биомедицинских специальностях. Вместе с тем физтех традиционно слаб в химии, предупредил профессор.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал набравшую 500 баллов по ЕГЭ школьницу одной из лучших выпускниц столицы. Он поделился, что девушка хочет связать профессию с точными науками и выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах – МГУ, МФТИ и РХТУ им. Д.И. Менделеева.

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    29 июня 2026, 20:32 • Видео
    Европа исторгает украинцев

    В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

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    29 июня 2026, 17:38 • Новости дня
    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эвра станцевал под песню «Седая ночь»
    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эвра станцевал под песню «Седая ночь»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший игрок сборной Франции и клуба «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра разместил в социальных сетях видеоролик, где он танцует и подпевает песне «Седая ночь».

    Спортсмен отметил, что эта музыка не отпускает его уже полгода, передает «Фонтанка». «Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом. Я люблю Москву!», – написал Эвра на русском языке.

    Российская столица имеет особое значение для француза. Именно в «Лужниках» в 2008 году он в составе «Манчестер Юнайтед» одержал победу в финале Лиги чемпионов над «Челси». Спустя десять лет на этой же арене сборная Франции завоевала титул чемпиона мира, хотя Эвра к тому времени уже завершил международную карьеру.

    Футболист ранее рассказывал, что подобные ролики с танцами и переодеваниями помогают ему делиться позитивом. По его словам, он устраивал такие представления еще в раннем детстве, задолго до того, как стал богатым и знаменитым.

    За время выступлений в «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год защитник пять раз становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Франции он провел 81 матч и стал серебряным призером Евро-2016.

    Ранее американский певец Джейсон Деруло исполнил в Москве англоязычный кавер на песню «Седая ночь». Арбитражный суд Москвы разрешил использование композиций группы «Ласковый май» в сериале «Слово пацана».

    Власти Латвии запретили въезд в страну румынскому исполнителю хитов Юрия Шатунова.

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    29 июня 2026, 21:52 • Новости дня
    Захарова: НАТО и Киев разрабатывают оружие для поражения авиабаз в глубине России
    Захарова: НАТО и Киев разрабатывают оружие для поражения авиабаз в глубине России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Североатлантический альянс совместно с украинскими властями разрабатывает новые системы вооружений для массированного поражения российских военных аэродромов в глубине страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    НАТО приступило к реализации нового проекта по разработке перспективных систем вооружений с учетом опыта боевых действий на Украине, заявила Захарова, сообщает официальный канал МИР России в Max. По ее словам, соответствующий тендер опубликован на официальных интернет-ресурсах структур Североатлантического альянса, включая его представительство на Украине.

    Как отметила дипломат, из опубликованных материалов следует, что новые разработки предназначены прежде всего для нужд Вооруженных сил Украины и рассчитаны на их оперативное применение в ходе конфликта.

    «Из пояснений недвусмысленно вытекает, что соответствующие оружейные разработки задумываются прежде всего в интересах ВСУ с явным прицелом на их скорейшее задействование для реализации конкретных и весьма амбициозных боевых задач, которые Киев при активной поддержке стран НАТО безуспешно пытается решать в ходе текущего конфликта с Россией», – подчеркнула Захарова.

    По ее словам, проект реализуется Командованием НАТО по трансформации при участии совместного с Украиной Центра анализа, подготовки и образования, который «открыто позиционируется в качестве "элемента командной структуры" Североатлантического блока».

    Как указала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, среди направлений разработки – создание средств поражения, предназначенных для массированных ударов по российской авиационной инфраструктуре. «Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны», – заявила она.

    Захарова также обратила внимание на требования, предъявляемые к перспективным системам вооружений. По ее словам, разработчикам предлагается обеспечить «полную автономность» платформ, их способность сохранять боевую устойчивость при блокировке навигационных сигналов, а также интегрировать элементы искусственного интеллекта, включая наведение на цели. При этом, как отметила дипломат, допускается отсутствие «непрерывного человеческого контроля» над средствами поражения, а дальность их применения «фактически не ограничивается».

