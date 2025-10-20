Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.8 комментариев
Индия провела летные испытания новой сверхзвуковой ракеты BrahMos
The Times of India: Индия испытала ракету BrahMos дальностью 800 км
Индийские военные испытали модернизированную версию сверхзвуковой ракеты BrahMos с увеличенной дальностью полета до 800 километров и спутниковым наведением.
Индия проводит летные испытания новой версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos с дальностью до 800 км, передает The Times of India.
По данным издания, испытания проходят при поддержке министерства обороны страны, а сама ракета получила усовершенствованный воздушно-реактивный двигатель и современную спутниковую систему наведения, отмечает ТАСС.
Ожидается, что эта версия BrahMos поступит на вооружение военно-морских и сухопутных сил Индии к концу 2027 года. После завершения дополнительных тестов планируется создание модификации ракеты для установки на индийские многоцелевые истребители Су-30МКИ.
Разработка ракеты осуществляется в рамках формирования Интегрированных ракетных сил страны, куда также войдут баллистические ракеты Pralay с дальностью 400 км и крылатые ракеты Nirbhay для поражения наземных целей. BrahMos была впервые испытана в 2001 году и уже стоит на вооружении всех видов индийских вооружённых сил. Кроме того, Индия активно предлагает ракету третьим странам, а первым зарубежным покупателем BrahMos стали Филиппины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новый завод BrahMos в Лакхнау выпустил первые ракеты.
В конце лета ВМС Индии ввели в строй два новейших фрегата, оснащенных ракетами BrahMos.