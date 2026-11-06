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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    6 ноября 2026, 18:36 • Новости дня

    Минюст внес Дудя и Акунина в реестр осужденных релокантов

    Минюст: Дудь, Акунин, Быков и Невзоров включены в реестр осужденных релокантов

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции внесло в реестр лиц, к которым применяются временные ограничительные меры, журналиста Юрия Дудя***, писателя Бориса Акунина и блогера Александра Невзорова (все трое включены в список иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов в России).

    Кроме того, в список попали писатель Дмитрий Быков***, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, журналист Сергей Ежов, Ксения Фадеева***, Сергей Ухов***, Сергей Давидис и бывший глава Фонда борьбы с коррупцией* (Фонд борьбы с коррупцией**, ФБК*, признан в России иноагентом, а также экстремистской, террористической и нежелательной организацией, деятельность запрещена) Леонид Волков (все семеро внесены в список иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов), следует из материалов на сайте ведомства.

    Основанием для включения стали преступления по статьям о распространении фейков о Вооруженных силах России и об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

    Реестр осужденных релокантов начали пополнять в октябре этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце журналиста Александра Невзорова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    В сентябре суд заочно арестовал Юрия Дудя*** по делу об оправдании и пропаганде терроризма.

    В январе Таганский суд столицы ужесточил условия отбывания наказания для Бориса Акунина.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    ** Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

    *** Признан(а) в РФ иностранным агентом

    5 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии

    Посольство: Суд над российским капитаном в Финляндии нарушил морское право

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассмотрение дела российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко в Финляндии противоречит Конвенции ООН по морскому праву, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Судебный процесс противоречит положениям конвенции, поскольку вменяемый экипажу инцидент 31 декабря 2025 года произошел за пределами территориальных вод Финляндии, сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

    В диппредставительстве выразили недоумение в связи с вынесенным приговором. Дипломаты отметили невозможность объективного и непредвзятого рассмотрения дела на фоне антироссийской истерии в стране.

    Защита капитана и боцмана судна намерена обжаловать вердикт, добавили в посольстве. Дипмиссия пообещала продолжить оказание всемерного содействия российским гражданам. Окружной суд Хельсинки ранее приговорил Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей.

    В сентябре россиянин отказался признать вину в ходе судебного заседания.

    В январе финский суд запретил члену экипажа задержанного судна покидать страну.

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    6 ноября 2026, 15:24 • Новости дня
    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину

    Иранский Совбез: Послание Хаменеи к Путину содержит оценки отношений двух стран

    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину
    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи к президенту России Владимиру Путину содержало оценки и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни.

    «Это была детальная встреча, которая продлилась порядка трех часов. Основной целью визита была передача послания от верховного лидера Ирана президенту России», – сказал заместитель Резаи иранскому телевидению.

    Багери Кяни добавил, что послание включало положения и видение Ирана относительно двусторонних отношений, чтобы российская сторона имела более четкое представление о сотрудничестве под руководством Моджтабы Хаменеи, передает РИА «Новости».

    Заместитель секретаря иранского Совбеза подчеркнул, что реализация совместных проектов поможет разрушить надежды США и других стран на оказание давления на Иран. Среди ключевых проектов он выделил поставки российского газа и международный транспортный коридор «Север – Юг». По его словам, эти проекты будут способствовать развитию Ирана и обеспечению региональной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении строительства газопровода из России в Иран на встрече с российским лидером.

    В четверг Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о распоряжении Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с США путем диалога.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 13:02 • Новости дня
    Американист: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал

    Американист Ярыгин: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал

    Американист: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Визит Кирилла Дмитриева и Яны Лантратовой в Белый дом и их встреча с первой леди США Меланией Трамп – сигнал о продолжении диалога Москвы и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. По его мнению, интенсификацию контактов в ноябре следует рассматривать как готовность Штатов к достижению определенных договоренностей, а затем – к их защите от вероятных нападок.