    По оценке представителя МИД, опубликованные сведения свидетельствуют об углублении военно-технического взаимодействия между Киевом и Североатлантическим альянсом. «В целом приведенные факты укладываются в уже известную общую картину. Набирает обороты поступательная интеграция деятельности командных подразделений НАТО и соответствующих структур киевского режима в части совместного поиска, разработки и внедрения боевых решений для применения против России при одновременном сращивании военно-промышленных комплексов Украины и стран альянса», – заявила Захарова. Она добавила, что страны НАТО «по сути обеспечивают Киеву стратегический тыл».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс совместно с Киевом предложил разработчикам 250 тыс. евро за создание технологий для выведения из строя российских аэродромов.

    Внедрение дешевого способа блокировки баз должно занять менее одного года.

    Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил данный конкурс подготовкой к потенциальному прямому конфликту с Москвой.

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    30 июня 2026, 09:15 • Новости дня
    При атаке дронов в Подмосковье погиб шестимесячный ребенок
    При атаке дронов в Подмосковье погиб шестимесячный ребенок
    @ max.ru/vorobiev

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате массированной ночной атаки украинских дронов на Московскую область загорелся жилой дом, погиб полугодовалый ребенок, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

    Дрон упал в Егорьевске, спровоцировав пожар в жилом здании, из-под завалов спасатели достали двоих взрослых и двоих детей, указал губернатор в Max.

    «К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу», – заявил глава региона.

    Он выразил глубокие соболезнования семье погибшего и пообещал оказать пострадавшим всю необходимую поддержку. Сейчас выжившие находятся под наблюдением врачей.

    Всего над Подмосковьем силы противовоздушной обороны перехватили 60 БПЛА. Атаки зафиксировали в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Одинцово и других округах. В Дубне обломки повредили административное строение, а в деревне Фатеево беспилотник упал на частный участок.

    Фрагменты аппаратов также нашли в Раменском и Коломне. На местах происшествий продолжают работать экстренные службы, специалисты обследуют территории и ликвидируют последствия массированного удара.

    В середине июня в подмосковном Жуковском из-за атаки беспилотников погибла восьмилетняя девочка.

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    30 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    Россия на Совбезе ООН разоблачила террористическую сущность режима Зеленского
    Россия на Совбезе ООН разоблачила террористическую сущность режима Зеленского
    @ REUTERS/Eduardo Munoz

    Tекст: Катерина Туманова

    Наглядное подтверждение террористической сущности киевского режима – это удары по общежитию в Старобельске, автобусу с гражданскими лицами в Енакиево, по детям в Брянской области, заявила и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании СБ ООН по Украине.

    Она подчеркнула, что атака на автобус с белорусскими детьми, – это не просто очередной эпизод террора ВСУ против гражданских лиц.

    «Это наглядное подтверждение его террористической сущности. Удары по общежитию в Старобельске, автобусу с гражданскими лицами в Енакиево, по детям в Брянской области – свидетельство того, что для киевского режима не существует никаких сдерживающих факторов», – заявила она в ходе выступления, текст которого представлен на сайте российского постпредства при ООН.

    Евстигнеева указала на то, что режиму Зеленского сегодня как никогда важно показать западным спонсорам некие мнимые успехи ВСУ и обеспечить приток западного оружия и миллиардных вливаний.

    «При этом для его западных спонсоров поддержка киевского режима – это выгодное не только геополитическое, но и коммерческое предприятие. В реальности же успехов на фронте нет, а возможность пополнить ряды ВСУ насильно мобилизованными неуклонно снижается. Поэтому создаваемая картинка в СМИ складывается только за счет атак украинских БПЛА по гражданским объектам», – сказала дипломат.

    Она отметила, что удар беспилотника по детям в Брянской области был очевидной  спланированной пиар акцией на крови.

    «На это указывают и активизировавшиеся практически одновременно – демонстративно и нагло – контакты с беглой так называемой белорусской оппозицией», – добавила и.о. российского постпреда.

    Напомним, 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об ударе украинского беспилотника по автобусу детской футбольной команды из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла женщина, пострадали восемь человек, включая шесть детей.

    Следственный комитет России возбудил по факту удара уголовное дело о террористическом акте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анна Евстигнеева назвала целью удара попытку втягивания Минска в конфликт. Кроме того, Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми. Россия в ООН указала на ответственных за атаку на автобус с детьми.

