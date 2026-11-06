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Стоимость биткоина упала ниже 75 тыс. долларов впервые с сентября
Стоимость биткоина впервые с 15 сентября опустилась ниже 75 тыс. долларов
Цена биткоина на криптовалютных биржах снизилась в пятницу вечером на 2,5%, опустившись ниже отметки в 75 тыс. долларов впервые с 15 сентября.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18:09 мск дешевел на 2,57% за сутки, достигнув 75 322 долларов, передает РИА «Новости». Незадолго до этого показатель впервые с 15 сентября опускался ниже отметки в 75 тыс. долларов.
По данным портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 2,45%, в среднем составив 75 334,91 доллара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость биткоина и Ethereum замедлила снижение после резкого падения на фоне заявления бывшего директора криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао.
В конце октября стоимость биткоина на криптовалютной бирже Binance снизилась более чем на 4% на фоне сообщений о проблемах с безопасностью площадки.