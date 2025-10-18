МККК решил адресно посещать российских военнопленных на Украине

Умерла актриса сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»

Театр «На Литейном» сообщил о смерти актрисы Людмилы Егоровой

Tекст: Елизавета Шишкова

О смерти заслуженной артистки сообщил Театр «На Литейном» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В сообщении отмечается: «С прискорбием сообщаем, что 15 октября не стало актрисы Театра »На Литейном« Людмилы Ивановны Егоровой».

Артистка начала свой путь в искусстве в восемнадцать лет на студии «Ленфильм», где ассистенты режиссера Александра Иванова пригласили ее на роль Варюхи в фильме «Поднятая целина». После окончания Ленинградского Государственного института театра, музыки и кино в 1964 году она пришла в Театр драмы и комедии, который ныне носит название Театр «На Литейном».

В официальном сообщении театра подчеркивается: «Органичная, многогранная, женственная, с особым неповторимым обаянием, она поражала зрителей своим дарованием: как в первой роли в спектакле «Недотрога», так и в последующих работах». Среди ее значимых театральных работ – спектакли «Мораль Пани Дульской», «Женитьба Белугина», «Том – большое сердце», «Чужая кровь», «Мера за меру», «Собачье сердце».



Также Егорова сыграла ряд ролей в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Опера-3. Хроники убойного отдела», «Тайны следствия».

Театр «На Литейном» выразил глубокие соболезнования родным и близким, отметив, что Егорова до последних дней радовала зрителей своей игрой и останется в памяти поклонников и истории театра. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.