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    29 июня 2026, 20:17 • Новости дня
    Здание украинской Запорожской администрации атаковано двумя FPV-дронами
    Здание украинской Запорожской администрации атаковано двумя FPV-дронами
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    По административному зданию украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) был нанесен удар с использованием FPV-дрона.

    О случившемся сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. «Атакована Запорожская облвоенадминистрация. По вражескому административному зданию нанесен удар FPV-дроном», – говорится в публикации. Подробности о разрушениях и возможных пострадавших на данный момент не приводятся.

    Позже украинские СМИ сообщили, что по зданию ОВА был нанесен второй удар дроном.

    Накануне украинские военные нанесли свыше 60 ударов по Энергодару и Запорожской АЭС. В середине июня вражеские беспилотники 11 раз ударили по зданию администрации этого города.

    Месяцем ранее пятнадцать дронов ВСУ атаковали данный объект без жертв среди персонала.

    Видео удара FPV-дрона по зданию Запорожской ОВА смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    30 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    При теракте в Монако пострадал украинский олигарх
    При теракте в Монако пострадал украинский олигарх
    @ REUTERS/Alexandre Dimou

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский олигарх Вадим Ермолаев был одним из пострадавших от взрыва, выяснил телеканал BFMTV, уточнив, что второй пострадавшей стала супруга Ермолаева.

    «Одним из трех пострадавших от взрыва стал Вадим Ермолаев, украинский олигарх 1968 года рождения, сообщил источник. По данным журнала Forbes, этот человек занимает 23-е место в списке 100 самых богатых украинцев», – передает телеканал BFMTV.

    Второй пострадавшей от взрыва в Монако стала партнерша украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, сообщил источник, близкий к расследованию.

    Государственный министр (глава правительства) министр Кристоф Мирман сообщил телеканалу BFMTV, что еще «четверо человек были доставлены» в больницу. Они «не пострадали, а просто были потрясены» взрывом.

    «Приняты все необходимые меры предосторожности для повышения уровня бдительности служб Княжества», – заверяет он, уточнив, что взрыв «вероятно, теракт».

    Мирман сообщил агентству AFP, что взрывное устройство, вероятно, содержало болты и дробь.

    «В настоящее время полиция собирает доказательства. Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобное произошло в Княжестве», – добавил он.

    Поздним вечером понедельника французский телеканал BFMTV сообщил, что в  Монако прогремел взрыв, среди пострадавших могут быть россияне.

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    30 июня 2026, 03:15 • Новости дня
    Исследование показало изменение ценностей россиянок за 20 лет
    Исследование показало изменение ценностей россиянок за 20 лет
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Катерина Туманова

    За последние 20 лет жительницы России стали более финансово самостоятельными, однако семья и любовь остаются для них важнейшими жизненными ориентирами, сказано в исследовании холдинга «Ромир».

    Российские женщины за последние 20 лет стали чаще формировать сбережения, но главной жизненной ценностью по-прежнему остается семья, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследования холдинга «Ромир», охватившего 40 тыс. человек.

    «За прошедшие годы существенно изменилось финансовое поведение россиянок. Если в 2005 году сбережения делали 45% женщин, то сегодня этот показатель вырос до 54%», – отмечают авторы исследования.

    Двадцать лет назад 78% женщин называли семью главной жизненной ценностью. Сегодня при выборе трех наиболее важных ориентиров счастливая семейная жизнь также занимает первое место, а любовь остается в числе ключевых приоритетов.

    По словам директора департамента человекометрии «Ромир» Олега Милехина, меняется как уровень благосостояния, так и модель поведения современной российской женщины.

    Она становится более самостоятельной в финансовых вопросах, чаще планирует будущее и формирует сбережения. При этом фундаментальные ценности остаются неизменными: семья продолжает быть главным источником устойчивости, добавил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, умение выстраивать баланс семьи и карьеры названо важным качеством россиянок. Путешественник из Австрии рассказал об особенностях дружелюбия русских. Отец Илона Маска назвал россиянок самыми красивыми женщинами мира.

