Новый завод BrahMos в Лакхнау выпустил первые ракеты

Tекст: Дмитрий Зубарев

Выпуск первой партии ракет состоялся на новом заводе BrahMos Aerospace в индийском Лакхнау, передает РИА «Новости». Министр обороны Индии Раджнатх Сингх на церемонии, прошедшей в индуистский праздник Дхантерас, сообщил о поставке четырех ракет BrahMos и подчеркнул значение этого события для региона и страны.

Сингх отметил, что предприятие даст штату Уттар-Прадеш дополнительное финансирование, а индийское правительство получит значительный доход от налогов. По словам министра, налоги, собранные только с производства одной ракеты, позволят строить школы, расширять больницы и реализовывать проекты, улучшающие жизнь граждан. Ожидается, что в следующем финансовом году оборот предприятия достигнет 30 млрд рупий (351,09 млн долларов), а сбор налога на товары и услуги составит 50 млрд рупий (568,5 млн долларов).

Новый завод был открыт в мае и оснащен современными мощностями для сборки, испытаний и проверки качества ракет. В перспективе предприятие сможет выпускать от 80 до 100 единиц ракет BrahMos в год. Совместное индийско-российское предприятие BrahMos Aerospace производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые запускаются с разных платформ, включая подводные лодки, корабли, самолеты и наземные установки. Российскую сторону в проекте представляет «НПО машиностроения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Индии ввели в строй два новейших фрегата, оснащенных ракетами Brahmos. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил Пакистану ракетными ударами BrahMos. После операции «Синдур» ракетами Brahmos заинтересовались 15 стран мира.