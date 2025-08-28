В Самарской области десять поездов задержались из-за обломков дрона

Украинский журналист оскорбил президента Польши в прямом эфире польского ТВ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Польские политики потребовали извинений от Киева после того, как украинский активист и журналист Виталий Мазуренко в прямом эфире телеканала Polsat News оскорбил президента страны Кароля Навроцкого, передает РИА «Новости».

Мазуренко использовал тюремный жаргон, сравнив Навроцкого с криминальным авторитетом, что вызвало возмущение ведущей. Она потребовала от Мазуренко извинений, однако тот не только отказался, но и вновь оскорбил президента, а также обвинил ведущую в «антиукраинской пропаганде», после чего его отключили от эфира.

Инцидент вызвал широкий резонанс среди польских политиков. Экс-заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) призвал Мазуренко «поблагодарить за гостеприимство» и отправиться на фронт, чтобы «по-настоящему поддержать свою родину». Советник польского президента Блажей Побожи заявил, что выступление Мазуренко лишь подтверждает необходимость ужесточения правил выдачи гражданства Польши для украинцев.

Скандал произошел вскоре после заявления президента Польши Кароля Навроцкого о необходимости приравнять бандеровскую символику к фашистской на законодательном уровне.

