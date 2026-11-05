  • Новость часаВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
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    Киев рано обрадовался поражению республиканцев
    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    В новые учебники по русскому языку решили добавить раздел о разведчиках
    Неизвестный застрелил семь человек в Турции
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    Путин назвал финансовую разведку России одной из лучших в мире
    Захарова назвала неонацизмом планы Финляндии закрыть Шенген для спортсменов
    Греф заявил об упрощении дозвона на прямую линию Путина
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

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    5 ноября 2026, 21:24 • Новости дня

    Путин встретился с Иерусалимским и Московским патриархами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин проводит встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Патриарх Иерусалимский прибыл в российскую столицу по приглашению главы Русской православной церкви, передает РИА «Новости». В конце прошлого года глава российского государства наградил Феофила III орденом Дружбы за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и духовных связей с Россией.

    Феофил III родился в Греции в 1952 году, а в 1964 году поступил в Иерусалимскую Патриаршую школу. В 1970-х годах он был пострижен в монашество с именем Феофил. В 1991–1996 годах служил игуменом монастыря святого Георгия Победоносца в Кане Галилейской.

    В период с 2001 по 2003 год он являлся представителем патриарха Иерусалимского при Московском патриархате и возглавлял Иерусалимское подворье в Москве. В августе 2005 года его избрали 141-м патриархом Иерусалимским, а в ноябре того же года состоялась интронизация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудил с патриархом Иерусалимским Феофилом III пути преодоления актуальных проблем межправославных отношений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал своевременно проинформировать общественность о возможной встрече Владимира Путина с религиозными деятелями.

    В среду Феофил III прибыл в Москву по приглашению главы Русской православной церкви.

    5 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать программу обучения, аналогичную проекту «Время героев», для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Глава государства озвучил эту инициативу в ходе совещания с членами кабмина, передает ТАСС. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет оконченного высшего образования, и для них, для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт», – сказал Путин.

    Президент призвал администрацию президента и правительство подключиться к совместной работе над созданием образовательной программы для военнослужащих со средним специальным образованием.

    Кадровая программа «Время героев» была создана по инициативе Владимира Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти рассказали о работе по получению тяжелоранеными участниками спецоперации высшего образования.

    В мае президент России Владимир Путин призвал выпускников программы «Время героев» не превращаться в аппаратчиков.

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    5 ноября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление

    Путин передал активы табачной группы JTI компании «Промышленные активы»

    Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление
    @ Белинский Юрий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% долей российского подразделения табачной группы JTI во временное управление акционерному обществу «Промышленные активы».

    Согласно опубликованному указу, сто процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Петро», ранее принадлежавших компании JTI Investments Sarl, переданы акционерному обществу «Промышленные активы», передает РИА «Новости».

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Данное распоряжение дополняет пункт 99 перечня активов, в отношении которых введено внешнее управление.

    Указ о передаче российских активов табачной группы JTI во временное управление вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал передачу активов иностранных компаний во временное управление с их происхождением из недружественных стран.

    В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов немецкой торговой сети Metro во временное управление акционерному обществу «УК Торг Рус».

    Швейцарский производитель продуктов питания Nestle приступил к изучению возможных вариантов действий после введения временного управления в отношении российского подразделения.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    @ ALAA BADARNEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил молебен у мощей святой Матроны Московской в Покровском монастыре Москвы.

    «Патриарх Феофил совершил молебен перед мощами блаженной Матроны Московской в Покровском монастыре», – сообщил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, слова которого приводит РИА «Новости».

    Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Она родилась слепой, а в 16 лет потеряла способность ходить. При жизни она давала духовные советы и исцеляла людей. Канонизирована в 1999 году, причислена к лику святых в 2004 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее источник в Русской православной церкви сообщил о планах проведения переговоров между патриархом Иерусалимским и патриархом Кириллом.

    В среду Иерусалимский патриарх прибыл в Москву по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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    5 ноября 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа, а министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался о 35,5 млн прошедших вакцинацию граждан.

    Глава государства сделал прививку от гриппа отечественным препаратом две недели назад. По словам Путина, процедура не помешала его занятиям спортом, передает ТАСС.

    «Сегодня привито 35,5 млн человек, в том числе почти 12 млн детей, 120 тыс. беременных», – сообщил в свою очередь Мурашко. Глава Минздрава добавил, что на сегодняшний день почти 1,5 млн человек в стране прошли вакцинацию за счет средств работодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о способности российских вакцин защитить от нового штамма свиного гриппа.

