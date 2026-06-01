  • Новость часаЮшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинские беспилотники усилили прибалтийскую русофобию
    Макрон заявил о задержании нефтетанкера из России
    Путин поручил обеспечить постоянный доступ к важнейшим интернет-сервисам
    Российские войска получили новые Ил-76МД-90А
    Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor
    Путин поздравил Пашиняна с днем рождения по телефону
    МИД: Украинские боевики атакуют суда России у берегов Ливии
    Иран нанес ответный удар по американской военной базе
    Россия ограничила поставки рыбы из Армении с 2 июня
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил ее и всегда был за ее интересы. Герцен – скорее иноагент, желавший России поражения.

    5 комментариев
    1 июня 2026, 13:30 • Новости дня

    «Калашников» начал поставки новейшего скоростного беспилотника «Скат-220»

    Концерн «Калашников» передал заказчикам новые легкие беспилотники «Скат-220»

    Tекст: Мария Иванова

    Российские разработчики передали заказчикам партию новых компактных дронов «Скат-220», способных благодаря небольшой массе развивать рекордную скорость до 160 километров в час.

    Концерн передал заказчику новейший беспилотный летательный аппарат «Скат-220» собственной разработки, сообщает Telegram-канал компании. Воздушное судно создано на базе известной модели «Скат-350М».

    Новый дрон имеет размах крыла два метра 20 сантиметров и весит 12 килограммов. Это позволяет аппарату развивать уникальную для своего класса скорость до 160 километров в час. Беспилотник получил электрический мотор для непрерывных полетов длительностью свыше 150 минут.

    Запуск устройства осуществляется с катапульты, а приземление происходит на парашюте. Аппарат будет применяться для охраны природы, в сельском хозяйстве и при осмотре объектов топливно-энергетического комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае концерн «Калашников» анонсировал презентацию нового беспилотника-носителя для FPV-дронов.

    В феврале разведывательный аппарат «Скат-350М» получил уникальную систему уклонения от вражеских беспилотников на основе искусственного интеллекта.

    В январе разработчики представили этот всеклиматический дрон ближневосточным партнерам на выставке в Абу-Даби.

    30 мая 2026, 17:49 • Новости дня
    Франция определила правила размещения ядерного оружия за рубежом
    Франция определила правила размещения ядерного оружия за рубежом
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж отверг концепцию совместного использования атомных бомб в рамках ЕС по модели Североатлантического альянса, сделав ставку на временную переброску истребителей с ядерным оружием за рубеж, сообщили западные СМИ.

    Франция не планирует постоянного размещения ядерного оружия за рубежом. Вместо этого предполагается точечное использование воздушного пространства и европейских авиабаз для французских истребителей, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

    Допускается временная переброска боевых самолетов в страны-союзницы. Весной Париж уже направлял в Польшу истребители Rafale, способные нести ядерные заряды. До запланированного расширения арсенал страны насчитывает 290 боеготовых боеголовок, базирующихся на подводных лодках и самолетах.

    Каждая из четырех атомных субмарин вооружена 16 баллистическими ракетами с дальностью полета более 10 тыс. километров. Воздушная компонента представлена крылатыми ракетами на самолетах Rafale, которые дислоцируются на трех сухопутных базах и одном авианосце.

    В марте канцлер Германии Фридрих Мерц и французский лидер Эмманюэль Макрон договорились углубить двустороннее партнерство в этой сфере. Политики условились организовать участие немецких военных во французских учениях и совместные визиты на стратегические объекты уже в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция договорилась с Польшей о проведении совместных ядерных учений. Позже стало известно, что Норвегия присоединяется к французскому «ядерному зонтику». На этом фоне Москва и Минск провели собственные тренировки по доставке ядерных боеприпасов.

    Комментарии (8)
    1 июня 2026, 03:58 • Новости дня
    В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник

    Боец «Донор» назвал самый востребованный боевой беспилотник в ВС России

    В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Универсальный аппарат «ПВХ-1» получил статус наиболее популярного средства среди операторов БПЛА благодаря невысокой стоимости и способности выполнять задачи по дистанционному минированию и разведке.

