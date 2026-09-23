ЦБ сообщил о сохранении повышенного инфляционного давления в августе

Усманов, Фридман и Фалалеев исключены из санкционного списка ЕС

ЕС снял санкции с российских бизнесменов Усманова и Фридмана

Tекст: Вера Басилая

Российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман, а также бывший ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев исключены из европейского санкционного списка, передает ТАСС. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

«Удаляются записи по следующим лицам и следующей организации: 673. Алишер Бурханович Усманов, 675. Михаил Маратович Фридман, 1596. Андрей Павлович Фалалеев, 620. Redbird Corporate Services Ltd», – говорится в публикации.

Помимо них, из санкционного списка исключены еще три человека в связи со смертью. Среди них бывший депутат Госдумы Юрий Швыткин, конструктор Александр Леонов и иранский военный деятель Алиреза Тангсири.

Накануне представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей из санкционного списка.

Власти Франции и Люксембурга оказали активное дипломатическое давление для отмены данных ограничений.

При этом послы европейских государств продлили персональные санкции против 3 тыс. других граждан России сразу на три года.