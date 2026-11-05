Активистка Райски допустила введение в Финляндии женской мобилизации

Tекст: Дарья Григоренко

Финские власти рассматривают возможность призыва женщин на военную службу ради увеличения численности вооруженных сил. Соответствующим мнением поделилась местная активистка Салли Райски, передает ТАСС.

«Женская мобилизация абсолютно реальна. Говоря про Финляндию, уже в 2025 году в парламенте это уже обсуждалось. Во-первых, потому что в армии нужны люди. Финляндия сейчас набирает людей в армию. А во-вторых, во всей Европе такие понятия, что между мужчинами и женщинами равноправие. При том, что на сегодняшний момент на самом деле уже по документам и не разобраться, кто мужчина, и кто женщина», – пояснила Райски.

Активистка также добавила, что в других странах Евросоюза в настоящее время ведется аналогичная работа по привлечению женщин в ряды вооруженных сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду европейские СМИ со ссылкой на проект программы Еврокомиссии сообщили о неспособности Евросоюза достичь целей милитаризации к 2030 году.

На прошлой неделе бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил об осознании Европой поражения на Украине после телефонного разговора лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России Владимиром Путиным.

В прошлом месяце жители столицы Австрии устроили демонстрацию против милитаризации Европы и антироссийских санкций.