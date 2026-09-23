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    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

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    Олег Хавич Олег Хавич Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    13 комментариев
    23 сентября 2026, 17:53 • Новости дня

    Минобороны Эстонии решило профинансировать популяризацию срочной службы

    Эстония решила выделить 365 тыс. евро на популяризацию срочной службы

    Tекст: Денис Тельманов

    Эстонское военное ведомство направит до 365 тыс. евро на субсидирование проектов, направленных на повышение готовности населения к обороне и сплочение резервистов, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

    Министерство обороны прибалтийской республики профинансирует инициативы по укреплению обороноспособности граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR. «Министерство обороны Эстонии объявило конкурс проектных субсидий на укрепление готовности населения к обороне», – говорится в сообщении.

    Поддержку получат проекты, которые популяризируют срочную службу среди молодежи и способствуют сплочению членов добровольческих военизированных формирований, резервистов и ветеранов. Общий бюджет конкурса составит до 365 тыс. евро.

    Средства также планируется направить на повышение готовности работодателей отпускать сотрудников на учебные сборы. В рамках проектов организаторы смогут проводить лагеря, тренинги и спортивные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Эстонии Алар Карис отправил в отставку министра обороны Ханно Певкура.

    Ранее эстонские военные приступили к внеплановым учениям с участием членов военизированного формирования Кайтселийт.

    До этого Минобороны республики предложило разрешить иностранцам вступать в ряды вооруженных сил.

    23 сентября 2026, 12:35 • Новости дня
    ВВС Британии создали первую эскадрилью для защиты спутников

    Британские ВВС сформировали первое космическое подразделение

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Британии создали первое специализированное подразделение военно-воздушных сил для защиты космической инфраструктуры королевства.

    Основная задача новой специализированной космической эскадрильи состоит в подавлении, ослаблении и пресечении любой враждебной деятельности, направленной против британских интересов в околоземном пространстве, передает РИА «Новости».

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что сформированное подразделение оснащено передовыми технологиями, в том числе новейшими средствами радиоэлектронной борьбы. Эскадрилья способна участвовать как в наступательных, так и в оборонительных операциях.

    В начале сентября британское правительство представило новую национальную космическую стратегию на период до 2030 года. На программу планируется потратить рекордные 10,5 млрд долларов, из которых более трети пойдет на развитие профильного потенциала вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте британский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем.

    В прошлом году британская разведка наткнулась на российскую космическую оборону.

    В 2024 году глава ВВС Британии предложил усилить противовоздушную оборону НАТО атакующим потенциалом.

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    23 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Российские дроны получили автономную систему оптической навигации «Сусанин»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные начали применять автономную оптическую систему навигации «Сусанин» для беспилотников, позволяющую аппаратам ориентироваться без связи с оператором и сигнала GPS, сообщил военкор Андрей Филатов.

    Вооруженные силы России начали применять систему автономной оптической навигации «Сусанин» для дронов, передает «Газета.Ru». Эта технология позволяет беспилотникам выполнять полетные задания даже при отсутствии связи с оператором и сигнала GPS.

    «Есть сейчас система навигации по подстилающей поверхности «Сусанин», про которую украинские спецслужбы знают и активно ищут ее создателя. Она позволяет нашим «Гераням» лететь без радиомаяков, ориентируясь по подстилающей поверхности», – заявил Филатов.

    Журналист отметил, что для реактивных БПЛА «Герань» значительную угрозу представляет многоуровневая оборона противника. Однако после преодоления первых 100 км от линии боевого соприкосновения беспилотники летят относительно спокойно, и количество сбитых аппаратов минимально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Киев остался без электричества после атаки реактивных беспилотников «Герань».

    Российские войска поразили этими дронами логистический склад ВСУ в Гостомеле.

    Военный эксперт Юрий Кнутов отметил недосягаемость новых модификаций аппаратов для украинских зенитных комплексов.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    22 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Bloomberg: Литва может помешать сделке Трампа с Белоруссией по удобрениям

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение Вильнюса сохранить запрет на перевозку калийных удобрений через территорию Евросоюза может осложнить планы президента США Дональда Трампа по закупкам у Минска, пишет Bloomberg.

    Литовские власти не намерены пересматривать действующие ограничения на транспортировку белорусского калия, передают «Вести». Как пишет Bloomberg, сохранение жесткой санкционной политики способно сорвать крупное соглашение между Вашингтоном и Минском.

    Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отметил, что прибалтийская республика не видит поводов для смягчения позиции Евросоюза. «Мы рассматриваем это как вопрос двусторонних отношений, который нас напрямую не касается», – заявил глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил об отгрузке отечественной продукции в Соединенные Штаты.

    В конце прошлого года Литва отказалась пропускать белорусские удобрения через Клайпедский порт из-за сохранения санкций Евросоюза.

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    22 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Химический гигант Ineos остановил три завода в Англии из-за высоких цен на газ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Химическая корпорация Ineos приостанавливает работу трех своих заводов в Англии из-за экстремально высоких цен на природный газ, сообщает Би-би-си со ссылкой на владельца промышленной группы британского бизнесмена Джима Рэтклиффа.

    Рэтклифф заявил о закрытии производств из-за неконкурентоспособности в условиях энергетического кризиса, передает ТАСС. «Нас вынуждают законсервировать некоторые из самых эффективных производств в Европе, но при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в восемь раз выше, чем в Китае, мы просто не можем конкурировать», – сказал владелец промышленной группы.

    На заводах в Халле выпускают сырье для лекарств, косметики, одежды, взрывчатки и стройматериалов. Газ является критически важным компонентом для этих процессов. Остановка затронет около тысячи человек, включая 245 непосредственных сотрудников предприятий.

    Во время простоя рабочие места будут сохранены. За этот период Ineos планирует заключить долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа из США, что может занять до года. Два завода уже прекратили работу, третий остановится в ближайшие дни.

    Напомним, стоимость газа в Европе достигла пятимесячных максимумов.

    Упадок британской химической отрасли поставил под угрозу выпуск стратегически важных товаров.

    Темпы закрытия химических мощностей в регионе выросли в шесть раз.

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    23 сентября 2026, 09:04 • Новости дня
    Ростех вывел на рынок полностью отечественный комплекс IGLA

    Ростех представил модульный стрелковый комплекс IGLA для охоты и спорта

    Tекст: Мария Иванова

    Госкорпорация Ростех представила на рынке полностью отечественный стрелковый комплекс IGLA с модульной винтовкой и линейкой из пяти патронов, призванный заменить импортные аналоги для охотников и спортсменов.

    Госкорпорация Ростех вывела на рынок стрелковый комплекс IGLA, который призван заменить ряд иностранных аналогов и целиком основан на отечественных решениях, сообщается в публикации на канале Ростеха.

    В состав комплекса вошла модульная винтовка, которую можно быстро разбирать на две части и собирать обратно одним движением, а также пять видов патронов бренда IGLA, образующих единую экосистему для максимально эффективного поражения целей охотниками и спортсменами.

    Эксперт по охотничьему оружию и профессиональный охотник Евгений Спиридонов пояснил, что конструкция винтовки во многом стала результатом санкций, поскольку до их введения в России не было массового производства стволов из нержавеющей стали, и назвал новый комплекс примером импортозамещения, когда отечественное решение превосходит прежние варианты.

    Для винтовки подготовлены специально разработанные прицелы и другой необходимый обвес, а линейка включает пять вариантов патрона 308 Win (7,62х51 мм) с разными пулями: охотничьи SP 150, Shakal 141, Shakal 160, Rocket 116 и спортивный Match 160.

    По данным Ростеха, новый скоростной патрон Rocket обеспечивает на дистанции сто метров кучность, сопоставимую с лучшими охотничьими винтовками премиального класса, что позволяет уверенно поражать даже небольшие цели на расстояниях до четырехсот метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Ростех сообщил о создании винтовки, способной поразить цель с предельной точностью.

    В апреле Ростех представил патрон IGLA повышенной точности для охоты и спортивной стрельбы.

    В прошлом году Ростех заявил об успешном боевом применении антидроновых патронов линейки IGLA.

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    22 сентября 2026, 20:02 • Новости дня
    Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Bloomberg: Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные скорректировали алгоритмы искусственного интеллекта и процедуры целеуказания после трагического удара по школе в Иране, унесшего жизни 182 человек, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

    Американское военное командование, отвечающее за боевые операции на Ближнем Востоке, внесло множественные изменения в свою процедуру определения цели для нанесения ударов и расширило использование ИИ, чтобы проверять разведданные, после смертоносного удара по школе в Минабе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    В частности, были добавлены новые открытые источники данных для более точного отслеживания местонахождения гражданских лиц. Также внесены десятки корректировок в работу программы управления боем Maven Smart System, созданной компанией Palantir Technologies Inc.

