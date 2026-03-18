Российские штурмовики выбили ВСУ из села Сопычь в Сумской области
Подразделения группировки войск «Север» продолжили создание полосы безопасности, освободив населенный пункт Сопычь в Сумской области.
Штурмовые отряды продолжают вести ожесточенные бои и продвигаться вглубь территории противника на двух направлениях, сообщил канал группировки в Max.
Военнослужащим удалось освободить село Сопычь, выбив оттуда бойцов территориальной обороны, а общее продвижение на Сумском участке составило до 400 метров.
В районе Храповщины огневым поражением была фактически уничтожена разведывательная рота 47-й бригады ВСУ, укомплектованная националистами с боевым опытом. Родственники погибших заявили о невозможности эвакуации тел, данные о потерях сообщил единственный выживший военнослужащий, находящийся в госпитале.
Также вскрылись факты коррупции со стороны командира 43-й бригады Ярослава Лысенко, использовавшего обученных в странах НАТО солдат для личных нужд. Вместо участия в боевых действиях бойцы занимались ремонтом недвижимости родственников офицера в Черкассах и благоустройством его дачного участка.
На Харьковском направлении российские силы продвинулись в районах Волчанских Хуторов и на Великобурлукском участке, улучшив тактическое положение. Суммарные потери украинской стороны за сутки превысили 210 человек, также уничтожено множество техники, включая американские бронемашины и артиллерийские системы.
Ранее штурмовые группы на Сумском направлении продвинулись на 250 метров вглубь обороны противника. Группировка войск «Север» продолжила формирование полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.