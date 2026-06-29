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Белоусов сообщил о приоритетном внедрении искусственного интеллекта в армии
Внедрение современных технологий в военную сферу стало одним из главных направлений работы Министерства обороны, заявил глава ведомства Андрей Белоусов.
По словам Белоусова, российское оборонное ведомство форсирует использование передовых вычислительных систем для распознавания целей, навигации дронов и повышения эффективности противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».
«ИИ в дронах в основном применяется сейчас в двух ипостасях. Первое – все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе – это навигация. Нейросети должны обучаться», – сказал министр.
Для обеспечения работы беспилотных систем активно развертывается программно-аппаратный комплекс DC, собирающий информацию для всех подразделений. Вычислительные мощности также задействуют для решения иных задач вооруженных сил.
Белоусов добавил, что системы поддержки принятия решений сейчас активно внедряются в противовоздушную оборону. Эту задачу планируют реализовать совместно с гражданскими компаниями к ноябрю.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов отметил активное освоение искусственного интеллекта российской армией.
Белоусов анонсировал внедрение системы единого контура разведывательно-ударных комплексов к сентябрю.