    Именно эта программа была использована при определении тысячи целей для нанесения первого массированного удара по Ирану 28 февраля.

    Искусственный интеллект теперь будет проверять дополнительные данные для уточнения функции здания.

    Некоторые чиновники из оборонной сферы и эксперты в частном порядке предупреждают, что шансы на повторение инцидента в Минабе все еще высоки.

    По предварительным выводам расследования, в программе содержались неверные и неактуальные сведения о здании школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи Пентагона выявили фатальную роль искусственного интеллекта при ударе по школе в иранском Минабе.

    Трагедия также произошла из-за серьезных системных просчетов при обмене разведданными внутри ведомств США.

    Американская армия впервые массово применила нейросети для выбора целей в ходе февральских атак на Иран.

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    23 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    В Италии объяснили стремление Европы развязать войну с Россией

    L’AntiDiplomatico: Европе необходима война с Россией ради собственного выживания

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны Запада рассматривают прямое вооруженное столкновение с Москвой как единственный способ спасения собственной экономики, сообщил в статье для L’AntiDiplomatico итальянский профессор Винченцо Коста.

    Европейские государства попытаются спровоцировать конфликт из-за провала санкционной политики, заявил Коста, передает РИА «Новости». Высокие цены на газ и дизельное топливо серьезно истощают население западных стран.

    «Без доступа к российским ресурсам ей очень скоро придет конец. Для ЕС война необходима, и он будет пытаться развязать ее любой ценой», – говорится в публикации L’AntiDiplomatico.

    Аналитик подчеркивает, что Москва успешно справляется с введенными ограничениями и активно переориентирует свои рынки на Восток. В этих условиях западные лидеры будут вынуждены действовать максимально быстро для эскалации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство НАТО сменило формат применения авиации над Балтикой на боевой.

    Военные эксперты спрогнозировали подготовку ресурсов Североатлантического альянса к конфликту к 2030 году.

    Глава российской делегации в Вене Юлия Жданова заявила о подготовке Европы к полномасштабной войне.

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    22 сентября 2026, 20:50 • Новости дня
    Силы ПВО за день сбили 17 украинских дронов

    Силы ПВО за день сбили 17 украинских дронов над тремя регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские системы ПВО за 12 часов уничтожили 17 украинских дронов над тремя регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны.

    Российские силы противовоздушной обороны в течение вторника успешно перехватили и ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, направленных Вооруженными силами Украины, сообщает Минобороны в Max.

    Вражеские дроны были сбиты в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Атаки зафиксированы над территориями Курской и Белгородской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с понедельника на вторник дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 297 украинских беспилотников.

    Дроны ВСУ пытались поразить промышленные объекты в Самарской области.

    Из-за атаки БПЛА в самой Самаре оказались повреждены жилые дома и автомобили.

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    23 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    В парламенте Армении раскрыли истинные цели Европы по отношению к стране

    Армянский депутат Хачатрян: Европа использует Армению для конфронтации с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат парламента Армении от оппозиционного блока «Армения» Севак Хачатрян заявил об интересе европейских стран к Еревану исключительно ради создания конфронтации с Россией.

    Еревану не следует поддаваться на требования европейских государств, стремящихся оторвать республику от Москвы, заявил Хачатрян. По словам парламентария, ухудшение отношений с российской стороной неизбежно приведет к экономическим проблемам, передает РИА «Новости».

    «Эти люди не могут понять, что мы нужны Европе, европейским государствам настолько, насколько мы можем навредить России или полностью от нее оторваться, в противном случае мы неинтересны», – подчеркнул Хачатрян.

    Оппозиция предупреждает о риске резкого подорожания газа для потребителей в Армении. Хачатрян назвал попытки армянских властей выпрашивать топливо у других стран результатом бездарной внешней политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центрального банка Армении Мартин Галстян назвал катастрофой возможный рост стоимости российского топлива.

    Ранее МИД России предупредил Ереван о риске отмены льготных поставок газа из-за курса на вступление в Евросоюз. До этого официальный представитель ведомства Мария Захарова указала на использование республикой связей с Москвой исключительно для финансирования западного курса.

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    23 сентября 2026, 09:53 • Новости дня
    Азия обогнала Европу по закупкам американского СПГ

    США второй месяц подряд экспортировали в Азию больше СПГ, чем в Европу

    Tекст: Мария Иванова

    Объем экспорта американского сжиженного природного газа в страны Азии в июле вновь превысил поставки в Европу на фоне ближневосточного конфликта.

    В июле 2026 года Соединенные Штаты экспортировали 14,7 млрд кубометров сжиженного природного газа, при этом основным направлением поставок стала Азия, передает ТАСС.

    Общий объем экспорта в июле снизился на 0,4% по сравнению с июнем, однако оказался на 18,7% больше показателей июля прошлого года. Основными покупателями американского газа стали Египет, Нидерланды, Индия, Япония и Италия.

    Доля поставок в азиатские страны достигла 38,8%, что обусловлено выбытием объемов из Катара и ОАЭ из-за кризиса на Ближнем Востоке. Отгрузки в Европу при этом снизились до 38,7%.

    Всего за первые семь месяцев текущего года экспорт СПГ из США составил 104,3 млрд кубометров, превысив прошлогодний показатель на 23%. Поставки на азиатский рынок выросли на 89%, а транспортировка газа в Африку увеличилась в 2,2 раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эксперты S&P Global предсказали России выгоду от ограничений на экспорт американского СПГ.

    Весной аналитики спрогнозировали рекордный рост поставок сжиженного газа из США в европейские страны.

    Зимой Соединенные Штаты установили исторический рекорд по экспорту топлива по итогам прошлого года.

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    23 сентября 2026, 09:02 • Новости дня
    GIE: Уровень заполненности газовых хранилищ Европы обновил исторический минимум

    Запасы газа в подземных хранилищах Евросоюза показали рекордно низкий уровень

    Tекст: Мария Иванова

    Средняя заполненность подземных хранилищ газа в странах Евросоюза превысила отметку в 70%, но при этом показатель остался на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

    По состоянию на 21 сентября европейские страны закачали в свои подземные хранилища 0,2 млрд кубометров газа. В результате общая заполненность достигла 70,14%, что на 15,58 процентного пункта ниже среднего значения на эту дату за последние пять лет, передает РИА «Новости».

    Представители Газпрома ранее предупреждали, что при сохранении текущих темпов закачки уровень запасов к 1 октября не превысит 75%. Недостаток топлива на фоне высоких цен создает значительные риски для надежного обеспечения европейских потребителей предстоящей зимой.

    Изначально регламент Еврокомиссии требовал от стран Евросоюза заполнить хранилища на 90% к 1 ноября. Однако из-за кризиса вокруг Ормузского пролива цель снизили до 80%, а позднее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен допустила смягчение норматива до 75% для отстающих государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заполненность ПХГ в Европе осталась на историческом минимуме.

    Весной Газпром зафиксировал рекордно низкие объемы закачки топлива в европейские хранилища.

    В марте уровень запасов газа в странах ЕС снизился до 28,5%.

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    23 сентября 2026, 06:15 • Новости дня
    ТОФ провел учения в Южно-Китайском море

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Южно-Китайском море прошли учения Тихоокеанского флота, в них принимали участие палубные вертолеты, сообщили во флотской пресс-службе.

    В составе отряда были фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Печенга», указали в ТОФ, передает РИА «Новости».

    В учениях задействовали палубные вертолеты Ка-27, они были посвящены противороботовой обороне.

    Корабли совместно отработали морской бой с беспилотниками условного противника, зенитная артиллерия и крупнокалиберные пулеметы отразили атаки безэкипажных катеров и БПЛА.

    Также вертолеты Ка-27 провели разведывательную миссию с поиском подводных целей. После этого по условной подлодке противника расчеты «Шапошникова» условно применили противолодочное оружие.

    Ранее корвет ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» условно поразил подлодку противника торпедным оружием в Японском море.

    В августе большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» в Японском море отработал поиск и уничтожение подводной лодки условного противника.

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    23 сентября 2026, 08:25 • Новости дня
    США провели летное испытание корпуса термоядерной боеголовки W93

    США испытали корпус новой термоядерной боеголовки W93 впервые за 40 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Соединенные Штаты провели летное испытание корпуса перспективной термоядерной боеголовки W93 для измерения аэродинамической нагрузки, сообщило Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA).

    Запуск состоялся с использованием метеорологической зондирующей ракеты Atrax. Основной задачей испытания стало измерение аэродинамической нагрузки на кожух боеголовки при входе в атмосферу, передает «Интерфакс».

    Полученные результаты будут использованы при проектировании неядерных компонентов W93. Разработкой занимаются специалисты Национальных лабораторий Sandia.

    W93 стала первой за почти 40 лет новой термоядерной боеголовкой, разрабатываемой в США. Программа создания стартовала в мае 2022 года в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико.

    Ожидается, что серийное производство боеголовки начнется в середине 2030-х годов. Планируется, что W93 будут установлены на межконтинентальные баллистические ракеты стратегических подводных лодок класса Columbia.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом ВМС США собрались создать первую за 40 лет ядерную боеголовку.

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    23 сентября 2026, 10:07 • Новости дня
    Бундесвер закупил партию дронов-камикадзе на 275 млн евро

    Германия одобрила поставку ударных беспилотников бригаде Бундесвера в Литве

    Tекст: Мария Иванова

    Старший вице-президент компании Stark Defence Йозеф Кранаветфогль сообщил о подготовке первой передачи боевых дронов-камикадзе Вооруженным силам Германии.

    Немецкий стартап в ближайшее время начнет передачу ударных беспилотных аппаратов Бундесверу в рамках масштабного оборонного заказа, передает ТАСС.

    Первая партия стоимостью 275 млн евро отправится в Литву для оснащения дислоцированной там бригады. Ожидается, что беспилотники будут задействованы в ноябрьских учениях НАТО, во время которых аппараты смогут летать без взрывчатки и возвращаться на базу. Общая сумма рамочного контракта со стартапом достигла 2,9 млрд евро.

    Ударный беспилотник Virtus способен находиться в воздухе более часа и преодолевать расстояние до 130 км. Представитель компании подчеркнул, что аппараты не предназначены для замены тяжелой техники, однако применение искусственного интеллекта для управления роем дронов поможет военным компенсировать нехватку личного состава.

    Компания Stark Defence была основана в 2024 году, ее штаб-квартира располагается в Берлине, а производственные площадки работают в Великобритании, Швеции, Греции и на Украине. Точное число заказанных Германией дронов не раскрывается, однако стоимость одного аппарата оценивается менее чем в 100 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной немецкая пресса сообщила о нехватке личного состава и средств ПВО у бригады Бундесвера в Литве. В

    прошлом году военное ведомство Германии планировало наделить военнослужащих правом самостоятельно сбивать коммерческие беспилотники над оборонными объектами.

    В начале прошлого года концерн Rheinmetall передал Вооруженным силам первую специализированную бронемашину для борьбы с дронами.

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    23 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Дмитриев допустил энергетические локдауны в Евросоюзе

    Дмитриев предрек Евросоюзу энергетические локдауны из-за ошибок бюрократов

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев спрогнозировал скорые энергетические локдауны в странах Евросоюза из-за неверных решений местных чиновников.

    Дмитриев спрогнозировал скорое наступление энергетического кризиса в европейских странах. По его мнению, ситуация усугубится из-за некомпетентности местных чиновников, передает РИА «Новости».

    «Конец эпохи доступной мобильности в ЕС – начало энергетических локдаунов, вызванных неизменно ошибочными решениями евробюрократов по энергетике», – написал Дмитриев в социальной сети X.

    Таким образом глава РФПИ отреагировал на публикацию сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель. Ранее она заявила, что стоимость бензина на уровне трех евро за литр означает конец доступной мобильности для немецких граждан.

    В начале года Вайдель предупредила о крахе немецкой бизнес-модели из-за нехватки российских энергоресурсов.

    Дмитриев констатировал критическую зависимость немецкой промышленности от поставок российского газа.

    Также Дмитриев спрогнозировал масштабное энергетическое цунами в европейских странах и Британии.

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    В Добропольский котел попали элитные соединения ВСУ

    Еще один котел для ВСУ создали российские войска в зоне спецоперации. В каком районе и какие именно соединения противника попали в оперативное окружение – и какое значение их разгром будет иметь для операции по освобождению Славянска и Краматорска? Подробности

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    США готовятся предать американские принципы создания боевых кораблей

    Ряд профильных СМИ утверждают, что США готовятся принять беспрецедентное решение – строить свои боевые корабли на верфях за рубежом. Никогда ранее ничего подобного не происходило. О каких именно кораблях идет речь, почему эта идея на самом деле выглядит фантастически и что может побудить Пентагон все-таки пойти по такому пути? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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