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    30 июня 2026, 08:21 • Новости дня
    Девушка ударила ножом сотрудника одесского ТЦК

    Tекст: Мария Иванова

    Семнадцатилетняя жительница украинского города ударила ножом представителя призывного центра, пытаясь защитить своего молодого человека от принудительной отправки в армию.

    Инцидент произошел во время жесткого задержания призывника, передает РИА «Новости».

    «В Одессе 17-летняя девушка ранила ножом сотрудника ТЦК во время конфликта при мобилизации ее парня», – отмечает первоисточник информации.

    Очевидцы рассказали, что горожанку вместе с собакой силой затащили в служебный микроавтобус. В ходе потасовки 37-летний работник центра комплектования получил резаную рану правого плеча, после чего пострадавшего экстренно госпитализировали. На опубликованных в Сети кадрах видно, как сопротивляющаяся кричит и зовет на помощь.

    На Украине регулярно вспыхивают скандалы из-за агрессивных методов работы призывных комиссий. На фоне острой нехватки личного состава представители военкоматов применяют силу, избивают задерживаемых и увозят их в неизвестном направлении. Мужчины массово скрываются, пытаются нелегально покинуть страну или поджигают здания комиссариатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня жительница Киева распылила газ в полицейского при попытке помешать мобилизации своего парня.

    В апреле группа подростков в Одессе отбила местного жителя у сотрудников военкомата.

    В том же месяце мужчина в Виннице ранил ножом двух представителей территориального центра комплектования.

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    29 июня 2026, 21:48 • Новости дня
    Захарова: Киев для своего спасения провоцирует конфликт НАТО и России
    Захарова: Киев для своего спасения провоцирует конфликт НАТО и России
    @ w80/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Москвой, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Подобные действия предпринимаются с целью исправить отчаянное положение украинских войск на поле боя, подчеркнула она.

    Дипломат назвала такие планы иррациональными фантазиями. «В свою очередь киевский режим наращивает попытки на деле реализовать давно лелеемое им стремление столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией в ложной надежде спасти свое отчаянное положение на поле боя, что также очевидным образом относится к разряду иррациональных фантазий», – говорится комментарии Захаровой на сайте ведомства.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о риске перерастания прямого столкновения с НАТО в обмен ядерными ударами.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин обвинил Киев и Североатлантический альянс в выборе пути расширения конфликта.

    Служба внешней разведки сообщила о готовности украинских властей ради своего спасения разжечь крупномасштабную войну в Европе.

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    30 июня 2026, 08:28 • Новости дня
    Моравецкий предрек Украине расплату за пантеон героев
    Моравецкий предрек Украине расплату за пантеон героев
    @ Michal Gniadek/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий осудил идею Владимира Зеленского о создании пантеона так называемых героев Украины и спрогнозировал тяжелые последствия для самой страны.

    Бывший премьер-министр Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий раскритиковал решение Владимира Зеленского создать пантеон так называемых героев Украины, передают РИА «Новости».

    Политик выступил с заявлением в социальной сети Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

    «Однако последствия такой исторической политики испытает на себе не Польша. В первую очередь за это заплатит сама Украина. Во-первых, она строит свою национальную идентичность на замалчивании или преуменьшении роли преступлений, а не на правде», – написал он.

    По словам Моравецкого, такой шаг Киева мешает вступлению страны в Евросоюз, поскольку трудно представить полную европейскую интеграцию для государства, которое официально почитает силы, ответственные за массовые убийства мирных жителей. Он подчеркнул, что попытки украинских властей возвысить УПА (экстремистская организация, запрещенная в России) приводят к обратному эффекту, поскольку мир все чаще вспоминает о преступлениях этой организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о попытках Владимира Зеленского оправдаться перед Варшавой за позорное прославление УПА.

    Бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий вернул украинскую медаль «За заслуги» в знак протеста против награждения киевскими властями УПА.

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    30 июня 2026, 10:05 • Новости дня
    Шарий: За терактом в Монако стоит Киев
    Шарий: За терактом в Монако стоит Киев
    @ REUTERS/Manon Cruz

    Tекст: Мария Иванова

    В результате взрыва в Монако пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, который причастен к мошенническим кол-центрам; к попытке его устранения имеют отношение киевские власти, отметил украинский блогер Анатолий Шарий.

