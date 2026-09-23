Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.18 комментариев
ЦБ сообщил о сохранении повышенного инфляционного давления в августе
Инфляционное давление в России в августе оставалось на повышенном уровне, а дальнейшая динамика цен во многом зависит от ситуации на топливном рынке, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.
«По неполным недельным данным, в августе инфляционное давление оставалось повышенным», – говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России, передает РИА «Новости». Дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от ситуации на топливном рынке.
Речь идет о суммарном масштабе прямых, косвенных и вторичных эффектов роста цен на топливо.
Базовый сценарий Центробанка предполагает постепенное восстановление производственных мощностей и нормализацию ситуации на топливном рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Росстат зафиксировал первую с весны недельную дефляцию.
Банк России пересмотрел вверх диапазон средней ключевой ставки на ближайшие годы.
Регулятор увеличил ожидания по инфляции на 2026 год до 6–7%.