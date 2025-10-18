Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.11 комментариев
МККК решил адресно посещать российских военнопленных на Украине
Международный Комитет Красного Креста продолжит посещать россиян на украинской территории по запросу российской стороны, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
МККК заявил, что продолжит посещение российских военнопленных, сказала Москалькова РИА «Новости».
У России будет возможность обращаться к МККК «с просьбой по конкретным лицам с их посещением».
Ранее представитель МККК заверил Москалькову, что у вывезенных киевским режимом жителей Курской области якобы есть все нужное для проживания.