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Четыре нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе
Reuters: Четыре нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузе
Четыре нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе и загорелись после попытки пройти по запрещенному маршруту, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что четыре нефтяных танкера были уничтожены после подрыва на морских минах при попытке пройти по маршруту, который считается запрещенным к югу от ключевого водного пути – Ормузского пролива, передает Reuters.
В своем заявлении КСИР сообщил, что танкеры все еще горят, добавив, что были захвачены еще два судна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военно-морские силы КСИР заявили о возгорании 11 танкеров-нарушителей в Ормузском проливе с 25 октября. В воскресенье КСИР сообщил о подрыве на морских минах двух нефтяных танкеров-нарушителей. Нефтяной танкер 31 октября подорвался на мине и загорелся в Ормузе.