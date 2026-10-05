Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Вучич поздравил Путина с предстоящим днем рождения
Подавший в отставку с поста президента Сербии Александр Вучич направил президенту России Владимиру Путину поздравления по случаю предстоящего дня рождения.
Сербский политик опубликовал обращение, приуроченное ко дню рождения главы российского государства 7 октября, пишет ТАСС. «Примите мои сердечные поздравления с днем рождения. Я высоко ценю слова поддержки, которые вы недавно адресовали мне лично, а также поддержку, которую Российская Федерация оказывает Республике Сербия и отстаиванию ее интересов в международных организациях», – отметил Вучич.
Он также выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между Россией и Сербией, отметив, что они основаны на взаимном уважении и традиционной дружбе двух стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вучич пообещал сохранить традиционную дружбу Сербии с Россией.
На прошлой неделе сербский лидер подал в отставку после звонка в Кремль.
В прошлом месяце политик анонсировал роспуск парламента страны.