    Взрыв произошел накануне около 21.00 на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла. В результате пострадали по меньшей мере три человека, двое из них получили серьёзные ранения.

    Предполагается, что трое пострадавших в критическом состоянии являются членами одной семьи и имеют украинское гражданство. Пострадавшие – мужчина и женщина в возрасте 50–60 лет и подросток, написал Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

    Два члена украинской семьи находятся в тяжелом состоянии, а несовершеннолетний – в состоянии средней степени тяжести

    Как заявил государственный министр (глава правительства) Монако Кристоф Мирман, «это, вероятно, террористический акт».

    В следующем сообщении Шарий отметил: «Ну вот уже начали писать о Ермолаеве. У его сына сильные кол-центры по РФ. Вот тебе и Монако…»

    Позднее блогер подчеркнул: «Теракт, конечно, киевский. У него (Ермолаева) на Украине рейдерили бизнес».

    Шарий добавил, что «кол-центры Ермолаева, работавшие по ЕС из Днепра, прикрывал генерал СБУ Лысак.

    Лысак был назначен Зеленским руководить Одесской администрацией. Тогда часть «бизнесов» Ермолаева перенесли ближе к морю.

    Одно время вышел конфликт, СБУ запросила слишком много, Ермолаев начал артачиться. Как итог – введение санкций и попытки отнять у него всё. И это я еще не упоминаю генпрокуратуру, которая тоже заломила слишком большой кусок».

    «Какое сложное дело. Кто же мог подорвать Ермолаева в Монако?» – задался вопросом украинский блогер.

    Он также подытожил, что «после подрыва в Монако человека, которого могли подорвать только украинские спецслужбы, начинается скандал. Скандал начинает разгораться и всерьез. Все отлично понимают, что подрыв был осуществлен Киевом. И это может стать последней точкой.

    Монако было неприкосновенно. Монако было очень и очень безопасно. Никому и в голову не приходило до Зеленского устраивать там теракты. Это та ситуация, которую перебить максимально сложно».

    «Я утверждаю, что киллер однозначно из Украины. Я утверждаю, что вывозили его, скорее всего, на машинах с дипломатическим иммунитетом через несколько стран», – пишет Шарий.

    И, наконец, он прогнозирует, что киевские власти попытаются отвлечь внимание от произошедшего, изобразив из себя жертву «очередных российских ударов»: «Налет, который должен будет перебить очередной скандал, который может утопить Зеленского».

    Напомним, накануне в Монако прогремел взрыв, при котором пострадал украинский олигарх.

    Как сообщала газета Monaco-Matin, пострадавшими от взрыва в Монако могла стать семья.

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    30 июня 2026, 09:05 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили 25 автозаправок ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска дальними ударами беспилотников поразили 25 заправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России успешно атаковали топливные объекты на территории Украины, поразив 25 заправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами, передает РИА «Новости».

    «Дальними ударами расчеты беспилотников обр ВБпС «Варяг» поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами, расположенными в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое, Змиевка», – сообщили в Министерстве обороны.

    В оборонном ведомстве также отметили, что украинские мониторинговые каналы уже подтвердили факт успешного поражения указанных топливных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российская армия осуществила серию атак по автозаправочным станциям в Харьковской и Днепропетровской областях.

    За последний месяц войска уничтожили более 150 подобных объектов топливной инфраструктуры противника.

    Украинские военные активно задействуют гражданские заправки для снабжения своих подразделений.

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    30 июня 2026, 08:31 • Новости дня
    Российские войска начали штурм Осыково на константиновском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие начали бои за Осыково, расположенное на северо-западе от Константиновки в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения российской армии завязали бои за населенный пункт Осыково в ДНР, передает ТАСС. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие сейчас работают над выбиванием украинских боевиков из населенного пункта Осыково. Украинские пытаются сопротивляться, но, по моей информации, элементы обрушения фронта у противника на данном направлении вырисовываются», – отметил специалист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о контроле над 96% территории Константиновки.

    Украинские военные полностью утратили возможность входа и выхода из этого города.

    До этого противник безуспешно атаковал российские позиции со стороны Осыково.

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