    В воскресенье заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для прохождения процедуры.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил необходимость ежегодной прививки сохранением иммунитета только в течение одного эпидемиологического сезона.

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    5 ноября 2026, 11:29 • Новости дня
    Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
    Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин в четверг проведет совещание с правительством, на котором обсудят подготовку к программе «Итоги года».

    Совещание пройдет в формате видеоконференции, передает РИА «Новости».

    Основной темой станут промежуточные итоги работы с обращениями граждан на прямую линию 2025 года. С докладом выступит глава Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Глава Сбербанка Герман Греф расскажет о внедрении искусственного интеллекта для обработки обращений, в том числе о совершенствовании системы для прямой линии этого года.

    Кроме того, Путин примет участие в открытии новых и реконструированных учреждений среднего профессионального образования в регионах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Владимира Путина с правительством по итогам прямой линии.

    В ноябре прошлого года Путин подтвердил использование языковой модели GigaChat для обработки обращений граждан.

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    5 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Греф заявил об упрощении дозвона на прямую линию Путина

    Глава Сбербанка Греф пообещал упростить дозвон на прямую линию президента

    Tекст: Денис Тельманов

    В этом году гражданам станет значительно проще дозвониться на прямую линию с президентом и обратиться за помощью, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

    Глава Сбербанка выступил на совещании Владимира Путина с членами правительства и рассказал о новых подходах к обработке обращений, передает ТАСС. «Технологии не заменяют людей, которые решают проблемы на местах. Все равно огромное место для людей останется. В этом году дозвониться, написать свою проблему станет значительно проще, и в связи с этим помощь людям будет приходить значительно быстрее и значительно точно», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обработке миллионов обращений на прямую линию главы государства Общероссийским «Народным фронтом».

    Представитель Кремля подтвердил проведение прямой линии президента до конца года.

    В среду председатель правления Сбербанка Герман Греф подготовил доклад о внедрении искусственного интеллекта в работу с обращениями граждан.

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    5 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин заявил о востребованности среднего профессионального образования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал развитие среднего профессионального образования (СПО) в России очень востребованной темой.

    «Первый вопрос у нас сегодня – развитие системы среднего профессионального образования. Мы занимаемся этой темой с вами на регулярной основе, постоянно, востребованная тема очень», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по промежуточным итогам работы с обращениями граждан на прошлогоднюю прямую линию.

    В октябре президент отметил рост престижа рабочих профессий.

    В феврале он поручил проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».

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    5 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Премьер Британии: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Премьер Британии Бернем: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил об отказе приглашать президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20) в 2027 году.

    Британия примет саммит Группы двадцати в Манчестере в 2027 году. На вопрос журналистов о том, будет ли приглашен на встречу российский лидер, глава британского правительства ответил: «Нет». Высказывания Бернема привел корреспондент The Economist Хьюго Джай, передает ТАСС.

    Ближайшая встреча лидеров стран G20 пройдет 14–15 декабря в Дорале в американском штате Флорида.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от президента США Дональда Трампа пригласить Владимира Зеленского в случае участия российского лидера в саммите G20.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке трехстороннего саммита лидеров России, США и Китая.

    В воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия Владимира Путина в декабрьской встрече Группы двадцати.

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    5 ноября 2026, 17:00 • Новости дня
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    @ Николай Тришин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ленинском районе Донецка Свято-Николаевский архиерейский собор получил повреждения фасада и остекления после атаки украинских беспилотников.

    Свято-Николаевский архиерейский собор в Ленинском районе Донецка был поврежден в результате ночной атаки дронов ВСУ, сообщили РИА «Новости» в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

    Отмечается, что накануне в результате атаки украинских дронов пострадал Свято-Воскресенский храм в Киевском районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Свято-Воскресенский храм, многоквартирные дома и здание телекоммуникационной компании получили повреждения при ночной атаке ВСУ на Донецк.

    Во вторник при ударах украинских дронов по территории ДНР погиб водитель автобуса и еще пять мирных жителей получили ранения.

    В тот же день глава Докучаевска Александр Качанов сообщил о множественных осколочных ранениях у местного жителя из-за атаки беспилотников.

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    4 ноября 2026, 22:52 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву

    Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл 4 ноября в Москву, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).

