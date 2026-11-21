Мировые криптобиржи ликвидировали позиции трейдеров на 2,55 млрд долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Об этом свидетельствуют данные площадки Coinglass, передает ТАСС. Большая часть принудительных закрытий пришлась на биткоин – 1,15 млрд долларов. Ликвидации по длинным позициям составили около 2,28 млрд долларов, по коротким – 271,05 млн рублей.

Самый крупный ордер на ликвидацию за последние 24 часа был зафиксирован на криптобирже Binance в паре BTCUSDT, его стоимость составила 51,71 млн долларов.

По данным Coinmarketcap, капитализация всего криптовалютного рынка оценивается в 1,98 трлн долларов, из которых 1,15 трлн (58,4%) приходится на биткоин и 197,63 млрд (10%) – на Ethereum.

На фоне этих событий стоимость биткоина и Ethereum снижается более чем на 7%. По состоянию на 11:35 мск курс биткоина падал на 7,36%, до 57,483 тыс. долларов, опускаясь до уровней сентября 2024 года, а Ethereum дешевел на 7,7%, до 1,621 тыс. долларов, следует из данных Binance.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость биткоина на бирже Binance опустилась ниже 60 тыс. долларов впервые за четыре месяца.

Ранее криптобиржи ликвидировали позиции трейдеров на 1,04 млрд долларов на фоне снижения курсов.

Также цена биткоина упала ниже 75 тыс. долларов впервые с сентября.