    «Белый дом активно ищет ключи к взаимодействию с Россией. Сейчас одним из таких инструментов становятся инициативы не столько федеральных политиков, сколько узнаваемых общественных фигур, пользующихся определенным доверием – в частности Мелании Трамп. Вероятно, подобные шаги будут восприниматься менее остро как внутри Штатов, так и в Европе», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    По его мнению, визит Кирилла Дмитриева и Яны Лантратовой в Вашингтон и их встреча с первой леди США – хороший сигнал. «Очевидно, что такой формат скоординирован и реализуется не без участия Дональда Трампа. В любом случае сам факт взаимодействия – это то, чем нынешняя администрация отличается от предыдущей», – указал собеседник.

    Новый канал диалога уже приносит конкретные результаты: в частности, была проведена гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области, параллельно готовится встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    Впрочем, по оценкам Ярыгина, глава Белого дома может оказаться в ситуации, когда результат его деятельности, а также контактов с участием первой леди США окажутся под давлением внутриполитических факторов – в частности Конгресса, в котором изменилась расстановка сил. «Возможно, нынешняя активность Трампа продиктована реальной готовностью защищать потенциальные договоренности», – подчеркнул политолог.

    Как полагает аналитик, на это указывает то, что внутренних стопоров для Трампа сейчас кратно меньше, чем раньше. «Избранный Конгресс приступит к работе только 3 января. Значит, у президента есть еще два месяца для реализации своих инициатив. Он располагает необходимым технологическим и политическим ресурсом. Кроме того, у главы Белого дома есть прямой стимул защищать возможные сделки с Россией: для него значимы экономические индикаторы, с помощью которых он сможет доказать эффективность своих решений», – детализировал Ярыгин.

    «Наконец, стоит учитывать концептуальный фактор. Сейчас сняты прежние ограничители внешнеполитической активности Трампа. Еще недавно над ним нависала тень промежуточных выборов, и чрезмерная активность в этот период могла сыграть против него. Теперь этот барьер устранен, – добавил американист. – Президент США осознает, что у него осталось два года, чтобы вписать свое имя в историю».

    «В этих условиях глава Белого дома, скорее всего, будет действовать активнее и стремиться закрепить свои достижения, не опасаясь высокой политической цены таких шагов», – заключил политолог.

    В четверг первая леди США Мелания Трамп провела в Белом доме встречу с делегациями России и Украины, представив результаты локального прекращения огня в Алешках Херсонской области. От РФ в Вашингтон прибыли спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев и омбудсмен Яна Лантратова.

    Дмитриев от имени Владимира Путина поблагодарил Меланию Трамп за организацию помощи жителям Алешек. «Данная гуманитарная миссия наглядно показывает, чего можно достичь, когда объединяются сострадание, решимость и сотрудничество», – сказал он в ходе выступления в Белом доме.

    Спецпредставитель президента России также отметил, что супруга американского лидера продолжит работу по решению гуманитарных проблем, связанных с конфликтом на Украине. «Мы знаем, что вы продолжите работу. Это позволит и дальше воссоединять семьи, защищать детей», – добавил Дмитриев.

    Он подарил Мелании Трамп рисунок 11-летней девочки из Алешек, которая теперь живет в Туапсе. На нем написано «Я люблю Меланию». Первая леди США в свою очередь через представителей России передала личное послание Владимиру Путину.

    Лантратова на официальной части мероприятия не выступала. После мероприятия она рассказала о встрече: «Говорили о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Поблагодарили первую леди за помощь в организации этого мероприятия и говорили, что эта миссия очень важная и нужная для людей».

    Позже Дональд Трамп сообщил, что провел встречу с Дмитриевым. Он отказался раскрывать содержание разговора с российским представителем. При этом глава Белого дома заявил, что ожидает масштабных договоренностей, и допустил участие в них всей Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет никаких подробностей о мирном соглашении, анонсированном американским лидером. Он также отметил, что в Москве позитивно оценивают факт встречи Мелании Трамп с российскими представителями. «Гуманитарный и политический контакты России и США прекрасно дополняют друг друга», – заявил Песков.

    Напомним, локальный режим прекращения огня действовал на Херсонском направлении почти шесть суток – с 27 октября по 1 ноября. Как сообщила Лантратова, Россия и Украина выполнили условия локального перемирия, это позволило доставить помощь жителям и обеспечить безопасный добровольный выезд тем, кто решил покинуть город.

