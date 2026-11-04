Четыре нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

Reuters: Четыре нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузе

Tекст: Катерина Туманова

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что четыре нефтяных танкера были уничтожены после подрыва на морских минах при попытке пройти по маршруту, который считается запрещенным к югу от ключевого водного пути – Ормузского пролива, передает Reuters.

В своем заявлении КСИР сообщил, что танкеры все еще горят, добавив, что были захвачены еще два судна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военно-морские силы КСИР заявили о возгорании 11 танкеров-нарушителей в Ормузском проливе с 25 октября. В воскресенье КСИР сообщил о подрыве на морских минах двух нефтяных танкеров-нарушителей. Нефтяной танкер 31 октября подорвался на мине и загорелся в Ормузе.