    В аэропорту Внуково-3 высокого гостя встречали председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний и советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

    Кроме того, в составе делегации встречающих были зампредседателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук, заведующий Сектором протокола ОВЦС игумен Феофан (Лукьянов), помощник председателя ОВЦС иерей Александр Ершов и секретарь председателя ОВЦС иерей Николай Васин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл оценили скульптурное изображение предстоятеля Русской православной церкви. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным проведение выставки к 80-летию патриарха.

    В августе патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о желании встретиться с Путиным.

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    4 ноября 2026, 23:05 • Новости дня
    Папа римский Лев XIV встретился с певцом Бобом Диланом в Ватикане

    Vatican News: В Ватикане папа римский Лев XIV принял Боба Дилана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский музыкант и лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан посетил Апостольский дворец в Ватикане, где его принял папа римский Лев XIV.

    Боб Дилан прибыл в Рим в рамках осенней части своего концертного тура. Встреча с понтификом была краткой и состояла из приветствий и непринужденной беседы, пишет Vatican News.

    В ходе аудиенции папа римский Лев XIV подарил певцу четки. В ответ Боб Дилан преподнес главе Римско-католической церкви свою автобиографическую книгу «Хроники: Том первый».

    В июле понтифик цитировал стихи музыканта в предисловии к книге о разоружении, предупреждая о глобальной ядерной угрозе. Боб Дилан ранее встречался с папой римским Иоанном Павлом II после выступления на Национальном евхаристическом конгрессе в Болонье в 1997 году.

    В предисловии к новой книге, папа римский привел строки из неопубликованной  песни Боба Дилана 1963 года об атомной бомбе, призвав человечество к ядерному разоружению.

    «Совесть одного человека может стоить целого мира», – заявил папа римский Лев XIV в предисловии к готовящейся к выходу книге «Безоружные и разоружающие: Мир – это дар», пишет NCR.

    Понтифик отметил, что в атомную эру необходимо утвердить истину о том, что мир порождается не ядерным оружием, а разоружением. Эта идея сейчас омрачена пугающей гонкой вооружений, указал глава католической церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Служба печати Святого престола сообщила о телефонных переговорах между папой римским Львом XIV и президентом России Владимиром Путиным.

    До этого все аудиенции папы римского были отменены в связи с госпитализацией для проведения операции на легком.

    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира.

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    5 ноября 2026, 04:01 • Новости дня
    Получившая медаль Пушкина переводчица из Южной Кореи рассказала о подарке Путину

    Переводчица подарила Путину переводы романов Достоевского

    Tекст: Катерина Туманова

    Южнокорейская переводчица Ким Чжон А подарила президенту России Владимиру Путину свою книгу переводов произведений Федора Достоевского.

    Переводчица перевела для южнокорейских читателей четыре знаменитых романа писателя: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы», передает РИА «Новости».

    «Я послала ему мою большую книгу. Он получил ее в конце апреля через Швыдкого (спецпредставителя президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаила Швыдкова – прим. ВЗГЛЯД). Владимир Владимирович был очень благодарен», – рассказала Ким Чжон А.

    В среду переводчица получила из рук президента России высокую государственную награду – медаль Пушкина. Церемония награждения прошла в Кремле в День народного единства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России вручил южнокорейской переводчице произведений Достоевского медаль Пушкина на церемонии в Кремле.

    Президент выразил надежду на дальнейшее сотрудничество Москвы с зарубежными общественными деятелями. Медаль Пушкина получил также потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

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    5 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО

    Политолог Шаповалов: Встреча Путина с семьями бойцов подчеркнула смысл народного единства

    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Поддержка семей участников СВО для Владимира Путина – не формальная обязанность, а вопрос личной ответственности. Президент показывает чиновникам пример того, как надо строить эту работу: в ее основе должны лежать искренняя благодарность защитникам Родины и забота об их близких, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее глава государства пригласил детей погибших участников СВО на чаепитие в Кремль.

    «Поддержка бойцов СВО и их семей неизменно находится в центре внимания президента. Он неоднократно называл это направление ключевым для собственной политики. Именно поэтому встречи с ветеранами, их матерями, женами и детьми стали регулярными событиями в графике президента», – сказал политолог Владимир Шаповалов.