    По ее словам, стороны прорабатывают продолжение гуманитарных миссий. «Важно сохранить взаимодействие, которое помогло людям, и сделать доставку гуманитарных грузов регулярной», – подчеркнула омбудсмен в своем Telegram-канале. В свою очередь Мелания Трамп заявила, что считает успешной гуманитарную миссию в городе Алешки. Первая леди США выразила надежду, что пример Алешек послужит основой для прочного мира между двумя странами.

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    6 ноября 2026, 08:44 • Новости дня
    Политолог: Путин открыл путь к госслужбе более широкому кругу ветеранов СВО
    Политолог: Путин открыл путь к госслужбе более широкому кругу ветеранов СВО
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ветераны СВО, делом доказавшие свои морально-волевые качества, должны иметь возможность продолжить служение стране на соответствующих должностях даже при отсутствии дипломов о высшем образовании, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. По его словам, всех участников спецоперации объединяет стремление работать на благо своей страны. В четверг Владимир Путин поручил в рамках кадрового проекта «Время героев» создать программу для бойцов СВО без высшего образования.

    «Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости привлечь как можно больше участников СВО к управлению страной. И это логично: люди, прошедшие через горнило боевых действий, обладают высокими морально-нравственными качествами, что крайне важно для эффективного управленца», – сказал политолог Никита Сетов.

    Он отмечает, что в России хорошо себя зарекомендовала президентская программа «Время героев», которая дала ветеранам СВО возможность продолжить служение стране в гражданской сфере. «Большое число ее выпускников уже заняли посты на госслужбе. Однако ограничиваться только этой инициативой нельзя», – добавляет собеседник.

    Эксперт отмечает, что участников спецоперации объединяет стремление приносить пользу стране, независимо от их образовательного и профессионального пути до спецоперации. «Они едины в желании трудиться на благо Родины после возвращения в родные города», – акцентирует он.

    Таким образом, добавляет эксперт, создание программы в рамках «Времени героев», рассчитанной на бойцов без высшего образования, станет важным шагом к расширению возможностей для самореализации ветеранов СВО на гражданской службе. «Это наглядный пример воплощения принципа справедливости в политике государства: первоочередное значение имеет готовность человека служить своей Родине», – подчеркивает Сетов.

    В четверг Путин предложил создать программу подготовки к госслужбе для ветеранов спецоперации, не имеющих высшего образования. Он подчеркнул, что в стране уже реализуется инициатива «Время героев», с помощью которой герои, желающие попробовать себя в гражданской сфере, могут послужить Отечеству после окончания военной карьеры.

    Однако данная программа требует от потенциального участника университетского диплома. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. И для них мы тоже, для этой категории наших бойцов, мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности», – пояснил президент.

    Напомним, кадровый проект «Время героев» действует с 2024 года. Он был создан по инициативе Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Госдумы девятого созыва.

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    5 ноября 2026, 21:10 • Новости дня
    Путин поручил защитить молодежь и пенсионеров от финансовых угроз

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости защитить молодежь и людей старшего поколения от угроз в сфере финансовой безопасности.

    Путин поручил активно заниматься вопросами финансового просвещения населения, передает РИА «Новости». «Задача – защитить людей, оградить молодых людей, оградить молодежь, да и старшее поколение от угроз, купированием которых вы занимаетесь», – сказал Путин.

    Российский лидер добавил, что для повышения финансовой грамотности граждан следует использовать доступные и понятные методики, в том числе проводить международные профильные олимпиады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин оценил работу Росфинмониторинга по предотвращению хищений бюджетных средств.

    Владимир Путин заявил о необходимости использования инструментов финансовой разведки и технологий искусственного интеллекта.

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    6 ноября 2026, 11:11 • Новости дня
    Адвокат призвала найти вербовщиков задержанных в Турции россиянок

    Адвокат Бозтепе призвала искать вербовщиков задержанных в Анкаре россиянок

    Tекст: Вера Басилая

    Судебное расследование задержания более 30 россиянок в Турции должно установить все обстоятельства и возможных организаторов схемы вовлечения их в противоправную деятельность, заявила турецкий адвокат Шейма Бозтепе.