    Многофункциональный комплекс «ПВХ-1» применяется бойцами Южного военного округа (ЮВО) для нанесения ударов и наблюдения за противником. Военнослужащий подразделения беспилотных систем с позывным «Донор» отметил широкие боевые возможности этого аппарата.

    «Самый востребованный сейчас «ПВХ-1». Он максимально удобный, дешевый и простой», – рассказал боец РИА «Новости».

    По его словам, данная техника успешно применяется в подразделениях не первый год.

    «Донор» добавил, что российские войска обеспечены достаточным количеством подобных дронов. Аппарат позволяет эффективно решать несколько задач, включая скрытную установку минных заграждений на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов. Дроны-перехватчики «Елка» заставили ВСУ сменить высоту полета БПЛА.


    Комментарии (3)
    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 09:16 • Новости дня
    Греция передала почти 200 артиллерийских орудий Украине
    Греция передала почти 200 артиллерийских орудий Украине
    @ PD-USGov-Military-Marines/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Греция через Чехию передала Украине 190 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий. Такие данные обнародовал греческий информационный портал pronews.gr со ссылкой на Регистр обычных вооружений ООН.

    Власти Греции экспортировали в Чехию 190 буксируемых и самоходных орудий, которые в итоге оказались на Украине, передает Телеканал «360». Соответствующие данные за 2025 год зафиксированы в Регистре обычных вооружений ООН.

    Согласно опубликованной статистике, Афины передали 66 тяжелых гаубиц M110A2, 68 систем M114 и 56 единиц M101. Ранее эта техника размещалась на островах в восточной части Эгейского моря. Орудия вывели из эксплуатации без последующей замены.

    Местные журналисты назвали необоснованными оправдания об устаревании арсеналов. Отправка техники состоялась на фоне обострения отношений с Турцией, что делает подобный шаг крайне странным.

    Недавно греческие активисты провели массовый митинг, потребовав ликвидировать военные базы западных стран. Протестующие прямо заявляли: «Никакого участия в войне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Афины передали Киеву 60 самоходных артиллерийских установок М110.

    Греческая сторона также поставляла боеприпасы для украинских войск.

    При этом власти страны исключили возможность отправки на Украину систем противовоздушной обороны.

    Комментарии (16)
    1 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    За три месяца весны подразделения Вооруженных сил России освободили десятки населенных пунктов, при этом наибольший успех зафиксирован на Харьковском направлении.

    В период с марта по май текущего года под контроль ВС России перешли 63 населенных пункта в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на данные из официальных сводок Министерства обороны.

    Самое значительное продвижение отмечено в Харьковской области, где освобожден 21 населенный пункт. В ДНР бойцы выбили противника из 19 поселений, а в Сумской области взяли 14 территорий. Кроме того, успех закреплен в Запорожской и Днепропетровской областях – шесть и три пункта соответственно.

    Наибольшая динамика наступательных действий зафиксирована в мае. По итогам последнего весеннего месяца, освобождено 27 населенных пунктов. В марте под контроль перешли 20 территорий, а в апреле – 16 поселений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. 24 мая Министерство обороны России сообщило о поражении украинских формирований сразу на шести направлениях.

    Комментарии (7)
    29 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине запаниковали из-за выхода ВС России к последней линии обороны ВСУ

    Украинские аналитики заявили о выходе ВС России к последней линии обороны ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие продвигаются к финальным оборонительным рубежам украинских сил в Запорожской области, создавая критическое положение для противника, отмечают украинские военные аналитики.

    Вооруженные силы России выходят на последнюю линию обороны ВСУ в Запорожской области. Об этом в беседе с ТСН заявил украинский военный аналитик Олег Жданов, пишет «Российская газета».

    Эксперт подчеркнул, что украинские подразделения оказались в крайне тяжелой ситуации в районе Гуляйполя. Оттуда российские войска продолжают наступление в направлении Доброполья. Именно на этом участке располагается последний оборонительный рубеж, возведенный еще до 2014 года.

