Tекст: Валерия Вербинина

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард по поручению главы Белого дома приказала проверить деятельность подконтрольных американским властям биолабораторий. Стоило Трампу издать указ о прекращении потенциально опасных экспериментов с вирусами, как неожиданно выяснилось, что такие эксперименты отнюдь не являются плодом воображения конспирологов и что они производились в более чем 120 лабораториях за пределами США.

Как заявила Габбард, для начала ее команда собирается «определить, где именно находятся эти лаборатории, какие патогены они содержат и какие исследования проводятся», а затем «положить конец опасным исследованиям… которые угрожают здоровью и благополучию американского народа и всего мира».

По словам представителей ведомства Габбард, лаборатории, о которых идет речь, расположены в более чем 30 странах. При этом более трети (40 с лишним) этих объектов находится на территории Украины, то есть по соседству с Россией, и исследования в них велись годами. Известно, что только с 2014 по 2023 год на эти эксперименты (искусственные мутации вирусов, которые усиливают их свойства и скорость передачи) было потрачено более 1,4 млрд долларов.

Россия неоднократно и много лет требовала урегулировать вопросы, связанные с военно-биологической деятельностью американских структур на территории Украины. Не далее как в апреле текущего года зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял о наличии доказательств производства компонентов биологического оружия в западных биолабораториях на Украине.

Как говорил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, в настоящее время генетика достигла таких высот, что позволяет модифицировать уже имеющиеся и создавать новые вирусы. Биологическое оружие становится глобальной угрозой. А для России американские биолаборатории на Украине представляют непосредственную угрозу. Минобороны России сообщало, что

Пентагон в ходе экспериментов пытается получить популяции насекомых, которые смогут переносить заболевания, не распространяющиеся ими в естественных условиях, таких как лихорадка Эбола, гепатит B, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром.

Собственно говоря, у американцев при желании вполне хватило бы сил и средств устроить аналогичные заведения у себя – но они предпочитают проводить эксперименты подальше от дома, причем в качестве подопытных кроликов на Украине используются, как сообщил Ковальчук, пациенты психиатрических больниц. В США провернуть нечто подобное практически невозможно, а тому, кто попытался бы, грозили бы серьезные неприятности со стороны закона. На Украине же возможно многое, что было бы немыслимо в Америке, к тому же за работу исследователей там можно платить гораздо меньше.

«Пандемия ковида показала, к каким катастрофическим последствиям в мировом масштабе могут привести исследования опасных патогенов в биологических лабораториях, – добавила Тулси Габбард. – Однако, несмотря на эти очевидные опасности,

политики… и представители администрации Байдена лгали американскому народу о существовании этих финансируемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду».

Слова Тулси Габбард о лжи администрации Байдена не являются ни преувеличением, ни фигурой речи. Например, американские власти в заявлении от 9 марта 2022 года категорически отрицали существование принадлежащих или подконтрольных США «химических или биологических лабораторий на Украине», объявив любые разговоры об этом «российской пропагандой».

И это при том, что в том же марте 2022-го, как говорит подполковник американских сухопутных сил в отставке Эрл Расмуссен, замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в Конгрессе подтверждала существование на Украине биологических исследовательских объектов. То есть налицо тотальное политическое лицемерие: своим, во время закрытых встреч, признаться можно, но публично и перед чужими – никогда.

Среди тех, кто пытался раскрыть правду в США, и более крупные фигуры, чем отставной подполковник. Так, в июне 2023-го столь известный политик, как Роберт Кеннеди – младший (ныне глава Минздрава США), публично заявлял:

«Наши лаборатории разбросаны по всему миру: на Украине и так далее, где они разрабатывают все виды отвратительного биологического оружия».

Кеннеди подтверждал, что Штаты создали биолаборатории на Украине в рамках запущенных после 2001 года программ Пентагона по разработке биологического оружия, которое включает в себя новые виды синтетической биологии и технологии генетического инжиниринга.

Но все эти годы подобные заявления никак не отражались на официальной позиции американских властей, которые всегда опровергали данный факт. Теперь же вдруг оказалось, что опровержения – а фактически наглая ложь такого рода – являлись, как пишет «Нью-Йорк пост», «частью стратегии информационной устойчивости», которая была направлена на «формирование общественного мнения» и противодействие «чужому злонамеренному влиянию». Только если речь идет о стратегии, крайне сложно, да попросту невозможно поверить, что случай с враньем по поводу биолабораторий, в которых усиливали свойства вирусов, единичный.

Стратегия значит, что ложь поставлена на поток и в глазах тех, кто ее выдвигает на первый план и придает ей видимость истины, фактически узаконена. В картине мира, которая годами внушалась американцам и не только, Россия виновата во всем, начиная от кибератак и кончая попытками вмешательства в выборы в других странах. Тем показательнее тот факт, что последнее обвинение также не выдержало проверки временем.

Как известно, долгое время на Западе пропагандировалось утверждение о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Москва неоднократно отвергала эти обвинения, а МИД РФ подчеркивал, что заявления о так называемом российском следе являются «не имеющей под собой оснований злобной клеветой, выдуманной для использования во внутриполитической борьбе в США».

Однако в июле 2025 года та же Национальная разведка США во главе с Габбард опубликовала доклад, в котором говорилось, что тогдашний президент США Барак Обама и его окружение сфабриковали миф о влиянии России на американские выборы 2016 года. С этой целью они сливали в СМИ ложные разведданные, использование которых позволило им убить сразу двух зайцев: устроить травлю своего политического оппонента Дональда Трампа и добиться введения санкций против России. Активное участие в этом принимало издание New York Times, которое в 2020 году получило престижную Пулитцеровскую премию за свои «разоблачительные» статьи.

Сегодня расследование якобы российского вмешательства еще продолжается. ФБР допрашивает сотрудников ЦРУ по поводу роли, которую играл тогдашний глава ЦРУ Джон Бреннан, подкрепивший обвинения в адрес России своим авторитетом и представивший «доказательства», которые уже тогда вызывали сомнения у коллег.

Когда ему указали, что представленное им досье не соответствует «базовым стандартам профессиональной деятельности», Бреннан отмахнулся: «Да, но разве оно неправдоподобно?». Иными словами, цель оправдывает средства, а если правда не может служить заявленной цели, тем хуже для нее.

Таким образом, Тутси Габбард уже второй раз устроила разоблачение фальшивки того же уровня, которыми были обвинения в «подрыве американской демократии» Россией.

И сделала это в подтверждение российской правоты. Понятно, что она это делает не для того, чтобы доставить удовольствие Москве, в США идет жестокая внутриполитическая борьба.

С той же яростью, с которой при демократической администрации Байдена высшие государственные органы страны атаковали своих политических противников-республиканцев, текущая республиканская администрация сводит ответные счеты. Однако для этого республиканцы - в отличие от демократов - используют правду, а не ложь и фальсификации. Хотя бы этим текущее руководство США явно лучше для российских интересов, чем предыдущее.