    «Следствие должно выяснить всю цепочку событий, определить возможных организаторов и посредников, а также установить, не действовала ли за этим более масштабная преступная структура, вовлекающая женщин в подобные схемы», – приводит слова Бозтепе РИА «Новости».

    По ее словам, необходимо выяснить, как женщины оказались в Турции, кто их вербовал и какие обещания им давали. Адвокат подчеркнула, что следствие должно проверить соответствие первоначальных предложений о работе реальным условиям и возможное давление или обман.

    Бозтепе отметила, что окончательные выводы можно делать только после изучения материалов дела. Она добавила, что нужно понять, были ли задержанные самостоятельными участницами или находились в уязвимом положении.

    В среду стало известно, что более 30 россиянок были задержаны в Анкаре по обвинению в нарушении морали, они находятся в депортационном центре, где с ними работает адвокат. Источник агентства сообщал, что после суда их планируется депортировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг консульские сотрудники посольства России встретились с задержанными россиянками.

    Источник сообщил о возможном обмане задержанных при трудоустройстве.

    В среду турецкий суд постановил депортировать россиянок.

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    5 ноября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин назвал финансовую разведку России одной из лучших в мире
    Путин назвал финансовую разведку России одной из лучших в мире
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская финансовая разведка действует на высочайшем уровне, а в некоторых аспектах даже превосходит мировые стандарты, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием ведомства, передает РИА «Новости». Он отметил, что сотрудники Росфинмониторинга буквально с нуля создали необходимые информационные базы, методики и цифровые инструменты.

    «Сформирована методология взаимодействия с банками и правоохранительными органами, налажены широкие партнерские связи с коллегами из других стран. Вы на деле доказали, что российская финансовая разведка способна работать на уровне лучших мировых стандартов. А в чем-то и получше, в чем-то превосходить эти стандарты», – приводит Кремль слова Путина.

    Кроме того, президент сообщил о необходимости ужесточать контроль за подозрительными операциями на рынке, а для добросовестных участников – упрощать процедуру финансового мониторинга.

    Также он назвал безусловным приоритетом завершение создания национальной концепции финансовой безопасности, которая должна содействовать развитию отечественной антиотмывочной системы.

    «Среди безусловных приоритетов – завершение создания национальной концепции финансовой безопасности. Ее реализация призвана содействовать модернизации и развитию всей отечественной так называемой антиотмывочной системы», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал Росфинмониторинг активнее внедрять искусственный интеллект. В тот же день глава государства вручил государственные награды отличившимся сотрудникам ведомства.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

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    6 ноября 2026, 15:56 • Новости дня
    ЦБ утвердил перечень доступных для обычных инвесторов криптовалют

    ЦБ разрешил неквалифицированным инвесторам приобретать биткойн, эфир и USDT

    ЦБ утвердил перечень доступных для обычных инвесторов криптовалют
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России утвердил перечень криптовалют, доступных для неквалифицированных инвесторов, включив в него биткойн, эфир и USDT, лимит на покупку составит 300 тыс. рублей в год.

    Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать эти криптоактивы на биржевом и внебиржевом рынках через брокеров, управляющих или криптообменники, сообщается на сайте Банка России.

    «Соответствующее указание регулятора вступит в силу с 17 ноября. С этого момента биржи вправе допускать эти активы к публичному обращению», – заявили в ЦБ.

    Квалифицированным инвесторам будут доступны любые криптоактивы без ограничений. Всем инвесторам перед сделкой предстоит пройти тестирование и ознакомиться с рисками вложений.

    В перечень вошли самые ликвидные активы с историей ценообразования не менее пяти лет. Отбор производился с учетом рыночной капитализации и среднедневного объема торгов для снижения рисков инвесторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мосбиржа анонсировала запуск торгов биткойном, эфиром и USDT с 1 декабря.

    В сентябре ЦБ допустил создание базы замешанных в преступной деятельности криптовалютных кошельков.

    В марте правительство согласовало законопроекты о регулировании обращения цифровых валют.

