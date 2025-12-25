Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.9 комментариев
Умерла народная артистка России Вера Алентова
Народная артистка России Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Театре имени Пушкина, где она прослужила 60 лет (фото: )
Вера Алентова была российской актрисой. Свой творческий путь она начала в школе-студии МХАТ, наиболее известна по роли Катерины Тихомировой в фильме «Москва слезам не верит», снятым ее мужем Владимиром Меньшовым и вышедшем на экраны в 1979 году. Картина была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» (фото: Михаила Строкова/Фотохроника ТАСС)
Несмотря на большой успех фильма «Москва слезам не верит» в России и за рубежом, перед выходом в прокат Меньшов столкнулся с претензиями из-за откровенных сцен. Однако фильм так понравился генсеку Леониду Брежневу, что картина все же дошла до советского зрителя (фото: А.Кученков/РИА Новости)
Вера Алентова сияла и в постсоветском кинематографе. В частности, культовой стала лента «Ширли-Мырли», где она снялась в одной из главных ролей (фото: Галина Кмит/РИА Новости)
При этом вся семья Веры Алентовой была так или иначе связана с кинематографом (фото: Владимир Вяткин/РИА Новости)
Не меньше удивительных ролей Алентова подарила и театральной сцене. Ее первой ролью на сцене стала Райна Петкова в спектакле «Шоколадный солдатик» под руководством Бориса Равенских (фото: Александр Куров/ТАСС)
Алентова стала одной из наиболее узнаваемых актрис отечественной сцены. Критики всегда отмечали ее глубокую работу над каждой ролью (фото: Владимир Астапкович/ТАСС)