    «Дальше поле и до самого Днепра. Там надо делать оборонительные рубежи», – отметил Жданов.

    Аналитик также предупредил о растущих рисках для украинских солдат на славяно-краматорском направлении в ДНР. Опасность значительно возрастет после вероятной утраты контроля над Константиновкой, за которую в настоящее время продолжаются активные боевые действия. Потеря этого населенного пункта может стать переломным моментом, позволив российской армии выйти к Дружковке – следующему городу на пути к Краматорску.

    Ранее российские войска освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения скрывают от высшего командования большие потери в Константиновке. До этого армия России вышла на окраины Гуляйполя.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в поставках Украине беспилотников для ударов по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны обеспечивают украинскую армию беспилотными летательными аппаратами для нанесения ударов по российским регионам, заметно облегчая работу ВСУ, отметил президент России Владимир Путин.

    Путин обратил внимание на то, что западные государства активно снабжают Киев беспилотниками, предназначенными для атак на территорию РФ. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам визита главы государства в Казахстан, передает РИА «Новости».

    «Конечно, им западники поставляют дроны – чего проще-то, свинтил, кнопку нажал и полетело», – отметил российский лидер. П

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая российские военные отразили самую массовую атаку украинских беспилотников.

    Несколькими днями ранее в Белгородской области от ударов дронов погибли двое мирных жителей.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала западные страны соучастниками преступлений киевского режима.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 11:59 • Новости дня
    National Review: Зеленский сделал ставку на национал-радикалов из-за нехватки людей

    В США отметили ставку Зеленского на ультранационалистов на фоне больших потерь ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские СМИ сообщили о растущей зависимости киевского режима от украинских ультранационалистов, что демонстрирует отчаянную нехватку человеческих ресурсов и растущее влияние радикальных группировок на Украине.

    Публичное чествование Владимиром Зеленским лидеров радикальных движений указывает на усиление контроля ультранационалистов над государственным аппаратом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на американский журнал National Review. Подобные шаги вызваны серьезным кадровым голодом в стране.

    «Считается, что это плохой знак: во-первых, это означает, что ультранационалисты получают все больше власти над Зеленским. Во-вторых, это, вероятно, признак отчаянной проблемы Украины с людскими ресурсами», – комментирует автор статьи участие политика в перезахоронении одного из лидеров запрещенной в России террористической организации ОУН Андрея Мельника.

    Журналист подчеркивает, что из-за невозможности мобилизовать покинувших страну граждан Киев вынужден опираться на радикальные фракции, обещая им «чистую» страну. При этом Мельник, почести которому отдавал украинский лидер, отличался еще более экстремистскими взглядами, чем Степан Бандера.

    В публикации отмечается, что подобные действия создают зловещую картину и накладывают негативный отпечаток на международную репутацию государства. Состоявшееся перезахоронение уже вызвало резкое осуждение со стороны Польши и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, останки лидера ОУН Андрея Мельника эксгумировали в Люксембурге для перезахоронения на Украине. Министерство иностранных дел Израиля осудило планы киевских властей устроить государственную церемонию. Российские дипломаты вызвали посла Люксембурга в Москве для выражения решительного протеста.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 11:06 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о нехватке еды и сухой одежды

    Пленный ВСУ пожаловался на нехватку продуктов и сухой одежды в армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пленный боец ВСУ пожаловался на голод в украинской армии, по его словам украинские военнослужащие из-за дефицита продовольствия вынуждены выживать, питаясь лишь несколькими печеньями в день и запивая их чаем.

    Пленный боец 157-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Сергей Кадунов поделился с ТАСС подробностями тяжелых условий службы. По его словам, на позициях солдаты столкнулись с острой нехваткой еды и базовых вещей.

    «Когда отправили на позицию, у нас вообще ничего не было. У меня там кофе, чай, сухой спирт были. У товарища оказались печеньки и из сухпайков паштеты. Две печеньки в день мы кушали, иногда там раза три чаю попили в день. Кое-как мы прожили», – рассказал пленный.

