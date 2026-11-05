Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
В пещере в Испании нашли 280 наскальных гравюр возрастом 19 тыс. лет
В пещере в Испании нашли 280 гравюр возрастом более 19 тыс. лет
Археологи обнаружили в популярной у туристов пещере в Испании сотни наскальных гравюр, возраст которых оценивается по меньшей мере в 19 тыс. лет.
В пещере Кова-де-ла-Фонт-Майор к западу от Барселоны обнаружена галерея из сотен выгравированных мотивов и десятков изображений доисторических животных, пишет New Scientist.
Сотрудник Каталонского института палеоэкологии человека Хосеп Мария Вержес случайно заметил наскальные рисунки, обратив внимание на группу туристов, вышедших из небольшого бокового прохода. «Поскольку я впервые работал на этом объекте и не был знаком с этой боковой галереей, я пошел посмотреть», – рассказал он.
Посветив на стену фонариком, ученый увидел среди современных надписей вертикальные линии и фигуру лошади, выполненную в палеолитическом стиле. Всего в галерее найдено 280 мотивов, включая 55 фигур животных. Возраст гравюр оценивается более чем в 19 тыс. лет.
Сотрудница института Мириам Салас-Алтес отметила фигуру самки оленя, склонившую голову к естественной трещине в камне. По мнению исследователей, трещина символизирует воду, что делает эту сцену одним из древнейших изображений воды в искусстве. Пол Такон из Университета Гриффита в Австралии добавил, что находка восполняет большой пробел в знаниях о распространении палеолитического искусства в Западной Европе.
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