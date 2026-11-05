Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Шебекино
В Шебекино Белгородской области FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал мужчину на велосипеде, пострадавший госпитализирован, сообщил оперативный штаб региона.
Мужчина получил осколочные ранения ног и кисти, а также перелом стопы. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу (ЦРБ), сообщает оперштаб Белгородской области в Max.
Лечение пострадавший продолжит в профильном отделении больницы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по территории четырех муниципалитетов Белгородской области.
В понедельник в Шебекино мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль.
В воскресенье в городе мужчина получил осколочное ранение при атаке украинского FPV-дрона.