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Третий энергоблок Смоленской АЭС вывели на полную мощность после ремонта
Третий энергоблок Смоленской атомной электростанции вывели на 100% мощности после завершения планового текущего ремонта.
В ходе работ специалисты провели внутриреакторный контроль технологических каналов и графитовой кладки, заменили каналы системы управления и защиты, а также отремонтировали основное насосное оборудование, сообщила пресс-служба Смоленской АЭС в соцсети «ВКонтакте». На турбогенераторах выполнили капитальный ремонт цилиндров высокого и низкого давления и модернизировали оборудование.
«С выходом третьего энергоблока на номинальную мощность Смоленская АЭС завершила ремонтную кампанию 2026 года», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе пресс-служба станции сообщила об отключении третьего энергоблока Смоленской АЭС согласно годовому графику ремонтной кампании.
В прошлом году Смоленская АЭС продолжила функционировать без сбоев после атаки беспилотников в регионе.