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    5 ноября 2026, 19:23 • Новости дня
    Арестована четвертая подозреваемая в убийстве женщины-водителя в Дагестане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Дагестане суд заключил под стражу четвертую подозреваемую по делу об убийстве женщины-водителя в Махачкале, сообщило республиканское управление Следственного комитета.

    «По ходатайству следователя судом в отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 28 суток», – говорится в сообщении СУ СК по Дагестану в Max.

    Отмечается, что следователи продолжают расследование дела, устанавливают все обстоятельства преступления и роль каждого из четырех арестованных фигурантов.

    В ведомстве напомнили, что 30 октября 34-летняя жительница Махачкалы выехала из дома на автомобиле мужа, после чего пропала. Позднее ее тело было найдено с признаками насильственной смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в московском аэропорту Домодедово задержали подозреваемую в убийстве уроженку Смоленской области.

    Ранее полиция задержала двоих других подозреваемых. До этого МВД Дагестана сообщило об обнаружении тела пропавшей 34-летней Динары Алхасовой.

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    5 ноября 2026, 21:54 • Новости дня
    Российское подразделение JTI начало оценку ситуации с передачей активов

    Российский офис JTI начал анализ ситуации с передачей активов

    Tекст: Вера Басилая

    Российское подразделение международного табачного конгломерата Japan Tobacco Inc. (JTI) анализирует последствия указа президента России Владимира Путина о передаче активов компании во временное управление.

    В компании подчеркнули, что ознакомились с опубликованным указом о передаче активов в России под временное управление, передает ТАСС. «В настоящее время компания анализирует ситуацию и рассматривает возможные действия, уделяя первоочередное внимание сотрудникам и партнерам», – заявили в российском подразделении JTI. Там добавили, что дополнительных комментариев на данный момент не последует.

    Доли JTI в российских производствах, включая фабрики «Донской табак», «Переславль-табак», «JTI Елец», «Крес Нева» и «Петро», перешли во временное управление АО «Промышленные активы».

    JTI работает в России с 1999 года и является крупнейшим производителем табачных изделий в стране. Компания выпускает сигареты под международными марками Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD, а также российские бренды «Русский Стиль», «Петр I» и «Тройка». Треть конгломерата принадлежит правительству Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин подписал указ о передаче долей российского подразделения табачной группы JTI во временное управление акционерному обществу «Промышленные активы».

    В сентябре швейцарский производитель продуктов питания Nestle начал изучение возможных вариантов действий после указа о введении временного управления в отношении российского подразделения.

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    5 ноября 2026, 21:43 • Новости дня
    ЦБ сообщил о переходе экономики России в состояние перегрева

    Банк России заявил о перегреве российской экономики в третьем квартале 2026 года

    Tекст: Вера Басилая

    В третьем квартале 2026 года российская экономика вновь оказалась в состоянии перегрева, перейдя к положительному разрыву выпуска, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка.

    Российская экономика в третьем квартале вернулась к состоянию перегрева, перейдя к положительному разрыву выпуска, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на сайте Банка России.

    «По итогам обсуждения участники пришли к выводу, что в третьем квартале 2026 года экономика вновь перешла к положительному разрыву выпуска. Внутренний спрос продолжал расти, тогда как в отдельных отраслях возможности предложения были временно ограничены», – указано в сообщении.

    В Центробанке отметили, что на дисбаланс спроса и предложения указывает усиление инфляционного давления, подтверждаемое модельными оценками. Участники обсуждения ожидают постепенного закрытия разрыва выпуска по мере восстановления производственных мощностей при сдержанном росте внутреннего спроса.

    Для достижения этой цели необходимо сохранить сдерживающее влияние денежно-кредитной политики, пояснили в ЦБ. 23 октября регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре инфляционное давление в России оставалось на повышенном уровне.

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    5 ноября 2026, 20:43 • Новости дня
    Третий энергоблок Смоленской АЭС вывели на полную мощность после ремонта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Третий энергоблок Смоленской атомной электростанции вывели на 100% мощности после завершения планового текущего ремонта.

    В ходе работ специалисты провели внутриреакторный контроль технологических каналов и графитовой кладки, заменили каналы системы управления и защиты, а также отремонтировали основное насосное оборудование, сообщила пресс-служба Смоленской АЭС в соцсети «ВКонтакте». На турбогенераторах выполнили капитальный ремонт цилиндров высокого и низкого давления и модернизировали оборудование.