    Кроме проблем с питанием, военнослужащие страдали от отсутствия сухой экипировки. Кадунов отметил, что ему и его сослуживцам приходилось постоянно находиться в мокрой и грязной одежде, так как сменных вещей не выдавали.

    Месяцем ранее Кадунов рассказал о создании украинцами группировок для расправы над сотрудниками военкоматов. До этого другой украинский военнопленный Александр Кучинский признался в употреблении комбикорма для свиней из-за полного отсутствия провизии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Украины официально подтвердило перебои с поставками продовольствия на позиции нескольких армейских бригад.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Дроны-перехватчики «Елка» заставили ВСУ сменить высоту полета БПЛА

    Дроны-перехватчики «Елка» заставили ВСУ увеличить высоту полета беспилотников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные начали запускать беспилотники на высоте более одного километра из-за эффективной работы российских FPV-перехватчиков, сообщили в подразделениях противодействия БПЛА ВС России.

    Применение отечественных FPV-перехватчиков «Елка» вынудило ВСУ изменить тактику использования беспилотников, подняв высоту их полета свыше тысячи метров, рассказал ТАСС командир отделения подразделения противодействия БПЛА с позывным «Кот».

    «Если сравнивать 2023 год и настоящее время, тактика очень сильно изменилась. Если в 2023 году ВСУ летали на высоте 150-200 м, то сейчас они летают 900-1200 метров. Потому что в данный момент мы стали угрозой для БПЛА – начали очень много сбивать. И противник начал понимать, что они не достигают своей цели. И вот начали запускать свои беспилотники на высоте свыше 1000 метров. Плюс перехватчик «Елка» – он не несет в себе никакого заряда. Чисто бьет за счет кинетического удара. Можно спокойно применять в населенных пунктах, на трассе, в городах», – сообщил военнослужащий.

    По словам бойца, главную угрозу представляют ударные дроны ВСУ, такие как «Лютый», «Бобер», «Чайка», а также дроны-ждуны. Особо опасным он назвал беспилотник-матку, который способен нести на себе четыре небольших FPV-дрона, выполняя одновременно ударные функции.

    «Кот» добавил, что приехал в Россию из Узбекистана в 2008 году. После учебы он решил пойти на службу по контракту, начав с должности оператора РЛС в радиотехническом полку, а затем перешел в подразделение противодействия БПЛА для защиты инфраструктуры.

    Разработанный в Москве дрон-перехватчик «Елка» оснащен системой искусственного интеллекта. Использование этих аппаратов позволяет экономить дорогостоящие ракеты ПЗРК при уничтожении украинских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая российские бойцы сбили более 50 украинских беспилотников за день с помощью дрона-перехватчика «Елка».

    Месяцем ранее военнослужащий группировки «Центр» уничтожил этим аппаратом тяжелый гексакоптер «Баба-яга». А в марте новейший комплекс перехвата позволил отразить массовый налет вражеских дронов «Лютый» в Брянской области.

    Комментарии (2)
    29 мая 2026, 18:16 • Новости дня
    ВС России уничтожили два взвода ВСУ при освобождении Лесного

    ВС России ликвидировали два взвода ВСУ при освобождении Лесного

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе освобождения населенного пункта Лесное в Днепропетровской области российские войска ликвидировали значительное количество живой силы и техники украинской армии.

    Российские подразделения уничтожили до двух взводов пехоты противника, 12 автомобилей и более 30 беспилотников при освобождении населенного пункта Лесное в Днепропетровской области, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    В масштабных боях приняли участие военнослужащие 430-го мотострелкового полка 29-й армии из состава группировки войск «Восток».

    «Штурмовыми подразделениями группировки войск «Восток» уничтожено до двух взводов живой силы из состава 31-й и 141-й отдельных механизированных бригад ВСУ, зачищен ряд опорных пунктов противника на площади более 10 кв. км, а также уничтожено 12 единиц автомобильного транспорта и более 30 гексакоптеров типа «Баба-яга»», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бойцы группировки «Восток» освободили село Воздвижевка в Запорожской области.

