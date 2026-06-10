После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.2 комментария
В Самарской области десять поездов задержались из-за отключения контактной сети
В Самарской области произошла задержка пассажирских и пригородных поездов из-за отсутствия напряжения в контактной сети на станции Кряж, сообщили в Куйбышевской железной дороге.
Инцидент с отключением электричества привел к сбою в расписании движения железнодорожного транспорта в регионе. В Куйбышевской железной дороге уточнили, что проблемы возникли утром, передает РИА «Новости».
«В 7.41 (6.41 мск) в связи с отсутствием напряжения в контактной сети на станции Кряж допущена задержка пассажирских поездов… Отклонение от графика составляет до полутора часов», – заявили представители компании.
Среди задержанных оказались составы, следующие по маршрутам Адлер – Чита, Петербург – Самара, Москва – Самара и Москва – Орск. Кроме того, отменен один пригородный маршрут и задержаны несколько электричек, курсирующих между местными станциями.
Специалисты принимают все необходимые меры для восстановления графика и сокращения времени опоздания составов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года из-за отключения напряжения контактной сети в Рязанской области задержались 11 пассажирских поездов.
В августе прошлого года падение обломков беспилотника в районе самарской станции Кряж привело к отставанию от графика десяти составов.
Весной 2024 года движение поездов под Самарой остановилось в результате подрыва опор железнодорожного моста.