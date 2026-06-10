В Самарской области десять поездов задержались из-за отключения контактной сети

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент с отключением электричества привел к сбою в расписании движения железнодорожного транспорта в регионе. В Куйбышевской железной дороге уточнили, что проблемы возникли утром, передает РИА «Новости».

«В 7.41 (6.41 мск) в связи с отсутствием напряжения в контактной сети на станции Кряж допущена задержка пассажирских поездов… Отклонение от графика составляет до полутора часов», – заявили представители компании.

Среди задержанных оказались составы, следующие по маршрутам Адлер – Чита, Петербург – Самара, Москва – Самара и Москва – Орск. Кроме того, отменен один пригородный маршрут и задержаны несколько электричек, курсирующих между местными станциями.

Специалисты принимают все необходимые меры для восстановления графика и сокращения времени опоздания составов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года из-за отключения напряжения контактной сети в Рязанской области задержались 11 пассажирских поездов.

В августе прошлого года падение обломков беспилотника в районе самарской станции Кряж привело к отставанию от графика десяти составов.

Весной 2024 года движение поездов под Самарой остановилось в результате подрыва опор железнодорожного моста.