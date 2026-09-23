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Минобороны Эстонии решило профинансировать популяризацию срочной службы
Эстония решила выделить 365 тыс. евро на популяризацию срочной службы
Эстонское военное ведомство направит до 365 тыс. евро на субсидирование проектов, направленных на повышение готовности населения к обороне и сплочение резервистов, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.
Министерство обороны прибалтийской республики профинансирует инициативы по укреплению обороноспособности граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR. «Министерство обороны Эстонии объявило конкурс проектных субсидий на укрепление готовности населения к обороне», – говорится в сообщении.
Поддержку получат проекты, которые популяризируют срочную службу среди молодежи и способствуют сплочению членов добровольческих военизированных формирований, резервистов и ветеранов. Общий бюджет конкурса составит до 365 тыс. евро.
Средства также планируется направить на повышение готовности работодателей отпускать сотрудников на учебные сборы. В рамках проектов организаторы смогут проводить лагеря, тренинги и спортивные мероприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Эстонии Алар Карис отправил в отставку министра обороны Ханно Певкура.
Ранее эстонские военные приступили к внеплановым учениям с участием членов военизированного формирования Кайтселийт.
До этого Минобороны республики предложило разрешить иностранцам вступать в ряды вооруженных сил.