    В понедельник эти же подразделения заняли населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области.

    Ранее российские штурмовики взяли крупный опорный пункт ВСУ на территории этого региона.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 15:34 • Новости дня
    Польские предприятия ВПК за один день подписали контракты на 16,5 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские предприятия ВПК за один день подписали контракты на 60 млрд злотых (около 16,5 млрд долларов), сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил о рекордных инвестициях в оборонный сектор, передает РИА «Новости». По его словам, масштабные сделки заключены в рамках европейской программы кредитования SAFE.

    «60 млрд злотых для сталелитейного завода Stalowa Wola и предприятий Польского группы вооружений. Все это за один день в рамках контрактов, заключаемых на вооружение для Войска польского», – написал глава ведомства.

    Завод Stalowa Wola произведет боевые машины пехоты Borsuk, технику дистанционного минирования BAOBAB и различные артиллерийские системы. Также стороны договорились о рефинансировании поставок бронетранспортеров Rosomak и машин сопровождения гаубиц К9. На предприятии DEZAMET выпустят артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров.

    Программа Евросоюза SAFE предоставляет странам долгосрочные займы под низкий процент для развития стратегической инфраструктуры. Польша стала первым государством, подписавшим подобный договор. Страна является крупнейшим бенефициаром механизма и получит около 43,7 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Европейская комиссия одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро по программе SAFE.

    Позже премьер-министр республики Дональд Туск подтвердил получение этих военных кредитов вопреки президентскому вето.

    В начале мая глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш анонсировал создание самой сильной армии в Европе к 2030 году.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 16:31 • Новости дня
    Пентагон заявил о разработке боевых подводных дронов альянса AUKUS

    Пентагон сообщил о планах стран AUKUS создать военные подводные дроны

    Пентагон заявил о разработке боевых подводных дронов альянса AUKUS
    @ Po1 Eric Brann/Dod/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники оборонного альянса AUKUS ведут активную работу над современными роботизированными системами, которые начнут поступать на вооружение союзных флотов в следующем году, сообщили в военном ведомстве США.

    Вашингтон, Лондон и Канберра проектируют новые автономные субмарины в рамках оборонного партнерства AUKUS. Глава американского военного ведомства Пит Хегсет отметил высокую значимость этой инициативы, передает «Интерфакс».

    «Знаковый проект даст целый набор легко адаптирующихся, готовых к разнообразным миссиям безэкипажных подводных аппаратов, спроектированных для поддержки миссий под водой и сохранения наших коллективных преимуществ на море», – подчеркнул шеф Пентагона.

    Министр обороны Британии Джон Хили добавил, что разрабатываемые системы слежения и вооружения позволят эффективнее защищать подводные коммуникации. Ожидается, что новые дроны будут применяться для разведки, разминирования, радиоэлектронной борьбы и нанесения ударов.

    Первые аппараты пополнят арсенал трех стран к 2027 году. Программа реализуется как часть второго компонента соглашения, направленного на развитие передовых военных технологий.

    Напомним, оборонное партнерство AUKUS было сформировано Австралией, Великобританией и США в сентябре 2021 года. Его задачей стороны обозначили укрепление безопасности и оборонное сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы США проводят испытания по совместному использованию мини-субмарин и подводных беспилотников.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске появления американского ядерного оружия на австралийской территории из-за партнерства AUKUS. До этого Пентагон запланировал осенний пересмотр военного альянса AUKUS.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин: Россия продолжит укреплять и совершенствовать ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Россия намерена продолжить работу по совершенствованию системы противовоздушной обороны страны для обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

    Россия продолжит укреплять и совершенствовать свою систему противовоздушной обороны, передает ТАСС. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время общения с прессой в Астане.