    «Причем речь идет о внимании не только к семьям действующих военнослужащих и ветеранов, но и к близким тех, кто погиб при исполнении воинского долга. Кроме того, такие встречи позволяют главе государства из первых уст узнавать, как работает система помощи военным и их семьям», – пояснил эксперт.

    По словам собеседника, Владимир Путин воспринимает заботу о семьях участников СВО и погибших бойцов как личную ответственность. «Чаепитие в Кремле с детьми бойцов спецоперации возникло спонтанно. Оно не планировалось заранее и, судя по всему, сформировалось как порыв президента более тесно пообщаться с ребятами и их родителями», – продолжил он.

    «Своей искренностью глава государства на собственном примере продемонстрировал чиновникам со всей России: помощь семьям ветеранов не должна ограничиваться рамками формальной отчетности, ведь речь идет о выражении благодарности героям, вставшим на защиту Родины», – подчеркнул политолог.

    Шаповалов отметил и значимость чаепития в контексте Дня народного единства. «Это важная дата, которая напоминает нам, что без сплочения многого не построишь. Мы должны быть одной большой семьей, готовой и способной совершать подвиги во имя общего дома», – заключил эксперт.

    Ранее Владимир Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Перед этим глава государства пообщался с ребятами на Красной площади. На мероприятии также присутствовали их матери и заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Встреча состоялась в День народного единства. В этот день Путин участвовал в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

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    5 ноября 2026, 16:07 • Новости дня
    Путин уточнил понятие недружественных лиц при сделках с недвижимостью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий критерии отнесения физических лиц к недружественным при совершении сделок с недвижимостью и ценными бумагами.

    К недружественным лицам при проведении сделок с недвижимостью и акциями будут относиться те, кто не предоставил документ, удостоверяющий гражданство России, дружественного государства или вид на жительство в этих странах. Соответствующий указ президента опубликован на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА «Новости».

    Документ принят для исполнения указа о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности страны. Он устанавливает особый порядок проведения финансовых и имущественных операций российских резидентов с недружественными компаниями и физическими лицами.

    «К лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, относятся в том числе физические лица, не представившие документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации или гражданство (подданство) иностранного государства, которое не совершает в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», – говорится в документе.

    Физическое лицо также может предоставить вид на жительство в России или документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории дружественного государства. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Ранее президент разрешил совершать сделки с принадлежащими резидентам из недружественных стран акциями компании «Удоканская медь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о возможности участия журналистов из недружественных государств в большой пресс-конференции Владимира Путина.

    В сентябре председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о присутствии на выборах в России наблюдателей из недружественных стран.

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    5 ноября 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин поручил ОКР продолжить защиту интересов спортсменов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России продолжить работу по защите интересов отечественных спортсменов и назвал ограничения в их отношении нарушением институтов демократии.

    Глава государства в ходе совещания с членами правительства отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК), международные спортивные федерации и суд принимают решения в защиту Олимпийской хартии, возвращая россиян на турниры. Однако не все страны готовы соблюдать обязательства, продолжая вводить не правовые, а политизированные ограничения, передает РИА «Новости».

    «Нашему национальному олимпийскому комитету нужно, безусловно, продолжить работу по защите интересов российских спортсменов», – сказал Путин.

    Президент подчеркнул, что действия отдельных государств, препятствующих возвращению атлетов на международные соревнования, являются грубым нарушением правосудебных решений и самих институтов демократии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европейская федерация стрельбы из лука сняла ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях.

    На прошлой неделе госсекретарь по вопросам спорта Канады Адам ван Куверден заявил о сохранении санкций против россиян.

    В прошлом месяце министр спорта России Михаил Дегтярев назвал безобразной позицию ряда европейских стран по допуску отечественных атлетов на международные турниры.

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    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей

    Рубль стал второй самой сильной валютой в мире

    В октябре рубль стал второй валютой в мире по динамике укрепления к доллару. Первое место отошло колумбийскому песо. Обычно с начала осени российская валюта слабеет. Но на этот раз все пошло по другому сценарию. Чего эксперты ждут от рубля в ноябре и декабре? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Кадровый кризис делает бессильными польские ВВС

    В Польше внезапно осознали старую истину: самое грозное оружие – не более чем кусок металла, если нет людей, умеющих им воевать. Выяснилось, что у страны не хватает летчиков для американских истребителей F-16, а наиболее катастрофичным выглядит кадровый кризис с экипажами для вертолетов «Апач». Как и почему такое произошло? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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