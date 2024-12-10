Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Путин поддержал идею сбора ДНК-материалов у российских контрактников
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о сборе ДНК-материалов у всех российских контрактников, подчеркнув важность этого шага для решения ряда вопросов, включая установление отцовства и жилищные проблемы.
Инициатива прозвучала во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), проведенного в режиме видеосвязи, передает РИА «Новости».
Член СПЧ и глава АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова предложила, чтобы военные сдавали ДНК-материалы при подписании контракта.
Путин сказал: «То, что вы сказали, тоже является очень важным для конкретных людей, для конкретных семей: и установление отцовства, и решение ряда других вопросов, в том числе материального характера, жилищных вопросов».
Президент добавил, что поручит соответствующим структурам рассмотреть предложение. Путин подчеркнул, что такие меры, как сбор ДНК, могут защитить интересы российских военнослужащих, выполняющих сложные и опасные задачи. Он также отметил необходимость обсуждения этого вопроса с профильными специалистами.
Встреча была приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается 10 декабря.