    «Нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это и будем делать это дальше», – сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Эстония установила первые устройства защиты от дронов

    Эстония установила первые устройства защиты от дронов на востоке страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстонские власти приступили к оборудованию восточных рубежей страны специальными техническими средствами для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

    На восточной границе Эстонии появились первые комплексы, предназначенные для борьбы с дронами. Оборудование разместили на юго-востоке государства, передает РИА «Новости».

    «Первые устройства установлены и работают», – цитирует агентство заявление официальных лиц.

    Новые технические средства развернуты на трех участках сухопутной границы. Они охватывают территорию между эстонско-российским пунктом пропуска Лухамаа и местом пересечения границ Эстонии, Латвии и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление восточных рубежей.

    Вскоре авиационные власти страны закрыли для полетов участки воздушного пространства в районе российской границы из-за активности беспилотных аппаратов Украины. Позже министр обороны Украины принес извинения за нарушение эстонского воздушного пространства киевским дроном.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 15:09 • Новости дня
    Индия договорилась о поставках сверхзвуковых ракет BrahMos во Вьетнам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индия заключила с Вьетнамом соглашение о поставках ракет BrahMos, производимых на российско-индийском совместном предприятии BrahMos Aerospace, заявил заместитель министра обороны республики Раджеш Кумар Сингх на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

    Заместитель министра обороны республики Раджеш Кумар Сингх сообщил о заключении сделки на международном форуме в Сингапуре, передает ТАСС. По его словам, документ уже утвержден сторонами.

    «Что касается Вьетнама, насколько я понимаю, соглашение уже подписано. Возможно, об этом еще не говорилось публично, но подписи уже поставлены», – сказал он. Сингх подчеркнул готовность делиться передовыми технологиями с дружественными государствами.

    Представитель ведомства добавил, что перечень получателей вооружений формируется совместно с дипломатами. Индия намерена продавать современное оружие исключительно союзникам, исключая передачу технологий потенциальным противникам.

    Сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos разработана индийскими специалистами совместно с российским НПО машиностроения. Первое испытание прошло в 2001 году. Ранее экспортные контракты на поставку этих систем были подписаны с Филиппинами и Индонезией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Индонезия заключила с Индией контракт на поставку этих сверхзвуковых ракет.

    Осенью прошлого года индийские военные испытали модернизированную версию боеприпаса с увеличенной до 800 километров дальностью полета.

    Ранее интерес к покупке данного вооружения выразили представители пятнадцати государств.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Тихоновку в ДНР
    Экс-глава Брянской области Богомаз победил на праймериз «Единой России»
    Глава МИД Молдавии поддержал идею объединения с Румынией
    В Сербии заговорили об отмене безвизового режима с Россией
    Премьер Швеции допустил вступление Канады в Евросоюз
    В ЕС задумались о лишении защиты украинских мужчин призывного возраста
    Умерла звезда фильма «Война и мир» Лариса Жуковская

    Летняя жара разогреет мировые цены на топливо

    Руководители нескольких всемирных организаций заявили о риске наступления летом глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормуза. Она уже привела к сокращению поставок нефти и СПГ, истощению стратегических резервов и росту цен на энергоносители, а Европа уже на пороге газового дефицита. МВФ, МЭА, Всемирный банк и ВТО предупреждают – худшее еще впереди. Кто пострадает от кризиса больше всего и до каких значений взлетят цены на нефть и газ? Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА

    Еще одно военное училище воссоздается в России – на этот раз речь идет о Челябинском танковом, закрытом около двадцати лет назад. Почему в эпоху радикальных перемен в военном деле, когда главным ударным оружием на поле боя стали БПЛА, офицеры-танкисты все еще нужны российским Вооруженным силам? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские беспилотники усилили прибалтийскую русофобию

    Запуганные украинскими беспилотниками страны Прибалтики, по их заявлениям, начали принимать первые меры борьбы с беспилотной опасностью. Производятся инспекции, организуются мобильные огневые группы, устанавливаются средства обнаружения. Однако при ближайшем рассмотрении легко заметить, что прибалты по-прежнему борются не с настоящим противником, а с тем, которого выдумали – Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации