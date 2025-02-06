Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.0 комментариев
Rheinmetall передал бундесверу первую бронемашину против дронов
Boxer Skyranger 30 поступила в бундесвер для испытаний и сертификации
Немецкий концерн Rheinmetall передал бундесверу первую бронемашину Boxer Skyranger 30, предназначенную для противодействия атакам дронов, которая вскоре пройдет испытания.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в конце января предоставил бундесверу (ВС Германии) первый образец бронемашины Boxer Skyranger 30, сообщает ТАСС. Эта машина предназначена для защиты от беспилотников. Ожидается, что военные в ближайшее время проведут испытания нового оборудования, после чего она будет сертифицирована для использования в бундесвере.
Boxer Skyranger 30 представляет собой гибридный вариант бронемашины GTK Boxer. Она вооружена револьверной пушкой калибра 30 мм, управляемыми ракетами класса земля – воздух и сенсорным оборудованием. В компании Rheinmetall отметили, что опытный образец пока оснащен ракетами от систем Stinger, но в будущем планируется переоборудовать его новыми антидронными снарядами.
В пресс-релизе Rheinmetall подчеркивается, что система противовоздушной обороны Boxer Skyranger 30 компенсирует недостающие возможности в ПВО, сочетая мобильность, броню, гибкость и точность для противодействия растущим угрозам безопасности. В рамках инициативы European Sky Shield компания также сообщает о заинтересованности ряда европейских стран в приобретении данной технологии. Нидерланды готовы закупить 22 таких машины, а Австрия, Дания и Венгрия проявляют интерес к установленной на платформе пулеметной башне Skyranger 30.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил о возможной причастности России к диверсии, целью которой был глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. На фабрике Rheinmetall в Мурсии, производящей снаряды для Украины, произошел взрыв на пороховом складе, причины которого пока уточняются. Rheinmetall поставил на Украину первую БМП Lynx.