Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
NYT: США сократили помощь Украине почти до нуля
Администрация президента США Дональда Трампа сократила объем помощи Украине на 99%, одновременно стремясь наладить более тесные отношения с Россией, пишет The New York Times (NYT).
Как отмечает NYT, ухудшение отношений между Киевом и Вашингтоном проходило постепенно и сопровождалось рядом неудач и унижений для украинской стороны, передает ТАСС.
Издание отмечает, что уже через месяц после вступления Трампа в должность в Белом доме прошла встреча, во время которой украинский лидер Владимир Зеленский был унижен. Администрация США, по оценке издания, в этот период активно добивалась расположения Москвы, что совпало с резким сокращением поддержки Киева.
Ранее американский лидер заявил о возможности Украины воевать только благодаря США.
Газета Politico писала о снижении интереса президента США к Украине.