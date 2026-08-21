Участник вторжения в Курскую область боевик ВСУ Харук осужден на 15 лет

Tекст: Тимур Шайдуллин

Боевик 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Руслан Харук осужден на 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СК.

Главное военное следственное управление собрало достаточные доказательства его вины в совершении теракта.

Следствие установило, что с 2 сентября 2024 года Харук неоднократно незаконно пересекал государственную границу РФ в составе боевого подразделения. Вооруженный автоматом и гранатами, он действовал в лесополосе около села Ольговка Кореневского района Курской области.

Украинский военнослужащий вел наблюдение за населенным пунктом, мирными жителями и российскими военными. Также он участвовал в блокировании территории и удержании ее под незаконным вооруженным контролем. Весной 2025 года боевика задержали в ходе боевых действий и передали следователям.

Суд назначил Харуку наказание в виде 15 лет лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее российский военный суд приговорил к 15 годам заключения четырех вторгшихся в Курскую область украинских военнослужащих.

До этого в мае суд вынес приговоры на сроки от шестнадцати до 18 лет еще четверым боевикам ВСУ за атаку на Суджанский район.

А в ноябре прошлого года двое украинских штурмовиков получили по 15 лет колонии за вооруженный захват курского населенного пункта Краснооктябрьский.