Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта.4 комментария
Движение поездов под Самарой остановилось из-за подрыва опоры моста
Движение поездов приостановлено на перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области, по предварительной информации, из-за подрыва опор моста через реку, сообщили в экстренных службах.
В пресс-службе Куйбышевской железной дороги ранее сообщили, что движение поездов приостановлено «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», передает РИА «Новости».
Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. Из расписания вывели часть пригородных поездов.