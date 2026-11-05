Американский рабочий нашел клад золотых монет при чистке водостока

В США рабочий нашел стеклянные банки с золотыми и серебряными монетами

Tекст: Дарья Григоренко

Владельцы фермы в американском штате Теннесси наняли мужчину для очистки водостоков, который случайно обнаружил заделанный у каменной стены клад. Находясь на лестнице, рабочий заметил отблеск на размытой дождем земле у основания ограды, где показались металлические крышки, пишет AgWeb.

Под землей оказались спрятаны пять стеклянных банок, доверху наполненных старинными деньгами конца XIX – начала XX века. В тайнике находились золотые монеты США, отчеканенные до 1933 года, а также серебряные доллары серий Morgan и Peace.

«Я почти сразу понял, что монеты настоящие», – рассказал выкупивший коллекцию дилер из Нэшвилла Кайл Данбар. По его словам, специфический запах и патина на металле полностью подтверждали историю происхождения находки.

Эксперт приобрел клад за значительную сумму, позволившую новым хозяевам фермы компенсировать весомую часть расходов на покупку недвижимости. Специалисты полагают, что ценности пролежали в земле несколько десятилетий, а закопать их мог предыдущий владелец участка, который жил один и скончался незадолго до продажи дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом спасатели извлекли из ямы в тунисской провинции Кайруан тела троих искателей древних кладов.

В марте во время спасательных раскопок в Торжке археологи наткнулись на сосуд с сотнями спрятанных в годы революции золотых монет.