    «С выходом третьего энергоблока на номинальную мощность Смоленская АЭС завершила ремонтную кампанию 2026 года», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе пресс-служба станции сообщила об отключении третьего энергоблока Смоленской АЭС согласно годовому графику ремонтной кампании.

    В прошлом году Смоленская АЭС продолжила функционировать без сбоев после атаки беспилотников в регионе.

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    5 ноября 2026, 19:49 • Новости дня
    Создатель легкого самолета «Танго» получил сертификат разработчика авиатехники

    Росавиация: Разработчик легкомоторного самолета «Танго» получил сертификат

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Росавиация выдала сертификат разработчика авиационной техники компании Spectra Aircraft, создавшей легкомоторный самолет «Танго», сообщило ведомство.

    Документ генеральному директору компании Ирине Макаренко вручил заместитель руководителя Росавиации Артем Кореняко, сообщается на сайте Росавиации. Сертификат позволяет разрабатывать и модифицировать легкие неакробатические самолеты вместимостью до девяти пассажиров с максимальной взлетной массой до 5,7 тыс. кг.

    В ходе сертификации специалисты Росавиации и Авиарегистра России оценили документы и провели выездную проверку конструкторского бюро в Москве и Подмосковье.

    «Для развития технологического суверенитета российского воздушного транспорта крайне важна отечественная «летающая парта», с помощью которой в нашей стране будут готовить гражданских пилотов», – заявил Кореняко. По его словам, теперь компании предстоит получить сертификат типа на самолет и сертифицировать его производство.

    Сейчас «Танго» проходит инженерные испытания, налет экспериментальных судов превысил 100 часов. В 2026 году планируется начать сертификационные испытания самолета с российским двигателем, а поставки учебным заведениям намечены на 2027 год. Ориентировочная стоимость «Танго» составляет 100 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об ускоренных темпах импортозамещения в российской авиации.

    В августе серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет.

    В июле президент Владимир Путин осмотрел этот лайнер на Иркутском авиационном заводе.

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    5 ноября 2026, 19:12 • Новости дня
    МИД сравнил отказ Венгрии от энергоресурсов из России с выстрелом себе в ногу

    МИД: Отказ Венгрии от энергоресурсов из России станет выстрелом себе в ногу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что отказ Венгрии от российских энергоресурсов станет выстрелом себе в ногу и усугубит экономический кризис.

    Заместитель министра подчеркнул, что за публичными заявлениями об отказе от российских энергоресурсов последует усугубление плачевного экономического и социального состояния в европейских странах, передает РИА «Новости». «Это выстрел себе же в ногу», – заявил Любинский.

    Дипломат выразил уверенность, что Венгрия не сможет найти более выгодных предложений, чем те, которые предоставляет Москва. При этом он указал на отсутствие практических шагов со стороны Будапешта для ведения нормального диалога в энергетической и атомной сферах.

    Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров и детально обсудить накопившиеся вопросы с венгерским правительством для выработки взаимоприемлемых решений, однако адекватной реакции от европейских партнеров до сих пор не последовало, заключил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о планах отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года.

    В мае венгерские власти стали прорабатывать долгосрочный контракт на поставку газа из Румынии для частичной замены российского топлива.

    В марте Будапешт предложил снять ограничения на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен.

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    5 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН из ОАЭ требования Москвы к претендентам

    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН Нусейбе требования Москвы к претендентам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил кандидату в генсеки ООН из ОАЭ Ланой Нусейбе требования России к претендентам на этот пост.

    «Собеседница представила свою предвыборную программу. Министр разъяснил Лане Нусейбе требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на высший ооновский пост», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    В министерстве добавили, что стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах.

    Ранее Нусейба выразила готовность поддерживать инициативы по политическому урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил о праве России потребовать от нового генерального секретаря ООН скорректировать линию секретариата по украинскому кризису.

    До этого стало известно, что экс-вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан сохранила лидерство по итогам седьмого предварительного голосования по кандидатам на пост генерального секретаря организации.

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